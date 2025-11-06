Nový magazín právě vychází!

Stanislav Šulc: Brutální říjen. Tak moc jako letos se v Americe nevyhazovalo už 20 let. Blíží se to i k nám

Masivní propouštění zasáhlo USA
ČTK
Stanislav Šulc
Amerika má za sebou velmi netradiční říjen. O práci přišlo podle agentury Bloomberg více než 150 tisíc lidí, což je nejvíc za dvě dekády. Podobně se vyhazovalo v roce 2003, kdy nastupovala revoluce mobilních telefonů. Aktuální vlna vyhazovů má také jednotného jmenovatele: umělou inteligenci. Tímto tempem bude svět bez práce dřív, než se čekalo.

Nebyla to pandemie v letech 2020 a 2021, nebyla to ani krize způsobená geopolitickými otřesy v roce 2022. Největší ránu americký pracovní trh dostal letos. V roce 2025. V říjnu letošního roku dostalo „padáka“ více než 153 tisíc lidí. Více propuštěných přitom tamní americký trh zažil v říjnu roku 2003, což byl důsledek problémů způsobených krachem takzvané dot.com bubliny a také toho, že se na nabídce zaměstnání podepsaly nové možnosti přinesené mobilními telefony.

A teď přichází fáze reálných dopadů umělé inteligence. A ukazuje se, že se ještě budeme všichni divit. A to dřív, než jsme čekali. Už nejde říci, že o práci přicházejí jen ti, u koho se to očekávalo. O práci prostě přicházejí postupně všichni. Svět tak už nepotřebuje spekulovat, jestli AI přinese brutální tlak na zaměstance a posléze na pracovní trh a ještě později na sociální systémy. Jde už jen o to, kdy se to skutečně stane.

Zprávy z firem

Zaměstnavatelé ve Spojených státech v říjnu zrušili přes 150 tisíc pracovních míst. To je pro tento měsíc největší pokles za více než 20 let. Nejvíce propouštěly technologické firmy, maloobchody a sektor služeb. Hlavním důvodem je snižování nákladů a využívání umělé inteligence, vyplývá ze zprávy agentury Challenger, Gray & Christmas.

Na tahu politici

Politici se o dopadech AI zatím příliš nešíří. Alespoň ne ti čeští. Jako by se nic nedělo. Jako by bylo potřeba jen řešit, jestli mají dnešní čtyřicátníci jít do důchodu v roce 2055 nebo 2060. To je podle všeho klíčový český střet.

To globální politici alespoň jedou novou formu hvězdných válek, které jsou tentokrát o to, kdo ovládne svět umělé inteligence. S trochou nadsázky řečeno: čí AI zničí víc pracovních míst.

Čeští politici to buďto nevědí, nebo raději klasicky po česku vyčkávají na to, kdo tento boj vyhraje. A s ním se pak spojíme. Že se mezitím svět změní k nepoznání a o práci přijdou desítky procent lidí, je asi ani nezajímá. Nebo mají hlavu v písku a věří, že se to přežene. Tentokrát se ale tato taktika nemusí vyplatit.

Sídlo ČNB
Michl zatím vyčkává: ČNB drží sazby, inflace zpomalila

Money

Bankovní rada České národní banky nechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Rozhodnutí odpovídá očekávání finančního trhu. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od začátku května.

Obchodní dům Kotva

Kotva se zbavila azbestu. Sanace trvala osm měsíců a probíhala pod přísným dohledem

Reality

V pražském obchodním domě Kotva byla po osmi měsících dokončena rozsáhlá sanace azbestu. Práce probíhaly pod dohledem Hygienické stanice hlavního města Prahy a akreditovaného inspekčního orgánu. Výsledky měření potvrdily splnění všech bezpečnostních limitů.

Demonstranti, policisté i nedočkaví zákazníci. Ti všichni byli u otevření prvního obchodu Shein

Demonstranti, policisté i nedočkaví zákazníci. Ti všichni byli u otevření prvního obchodu Shein
Paříž se rozdělila: zatímco zákazníci stáli fronty, před luxusním obchodním domem protestovali odpůrci značky Shein. Fast fashion gigant otevřel svůj první kamenný obchod na světě – a hned se ocitl v centru dalšího skandálu.

Svůj první kamenný obchod na světě dnes otevřel asijský internetový gigant Shein. Stalo se tak v pařížském luxusním obchodním domě BHV, kde se před vchodem tvořily fronty zákazníků. Otevření však provázela i policejní přítomnost a demonstrace, napsala agentura AFP.

Asijský gigant, globální kontroverze

Společnost Shein, původem z Číny a nyní se sídlem v Singapuru, si vybudovala globální impérium díky extrémně levnému oblečení, široké nabídce a agresivnímu marketingu.

Zároveň ale čelí dlouhodobé kritice za dopady masové výroby na životní prostředí, pracovní podmínky i nekalou konkurenci. Evropské značky ji obviňují z obcházení celních pravidel EU a zneužívání výjimek pro levné zásilky. Proti jejímu příchodu do Francie se postavili politici, odbory i módní značky.

Čínské e-shopy si dělají co chtějí a stát hledá obranu pomalu, míní čeští obchodníci

Zprávy z firem

Čínské e-shopy Temu a Shein rychle získávají české zákazníky díky extrémně nízkým cenám, agresivnímu marketingu a rychlé logistice. Jejich obchodní praktiky však vyvolávají otázky ohledně kvality, férové konkurence a plnění daňových povinností. Evropské instituce i český stát začínají hledat způsoby, jak tuto situaci regulovat a ochránit domácí trh. „Je strašné, jak české kontrolní orgány nechávají čínská tržiště a e-shopy dělat, co chtějí,“ komentuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Michal Nosek

Přítomnost demonstrantů i policistů

Před obchodním domem se dnes sešli demonstranti, kteří rozdávali červené letáky odsuzující údajné praktiky firmy – od nucené práce až po znečišťování planety a nadprodukci. Vyzyvali také kolemjdoucí, aby podepsali petici proti přítomnosti Sheinu v BHV.

Jen několik dní před otevřením vyvolala Shein novou vlnu pobouření. Na platformě se objevily dětské sexuální panenky, což vedlo k soudnímu vyšetřování a ostré politické kritice.

Pařížská prokuratura potvrdila, že vedle Sheinu vyšetřuje i AliExpress, Temu a Wish kvůli distribuci „pornografického či násilného obsahu dostupného nezletilým“.

Shein

Shein kvůli vstupu na burzu zvažuje přesun zpět do Číny

Zprávy z firem

New York i Londýn odmítly vstup společnosti Shein na burzu. Nyní známý internetový prodejce levné módy zvažuje přesun sídla zpět do Číny, aby získal souhlas s IPO alespoň v Hongkongu, píše Bloomberg.

Shein vsází na partnerství s francouzským řetězcem

Do obchodního domu BHV se Shein dostal díky nabídce od společnosti Société des Grands Magasins (SGM), která jej vlastní. SGM doufá, že spolupráce přiláká mladší zákazníky a oživí obchodní dům, který se potýká s poklesem návštěvnosti. Plánuje se i otevření dalších pěti poboček v regionálních obchodních centrech.

„Jsem velmi hrdý, že mohu poprvé na světě dát značce Shein fyzickou podobu,“ řekl televizi BFM TV majitel SGM Frédéric Merlin. Přiznal, že po skandálu s panenkami zvažoval ukončení spolupráce, nakonec si to však rozmyslel. „Mám důvěru v produkty, které se budou prodávat v mém domě. Kolem Sheinu panuje obecné pokrytectví – a přitom má ve Francii 25 milionů zákazníků,“ dodal.

Reklama a miliony uživatelů

Shein se nyní snaží přesvědčit Francouze, že může přinést pozitivní přínos i ostatním prodejcům. Plakáty v pařížském metru hlásají speciální akci: kolik zákazníci utratí v Sheinu, tolik získají v poukázkách do ostatních obchodů BHV.

Rozsah podnikání firmy ve Francii není znám – Shein na dotazy médií neodpověděl. Podle zprávy o transparentnosti, kterou vyžaduje EU, měla platforma mezi únorem a červencem 27,3 milionu uživatelů měsíčně. Mateřská firma Roadget Business uvedla, že tržby Sheinu v roce 2024 dosáhly 37 miliard dolarů (784,4 miliardy korun), se ziskem 1,3 miliardy dolarů.

Zohran Mamdani Newyorčanům nabídl alternativu. Zvykejme si, podobných výsledků bude přibývat

Zohran Mamdani
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Novým starostou New Yorku bude demokrat Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Navzdory panice konzervativních komentátorů apokalypsa nehrozí. Jeho vítězství však ukazuje, že se politika vzdaluje od středového konsenzu. Demokraté v USA i Evropě se s tím musí srovnat, jinak nebudou mít proti populistům šanci.

Není úplně zvykem, aby se volby starosty staly jedním z hlavních politických témat za hranicemi země a dokonce i kontinentu. A to i přesto, že se jedná o New York. Aktuálně skončené hlasování dostalo celosvětovou pozornost, protože měl po dlouhé době reálnou šanci se dostat do takto vlivné pozice kandidát, který se vymyká hlavnímu proudu.

Zohran Mamdani reprezentující Demokratickou stranu skutečně uspěl. Novým starostou největšího města Spojených států se tedy stane člověk, který sám sebe označuje za demokratického socialistu. Mnoho komentátorů v USA, v zahraničí i v českých médiích před Mamdanim varovalo, ať už s obligátním poukazem na komunismus nebo často s rasistickými předsudky na islamismus a antisemitismus.

Opravdu je třeba se obávat? Zachvátí New York komunistická apokalypsa?

Radikál nebo sociální demokrat?

Čtyřiatřicetiletý Zohran Mamdani není nijak zvlášť protřelou politickou figurou. Ještě před několika měsíci to byl jen takřka neznámý komunální politik, sociální pracovník a hudebník. Bylo tedy trochu překvapením, když s velkou převahou vyhrál primárky Demokratické strany, ve kterých soupeřil třeba s někdejším guvernérem Andrewem Cuomem, za kterého se postavily bohaté elity.

Mamdani zaujal především svým programem. Chce zmrazit nájmy v městských bytech, zavést bezplatnou veřejnou dopravu, více zdanit bohaté Newyorčany nebo vytvořit řetězec obchodů s příznivými cenami. Více jsme o jeho programu psali nedávno zde.

Proč tedy pravicoví komentátoři bijí na poplach? Mamdaniho program je poměrně radikální. Nutno však dodat, že je reformní spíše na americké poměry, kde i „levicová“ Demokratická strana prosazuje na evropské zvyky pravicovou politiku. Kdyby Mamdani kandidoval v Londýně nebo Kodani, platil by dost možná za trochu radikálnějšího sociálního demokrata. Sociální bydlení, progresivní zdanění, dostupná doprava a důraz na komunitní služby – nic z toho není v Evropě novinkou. Žádný Sovětský svaz.

Podobně je to i „islamismem“. Mamdani je sice kritik izraelského postupu v Gaze, těžiště jeho programu ale tkví v progresivní levicové politice požadující rovnost a sociální spravedlnost, nikoliv v náboženství. Mnozí židovští politici ho navíc podporují, sám s nimi v minulosti spolupracoval.

Jestli bude Zohran Mamdani úspěšný a dosáhne alespoň některých svých cílů, ukážou následující měsíce a roky. Jeho plány jsou vzhledem k systému poměrně ambiciózní. K většině z nich bude potřebovat součinnost zákonodárců státu New York nebo guvernérky. Není přitom jisté, že pochopení najde i mezi stranickými kolegy. I mezi demokraty je tak trochu ojedinělou postavou.

Zohran Mamdani nabízí New Yorku socialistický obrat. Boháči a pronajímatelé však vyrazili na poslední zteč

Leaders

Zohran Mamdani, který chce stavět dostupné bydlení a danit bohaté, má našlápnuto k tom, aby se v říjnu stal newyorským starostou.  Politik, který o sobě mluví jako o demokratickém socialistovi, však naráží na chladné přijetí mezi svými vlastními demokraty a odpor zámožných vrstev. Dotáhne to někdejší sociální pracovník a hip-hoper až do starostovského křesla?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Alternativa existuje

Už teď je ale jasné, že na podobné volební výsledky si budeme muset zvykat. Světová politika se posunula doprava, ale zároveň vychýlení středové rovnováhy posílilo alternativní levicový proud, který ještě nedávno byl marginální. Zdá se, že přišel čas na alternativu.

Západní politika posledních několika dekád by se v mnoha zemích dala charakterizovat anglickou zkratkou TINA – „There is no alternative“, neboli „Neexistuje žádná alternativa“. Jak pravice, tak levice se přiblížily ke středu, což bylo a stále bývá politiky a komentátory považováno za rozumné. Žádné velké reformy ekonomiky, progresivních daní nebo zavedení daně z bohatství, stejně tak změny sociálního systému. Je moudré býti centristou, káže konsenzus.

Jenže tento systém zároveň zakonzervoval nerovnosti. Bohatým docela vyhovuje, protože neustále bohatnou, stačí se podívat na ceny nemovitostí, akcií a dalších aktiv. Chudí však stále chudnou a dnešní generace se patrně budou mít hůře než jejich rodiče.

Všichni vidíme, kam to vede. Krajní pravice a populismus narůstá a tradiční strany nedokážou konkurovat.

Do popředí se vedle krajní pravice dostávají i ti, kteří alternativu nabízejí a nerovnost považují za důležité téma dneška. Není to jen Zohran Mamdani. S alternativním programem kandidovala  například i nedávno zvolená nezávislá prezidentka Irska Catherine Connollyová. Členstvo Strany zelených v Anglii a Walesu výrazně narůstá poté, co se kormidla chopil „zelený populista“ Zack Polanski...

Ať se nám to líbí nebo ne, o nerovnosti se budeme muset bavit. Alternativou je poddat se krajní pravici, která sice nabízí rozchod s dosavadní politikou, ale palčivé problémy svých voličů stejně nevyřeší. Úkolem tradičních demokratických stran je přicházet s řešeními nerovností, které budou postaveny na datech a budou skutečně fungovat, nejen čeřit emoce.

Zohran Mamdani nabízí New Yorku socialistický obrat. Boháči a pronajímatelé však vyrazili na poslední zteč

Leaders

Karel Pučelík

Volby v Polsku

Karel Pučelík: Polské prezidentské volby začaly těsným výsledkem. Pro Tuska to není dobrá zpráva

Politika

Karel Pučelík

