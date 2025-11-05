Řehákova Direct Group posiluje investiční byznys. Od finančníka Stuchlíka kupuje firmu Asset Management
Direct Investments, součást skupiny Pavla Řeháka, posiluje investiční pilíř akvizicí společnosti Asset Management podnikatele a finančníka Petra Stuchlíka. Firma chce díky získané licenci a infrastruktuře rozvíjet digitální investování i správu majetku.
Akvizice umožní Direct Investments rozšířit nabídku o kompletní investiční služby – od digitálního investování na mezinárodních trzích, přes fondy kvalifikovaných investorů, až po individuální správu portfolií a další nástroje pro správu majetku.
„Společnost jsme nekupovali kvůli portfoliu klientů, ale kvůli licenci a infrastruktuře, která nám umožní rychleji rozvíjet investiční služby v rámci skupiny Direct,“ uvedla pro Jitka Pajurková, šéfka komunikace Directu.
Třetí fond skupiny Pavla Řeháka cílí na velké investory, vstupní kapitál bude deset milionů korun. Chce nabrat miliardu korun na rozvoj své skupiny.
Pavel Řehák spouští fond pro „lepší Česko"
Třetí fond skupiny Pavla Řeháka cílí na velké investory, vstupní kapitál bude deset milionů korun. Chce nabrat miliardu korun na rozvoj své skupiny.
„Budujeme investiční pilíř“
Podle zakladatele a ředitele Direct Group Pavla Řeháka je krok součástí dlouhodobé strategie růstu. „Na základě poptávky klientů budujeme investiční pilíř, který nabídne lidem kompletní služby – od digitálního investování až po správu majetku. Akvizice investiční společnosti je pro nás logickým krokem k tomu, abychom rostli zdravě a dlouhodobě,“ uvedl Řehák.
Akvizice navazuje na rozšíření portfolia Direct Investments o online platformu Fondee, která umožňuje investovat do ETF fondů, a o službu Direct Wealth Care, zaměřenou na individuální správu majetku. Obě společnosti dohromady obsluhují asi 30 tisíc klientů.
Investiční část skupiny nově vede Robert Dohnal, dlouholetý partner Directu. Do firmy přináší zkušenosti z investičního bankovnictví, private equity, corporate finance i řízení financí.
Manželé Hlavsovi prodali investiční platformu Fondee skupině Direct Pavla Řeháka. Myšlenku i současnost Fondee popisuje Eva Hlavsová v rozhovoru, který vedla investiční expertka a spolupracovnice newstream.cz Marika Čupa z fin4elle.
Ve Fondee zůstaneme, pro naši vizi bude větší kapitál, říká Eva Hlavsová
Manželé Hlavsovi prodali investiční platformu Fondee skupině Direct Pavla Řeháka. Myšlenku i současnost Fondee popisuje Eva Hlavsová v rozhovoru, který vedla investiční expertka a spolupracovnice newstream.cz Marika Čupa z fin4elle.
Direct Group: od pojišťovny po fintech
Skupina Direct Group vznikla v roce 2014 převzetím pojišťovny Triglav. Do portfolia dnes patří například Direct pojišťovna, Direct auto, Direct nadace, leasingová společnost Birne či systém pro firemní výdaje Fidoo. Financování skupiny zajišťuje investiční společnost VIGO Investments, kterou Řehák založil v roce 2013.
