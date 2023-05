Ceny komodit klesly o pět procent, nejvíce zlevnil zemní plyn. Naopak zdražuje cukr a káva

Komodity letos zlevňují. Index agentury Bloomberg od začátku roku poklesl o pět procent a blíží se k nejnižším hodnotám od počátku války na Ukrajině. Nejvíce v letošním roce klesá cena zemního plynu, naopak významně zdražují některé zemědělské komodity. Ceny cukru vzrostly během prvních čtyř měsíců roku o třetinu. ČTK to řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.

Reklama

Cena severomořské ropy Brent klesala podle něj na konci dubna od počátku roku o 8,5 procenta, texaský ropný Benchmark WTI pak ztrácel 6,5 procenta. Klesaly také ceny plynu, když na konci čtvrtého měsíce roku ztrácel měsíční kontrakt na burze v Nizozemsku 51 procent. Šlo o nejnižší cenu od poloviny roku 2021, uvedl Tyleček.

Ceny elektřiny přestaly podle něj v posledních týdnech kopírovat ceny plynu a mírně rostly. Přesto roční kontrakt elektřiny na burze v Lipsku stále ztrácí od počátku roku 39 procent. Pokles zaznamenala také cena uhlí. Kontrakt na burze v Rotterdamu letos do konce dubna zlevnil o 38,6 procenta, upozornil analytik.

Burza v Lipsku si nad drahými energiemi mne ruce Trhy Energetická burza European Energy Exchange (EEX) sídlící v Lipsku dosáhla v loňském roce díky výkyvům na trzích s energií rekordních tržeb i zisku. Vyplývá to podle agentur Reuters a DPA z výsledkové zprávy podniku. Na burze EEX se tvoří také ceny českých velkoobchodních energetických produktů. ČTK Přečíst článek

Naopak ceny průmyslových kovů nenašly podle něj v prvních měsících roku jednoznačný směr. Měď vzrostla o 2,6 procenta, avšak hliník 2,5 procenta ztratil. Za vývojem cen průmyslových kovů stojí nejasné vyhlídky globální ekonomiky a také Číny, jejíž hospodářský růst se v posledních měsících opírá hlavně o vzestup spotřebitelské poptávky, míní Tyleček.

Cena zlata vzrostla od začátku roku do konce dubna o devět procent. Důvodem posilování byl zvýšený zájem mezi investory i ze strany centrálních bank, uvedl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Rostoucí trend zaznamenalo i stříbro, které posílilo o čtyři procenta. Naopak palladium zlevnilo téměř o 17 procent, upozornil Ryba.

Týden tradera: Čekání na recesi investorům zpříjemňují vyšší než očekávané zisky Big Techů Money V uplynulém týdnu se akciové trhy solidně zhouply směrem dolů, americký index S&P 500 poklesnul až k hladině 4050 bodů, kde znovu našel pevnou podporu kupců. Ti chtěli patrně využít korekce širšího trhu. Tento „výplach“ se odehrál i přes pokračující solidní výsledky v americkém korporátním sektoru, kde rozhodně nezklamal Microsoft ani Alphabet (Google). Obě společnosti překonaly konsensus analytiků a udržují víru v to, že případná technická recese v americké ekonomice nebude mít na zisky velkých společností výraznější dopad. Kryštof Míšek Přečíst článek

Podle dat společnosti ÚRS v souhrnu mírně klesají ceny stavebních materiálů. Drží se okolo 140 procent cenové hladiny zaznamenané na začátku roku 2021. Letos podle firmy výrazně zlevnily hlavně ceny tepelných izolací a v menší míře klesly také ceny výrobků z oceli, z betonu i ze dřeva. Relativně nejnižší snížení ceny zaznamenaly cihlářské výrobky, a to kvůli drahému plynu.

Síkela: Ceny za energie uváděné Eurostatem platí jen 2,5 procenta Čechů Politika Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) chce do novely energetického zákona zapracovat povinnost dodavatelů energií sdělovat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) skutečné ceny energií, za které je prodávají koncovým zákazníkům. Síkela to uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. ERÚ a Český statistický úřad dosud mohly podle něj pracovat jen s ceníkovými cenami, které podle Síkely platí méně než 2,5 procenta obyvatel. Proto podle něj Česko v porovnání s ostatními evropskými zeměmi patřilo ve druhém pololetí loňského roku mezi nejdražší země v Evropě. ČTK Přečíst článek

V kategorii palivového dřeva se na trhu objevují první známky výrazného poklesu cen. „Vojenské lesy, které jsou druhým největším producentem v Česku, zlevnily ceny o 25 procent ve srovnání s cenami v hlavní topné sezoně na 1250 korun bez DPH za metr krychlový,” upozornil Tyleček.

Byznysu církve se začalo dařit. Díky dřevu vydělala stamiliony, masivně investuje do realit Money Arcibiskupství pražské se za rok 2022 dostalo do zisku 213 milionů korun. Vděčí za to efektivitě své lesní správy a nadprůměrným cenám dřeva. Významný výdaj pro arcibiskupství naopak loni byla finanční podpora farností v pražské arcidiecézi téměř 150 milionů korun. Uvedli to představitelé arcibiskupství, když představovali nové nájemní byty v Praze, do nichž arcibiskupství investuje. ČTK Přečíst článek

U zemědělských komodit podle něj nejvyššího vzestupu dosáhl cukr a káva. „Cena cukru na burze v New Yorku vzrostla od začátku ledna o 33,5 procenta. Během dubna si sáhla na jedenáctiletá maxima kvůli problémům s produkcí v Indii a Thajsku. Cena kávy letos přidává 13 procent. Nejvýraznější ztráty letos předvádí pšenice v USA, která zlevnila o 22,5 procenta. Pšenice je nejlevnější od poloviny roku 2021,” dodal Tyleček.