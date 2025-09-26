České gastro za tři roky podražilo o pětinu. Potřebujeme zdražovat více, vzkazují hospodští
Hospody a restaurace si letošní léto za rámeček rozhodně nedají. Červencové tržby klesly meziročně o 4 procenta, přestože srovnávací loňské hodnoty byly slabé.
„Laťka byla opravdu nízko, přesto došlo k dalšímu propadu,“ říká Vladimír Sirotek, ředitel tržního a datového výzkumu Dotykačky. Od léta 2022 zdražilo gastro o dvacet procent, jen za poslední rok o tři procenta. Restauratéři si ale nadále stěžují, že jejich náklady rostou rychlejším tempem, než oni sami zdražují. „Aby se dalo mluvit o přijatelném výsledku, musely by tržby alespoň vyrovnat tuto inflaci. To se ani vzdáleně neděje,“ dodává Sirotek.
Vývoj potvrzuje i šéf Dotykačky Petr Menclík: „Bohužel se znovu ukazuje, že nejmocnějším manažerem v oboru gastronomie je počasí. Slunce dokáže zvednout denní tržby i o desítky procent, déšť a zima způsobují pravý opak.“
Hnutí ANO chce po volbách prosadit, aby bylo spropitné v restauracích osvobozeno od daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové by to pomohlo omezit šedou ekonomiku, zlepšit přístup zaměstnanců k hypotékám či leasingům a přineslo by právní jistotu do oboru. Podporu návrhu vyjádřil také Luboš Kastner z Hospodářské komory.
Schillerová: Nedaněné spropitné omezí šedou ekonomiku
Volby 2025
Statistiky ukazují, že lidé o prázdninách zůstávali doma. Na rozdíl od jara, kdy tržby rostly zejména v menších obcích. Tentokrát přišly největší propady právě v červenci, a to i v Praze. Srpen byl o něco lepší, ale nedokázal ztráty dorovnat.
Největší ztráty vykázaly hotely s poklesem o 11 procent, špatně na tom byla i bistra a kiosky závislé na turistech a cyklistech. Spotřeba piva v červenci klesla o téměř desetinu.
Jediným segmentem, který dokázal růst, byly kavárny. Chladné a deštivé léto přesměrovalo poptávku k teplým nápojům. Káva a čaj nahradily tradičně populární pivo.
Vidět Prahu z padesátimetrové výšky je zážitek sám o sobě. Když se k tomu přidá tříchodové menu od šéfkuchaře, vznikne kombinace, která spojuje adrenalin, výhledy a gastronomii v jedinečný celek.
OBRAZEM: Adrenalin a skvělá gastronomie v padesáti metrech nad Prahou. Levné to není
Enjoy
