Potraviny zlevňují.Cukr je nejlevnější od prosince 2020

Globální ceny potravin v říjnu klesly druhý měsíc v řadě, a to především díky poklesu ceny cukru, uvedla to Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index potravin, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích v říjnu klesl na 126,4 bodu ze zářijové revidované hodnoty 128,5 bodu.
Ceny jsou nyní o 22,1 procenta nižší než v březnu 2022, kdy index vystoupil na své dosavadní maximum. V červenci byl index nejvýše za poslední dva roky, ale v září začal klesat především díky poklesu cen cukru. Index klesl i v říjnu, a to o 5,3 procenta. Cukr je tak globálně nejlevnější od prosince 2020. Stojí za tím vysoká produkce v Brazílii, očekávaný růst produkce v Thajsku a Indii a také nižší ceny ropy.Globální ceny rostlinných olejů v říjnu vzrostly o 0,9 procenta a dosáhly nejvyšší úrovně od července 2022.
EU už brzy výrazně zdraží bydlení, potraviny, auta, ale třeba i letenky, a to prakticky bez zájmu médií
Emisní povolenky na dovoz čili uhlíkové clo, které EU bez výraznějšího zájmu médií naplno zavádí za zhruba dva měsíce, hned zkraje roku 2026, zásadně poškodí některé sektory české ekonomiky. Ohrozí zaměstnanost a vyvolá inflační tlaky, aniž by země mimo EU byly zásadněji dotčeny. Plyne to z článku v odborném žurnálu Energy Economics, který dopady uhlíkového cla podrobuje zevrubné analýze.
Index cen mléčných výrobků poklesl o 3,4 procenta oproti září. Index cen masa v říjnu po osmi měsících růstu poklesl o dvě procenta. Ceny vepřového a drůbežího masa prudce klesly, zatímco ceny hovězího masa díky silné globální poptávce nadále rostly.
Elon Musk se může do deseti let stát prvním mužem planety, jehož nominální jmění přesáhne 1 bilion dolarů. Alespoň s tím počítá motivační plán, který vymyslel a nechal si schválit akcionáři Tesly. Přitom podobnou sázku, kterou s akcionáři uzavřel dříve a jež mu měla vynést „jen“ 56 miliard dolarů, pozastavil soud. Jak to tedy je s podobnými bonusy? Jsou opravdu tak absurdní?
Bohatí bohatnou a je to tak dobře. Principy, které v Americe fungují dvě stě let a jež se rychle ujaly také u nás, občas narazí na určitou mez. Někdy jde jen o veřejné mínění, jindy se do toho pustí soudy. A většinou jde o to, jestli jsou výplaty v řádu stovek milionů dolarů v souladu s něčím, co by někdo nazval „etikou“.
Už poněkolikáté v tomto kontextu čeří vody Elon Musk. Nejbohatší muž planety si totiž svůj podnikatelský úspěch vydobyl jednak neotřelými nápady, ale také neotřelým způsobem, jak si za ně nechat zaplatit. A nejlépe se to ukazuje na tom, jak si nechává vyplácet za působení v roli CEO Tesly. Jednoduše: nenechává si vyplatit nic, ale uzavírá sázky s akcionáři, že z Tesly učiní ještě větší firmu, než jakou je. A za to se nechá vyplatit v akciích firmy.
Podívejte se na nejstarší Tesly v prvním showroomu
Minulá sázka měla hodnotu 56 miliard dolarů. Musk naplnil veškerá „kápéíčka“ a akcionáři mu výplatu odsouhlasili. Muskům podíl v Tesle by tak narostl na zhruba 20 procent, aktuálně má zhruba 16 procent. Soud to prozatím zarazil.
Musk dostane až 878 miliard dolarů. Akcionáři Tesly schválili plán odměn
Akcionáři výrobce elektromobilů Tesla na valné hromadě schválili balík akcií pro zakladatele a šéfa firmy Elona Muska, který by mu mohl během příštích deseti let vynést až 878 miliard dolarů (18,5 bilionu korun). Už nyní nejbohatší muž planety by se tak mohl stát prvním dolarovým bilionářem v historii. Informovala o tom agentura Reuters.
Ale Musk nelení a uzavřel s akcionáři další sázku. Ještě mnohem ambicióznější. Za deset let by si tak mohl přijít na jmění v hodnotě 1 bilionu dolarů (k čemuž můžeme připočíst aktuální majetek v hodnotě cca 500 miliard dolarů). To je téměř 20násobek předchozího bonusu.
Zdá se to jako šílená, nebo přinejmenším absurdní částka. Bilion dolarů je hodnota většiny automobilek světa dohromady. A Musk by ji měl dostat jako „bonus“? Na první pohled to je opravdu téměř mimo realitu.
Nicméně než si ustavíme finální soud, je dobré se podívat na detaily. A ty jsou podstatné.
Musk spustil Grokopedii. Alternativa k Wikipedii však první hodiny nefungovala
Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.
Aby Musk na bilion dolarů dosáhl, bude muset učinit v podstatě nemožné. Tržní hodnota Tesly se v nadcházejících letech bude muset zešestinásobit. Z aktuální částky kolem 1,4 bilionu dolarů je cílová částka 8,5 bilionu. Tržby Tesly se mají dokonce zečtyřiadvacetinásobit a mají přesáhnout hranici 400 miliard dolarů ročně. A další cíle má Elon na prodejnost AI-robotů a předplatného pro autonomní auta.
Volně přeloženo: Musk si to jednak odpracuje, jednak radikálním způsobem zhodnotí investice drobných akcionářů. A právě to zcela jistě byla motivace většiny akcionářů, kteří hlasovali pro jeho plán, přičemž výrazně pozitivní ohlas měl jeho plán zejména u drobných, tedy retailových investorů. Naopak někteří z institucionálních investorů byli proti, zejména Norský státní investiční fond, který vlastní 1,1 procenta akcií Tesly a je devátým největším investorem automobilky.
Stanislav Šulc: Brutální říjen. Tak moc jako letos se v Americe nevyhazovalo už 20 let. Blíží se to i k nám
Amerika má za sebou velmi netradiční říjen. O práci přišlo podle agentury Bloomberg více než 150 tisíc lidí, což je nejvíc za dvě dekády. Podobně se vyhazovalo v roce 2003, kdy nastupovala revoluce mobilních telefonů. Aktuální vlna vyhazovů má také jednotného jmenovatele: umělou inteligenci. Tímto tempem bude svět bez práce dřív, než se čekalo.
Vedení norského fondu uvedlo, že jednak nesouhlasí s celkovou částkou, která by měla být Muskovi vyplacena, dále že dojde k ponížení podílů stávajících investorů a konečně, že nabízený bonusový program nezohledňuje zásadní osobnostní rizika. „Je to platba za neomezenou moc, nikoli za výkon,“ komentoval nabídku Thomas DiNapoli z newyorského penzijního fondu, který je dalším významným investorem Tesly.
Jenomže je tu ještě jeden pohled: Musk si v průběhu dekády nevezme z Tesly ani dolar, a to jak v platu, tak i v bonusech. Na druhé straně i jako nejlépe placený manažer planety by si ročně přišel zhruba na 200 milionů, možná se svým statusem klíčového muže na 500. Maximum by tak bylo zhruba 5 miliard dolarů za deset let. To je pořád podstatně méně, než nakolik se nacenil ve své sázce.
A to, že během hlasování výrazně zneužívá jednak své váhy největšího investora, jednak statusu neomylné celebrity, o tom opravdu nelze nijak pochybovat. Každopádně bude zajímavé sledovat, co všechno Musk dokáže. I vzhledem k tomu, že je pro něj Tesla jen jedním z projektů. A třeba takové SpaceX nebo xAI mu vlastně může vydělat i mnohem více.
TEDxPragueSalon: Hledání smyslu práce v době, kdy se svět mění
Co dnes znamená smysluplná práce? Jak ji najít, udržet – a vytvořit si vlastní rámec svobody i odpovědnosti? TEDxPragueSalon otevírá 18. listopadu v pražském Impact Hubu živou diskusi o budoucnosti práce, hodnotách a nových formách loajality.
Direct Investments, součást skupiny Pavla Řeháka, posiluje investiční pilíř akvizicí společnosti Asset Management podnikatele a finančníka Petra Stuchlíka. Firma chce díky získané licenci a infrastruktuře rozvíjet digitální investování i správu majetku.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Stanislav Šulc: Černý čtvrtek Elona Muska. Ozvala se karma?
Pečená husa, červené a bílé zelí, knedlíky a k tomu první víno nového ročníku. Svatomartinská tradice, zakořeněná v české kultuře po staletí, se stala jedním z nejvýraznějších ekonomických fenoménů gastronomického podzimu.
Příběh svatého Martina, biskupa z Tours, je v Evropě známý už od středověku. Legenda o huse, která ho svým kejháním prozradila, dala vzniknout tradici, která dnes oživuje tuzemskou gastronomii. Z původně církevního svátku se totiž do dneška stal ekonomický fenomén, listopadové svatomartinské týdny generují restauracím klidně až o 50 procent vyšší tržby než běžně. K tomu se přidává vinařství.
Nejčastěji se servíruje husa s červeným a bílým zelím, bramborovým a houskovým knedlíkem, doplněná právě o Svatomartinské víno. V některých regionech se z tradičních hodů stal festivalový produkt podporující regionální cestovní ruch.
Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem
Svatomartinská menu nabízejí v Česku už i některé podniky se zahraniční kuchyní nebo kavárny. Pro restaurace jsou svatomartinská menu stále významnější a nabízejí je téměř všechny tradiční podniky, uvedl to předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner. Přestože některé podniky zkouší svatomartinskou nabídku obměňovat, největší zájem je podle Kastnera stále o klasiku. Naopak ustupuje trend, kdy restauratéři nabízejí místo husy kachnu nebo kuře, řekl.
„Lidé si rezervují místa dlouho dopředu, trhají se rekordy a je to moment, kdy opravdu vyrazí skoro všichni do restaurací a hospod a všichni si ho užívají, často i ve větších skupinách s přáteli. Platí to, že gastronomie během tohoto svátku tržbově vyskočí mezi 30 až 50 procenty, což se během žádného jiného svátku nestává,“ uvedl dále Kastner.
Například v pražské restauraci Mlýnec byl o svatomartinské menu takový zájem, že se rozhodla husí speciality nabízet po celý listopad. Tradičně zaměřené restaurace bývají podle Kastnera kolem svátku svatého Martina 11. listopadu naprosto plné. Svatomartinsky laděné menu už ale nabízí i další podniky, včetně kaváren nebo třeba italských restaurací, řekl Kastner. Pečené husí stehno v italském duchu nabídne například restaurace Pasta Fresca, a to od úterý 11. listopadu do vyprodání zásob. „Zájem je tradičně vysoký a letos tomu nebude jinak,“ dodal Milan Tuhovčák, generální manažer restaurace.
Největší zájem je ale podle Kastnera o tradiční nabídku. „Po různých pokusech o inovace se spíše restaurace vracejí k poctivé klasice. Lidé vyžadují spíše tradiční pojetí tohoto tradičního svátku,“ uvedl.
Potvrzují to i další restaurace. „Držíme se osvědčené klasiky. Hosté mají největší zájem o tradiční pečenou husu, zelí a knedlík,“ řekl Ozren Vlahov, generální manažer restaurace Café Savoy. Čistě tradiční pečenou husu s variací knedlíků a lokší nabídne řetězec Lokál. „Svatomartinské husy vnímáme jako příležitost nabídnout hostům něco mimořádného a přitom typicky českého,“ uvedl Adam Utíkal, manažer Lokálů.
Naopak restaurace V Zátiší letos hostům nabídneme svatomartinské speciality inspirované slovanským pojetím kuchyně. V menu bude husí kaldoun s uzeným žloutkem a těstovinou nebo pečená husa s bramborovým nokem a černým rybízem. „Kromě tradičního konfitovaného stehna hosté oceňují i netradiční předkrmy, letos třeba v elegantní formě paštiky v těstě,“ dodal Ladislav Vaníček z restaurace Mlýnec.
České gastro za tři roky podražilo o pětinu. Potřebujeme zdražovat více, vzkazují hospodští
Za porci svatomartinské husy upečené z čerstvých, nemražených hus z českých chovů, včetně zelí a variace knedlíků, zaplatí hosté v Lokálech 578 korun, loni to bylo 548 korun. Restaurace Čestr nabídne porci konfitovaného husího stehna s červeným zelím a bramborovými šiškami za 890 korun.
Podle Kastnera se hosté již naučili s vyšší cenou za svatomartinské menu pracovat a pokud chtějí ušetřit, neobjednají si celé menu, ale třeba jen hlavní chod bez předkrmu a polévky.
Současně s kachnou na trh zamíří i víno. A to celkem 1,9 milionu lahví od 73 vinařství, celkem 323 různých vín. Přestože se výrobní náklady dlouhodobě zvyšují, ceny zůstávají na úrovni loňska. „Svatomartinská vína dokazují, že tradice dokáže rozhýbat trh i v době, kdy spotřebitelé pečlivěji zvažují nákup každé lahve,“ uvedl Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR.
Zapomeňte na foie gras. Nové V Zátiší sází na brambory s tvarohem
Po více než třiceti letech prošla jedna z ikon pražské gastronomie zásadní proměnou. V Zátiší, podnik, který je od počátku symbolem poctivého fine diningu, mění interiér i celou filozofii a s novým šéfem kuchyně. Pod taktovkou Daniela Bureše se budou servírovat tradiční slovanská jídla i zelenina z vlastního pole.
Šťovík i chleba s máslem servírují v restauraci Zlatá Praha v zrekonstruovaném hotelu Fairmont (někdejší InterContinental). Kuchyni tam velí Maroš Jambor, který do Prahy přinesl zkušenosti z těch nejznámějších michelinských restauracích ve světě.
Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Češi změnili svoje zvyky. U alkoholu v restauracích nevysedávají do noci, říká známý restauratér