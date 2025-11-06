Stanislav Šulc: Brutální říjen. Tak moc jako letos se v Americe nevyhazovalo už 20 let. Blíží se to i k nám
Amerika má za sebou velmi netradiční říjen. O práci přišlo podle agentury Bloomberg více než 150 tisíc lidí, což je nejvíc za dvě dekády. Podobně se vyhazovalo v roce 2003, kdy nastupovala revoluce mobilních telefonů. Aktuální vlna vyhazovů má také jednotného jmenovatele: umělou inteligenci. Tímto tempem bude svět bez práce dřív, než se čekalo.
Nebyla to pandemie v letech 2020 a 2021, nebyla to ani krize způsobená geopolitickými otřesy v roce 2022. Největší ránu americký pracovní trh dostal letos. V roce 2025. V říjnu letošního roku dostalo „padáka“ více než 153 tisíc lidí. Více propuštěných přitom tamní americký trh zažil v říjnu roku 2003, což byl důsledek problémů způsobených krachem takzvané dot.com bubliny a také toho, že se na nabídce zaměstnání podepsaly nové možnosti přinesené mobilními telefony.
A teď přichází fáze reálných dopadů umělé inteligence. A ukazuje se, že se ještě budeme všichni divit. A to dřív, než jsme čekali. Už nejde říci, že o práci přicházejí jen ti, u koho se to očekávalo. O práci prostě přicházejí postupně všichni. Svět tak už nepotřebuje spekulovat, jestli AI přinese brutální tlak na zaměstance a posléze na pracovní trh a ještě později na sociální systémy. Jde už jen o to, kdy se to skutečně stane.
Zaměstnavatelé ve Spojených státech v říjnu zrušili přes 150 tisíc pracovních míst. To je pro tento měsíc největší pokles za více než 20 let. Nejvíce propouštěly technologické firmy, maloobchody a sektor služeb. Hlavním důvodem je snižování nákladů a využívání umělé inteligence, vyplývá ze zprávy agentury Challenger, Gray & Christmas.
Americký trh práce se otřásá. Kvůli AI a škrtům přišlo o práci přes 150 tisíc lidí
Na tahu politici
Politici se o dopadech AI zatím příliš nešíří. Alespoň ne ti čeští. Jako by se nic nedělo. Jako by bylo potřeba jen řešit, jestli mají dnešní čtyřicátníci jít do důchodu v roce 2055 nebo 2060. To je podle všeho klíčový český střet.
To globální politici alespoň jedou novou formu hvězdných válek, které jsou tentokrát o to, kdo ovládne svět umělé inteligence. S trochou nadsázky řečeno: čí AI zničí víc pracovních míst.
Čeští politici to buďto nevědí, nebo raději klasicky po česku vyčkávají na to, kdo tento boj vyhraje. A s ním se pak spojíme. Že se mezitím svět změní k nepoznání a o práci přijdou desítky procent lidí, je asi ani nezajímá. Nebo mají hlavu v písku a věří, že se to přežene. Tentokrát se ale tato taktika nemusí vyplatit.
