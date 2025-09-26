Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem České gastro za tři roky podražilo o pětinu. Potřebujeme zdražovat více, vzkazují hospodští

České gastro za tři roky podražilo o pětinu. Potřebujeme zdražovat více, vzkazují hospodští

Letošní léto konzumaci piva příliš nepřálo
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Hospody a restaurace si letošní léto za rámeček rozhodně nedají. Červencové tržby klesly meziročně o 4 procenta, přestože srovnávací loňské hodnoty byly slabé.

Laťka byla opravdu nízko, přesto došlo k dalšímu propadu,“ říká Vladimír Sirotek, ředitel tržního a datového výzkumu Dotykačky. Od léta 2022 zdražilo gastro o dvacet procent, jen za poslední rok o tři procenta. Restauratéři si ale nadále stěžují, že jejich náklady rostou rychlejším tempem, než oni sami zdražují. „Aby se dalo mluvit o přijatelném výsledku, musely by tržby alespoň vyrovnat tuto inflaci. To se ani vzdáleně neděje,“ dodává Sirotek.

Vývoj potvrzuje i šéf Dotykačky Petr Menclík: „Bohužel se znovu ukazuje, že nejmocnějším manažerem v oboru gastronomie je počasí. Slunce dokáže zvednout denní tržby i o desítky procent, déšť a zima způsobují pravý opak.“

Schillerová: Nedaněné spropitné omezí šedou ekonomiku

Volby 2025

Hnutí ANO chce po volbách prosadit, aby bylo spropitné v restauracích osvobozeno od daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové by to pomohlo omezit šedou ekonomiku, zlepšit přístup zaměstnanců k hypotékám či leasingům a přineslo by právní jistotu do oboru. Podporu návrhu vyjádřil také Luboš Kastner z Hospodářské komory.

ČTK

Přečíst článek

Statistiky ukazují, že lidé o prázdninách zůstávali doma. Na rozdíl od jara, kdy tržby rostly zejména v menších obcích. Tentokrát přišly největší propady právě v červenci, a to i v Praze. Srpen byl o něco lepší, ale nedokázal ztráty dorovnat.

Největší ztráty vykázaly hotely s poklesem o 11 procent, špatně na tom byla i bistra a kiosky závislé na turistech a cyklistech. Spotřeba piva v červenci klesla o téměř desetinu.

Jediným segmentem, který dokázal růst, byly kavárny. Chladné a deštivé léto přesměrovalo poptávku k teplým nápojům. Káva a čaj nahradily tradičně populární pivo.

Dinner in the Sky: Oběd padesát metrů nad zemí

OBRAZEM: Adrenalin a skvělá gastronomie v padesáti metrech nad Prahou. Levné to není

Enjoy

Vidět Prahu z padesátimetrové výšky je zážitek sám o sobě. Když se k tomu přidá tříchodové menu od šéfkuchaře, vznikne kombinace, která spojuje adrenalin, výhledy a gastronomii v jedinečný celek.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Hokejový šampionát startuje: Komu loni přišlo pivo za stovku drahé, musí se letos připravit na stovky dvě

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Zohran Mamdani nabízí New Yorku socialistický obrat. Boháči a pronajímatelé však vyrazili na poslední zteč

Leaders

Karel Pučelík

Přečíst článek
Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy

Kde uvězní francouzského exprezidenta Sarkozyho. Mohl by odpykávat trest v proslulém pařížském vězení

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme