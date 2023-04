Stanislav Šulc: Černý čtvrtek Elona Muska. Ozvala se karma?

Během jediného dne se bohatství Elona Muska propadlo o 13 miliard dolarů, tedy ještě o víc, než dokázal prošutrovat ministr financí Zbyněk Stanjura za první kvartál letošního roku. Ve čtvrtek 20. dubna tak Musk zjistil, že když se nedaří, tak se prostě nedaří.

Největší dopad na majetek druhého nejbohatšího muže planety měl dramatický propad akcií Tesla. Výrobce elektromobilů zveřejnil výsledky za první čtvrtletí letošního roku, které nedosáhly očekávání analytiků. Výsledkem byl propad akcií o téměř deset procent.

„Právě akcie Tesly jsou hlavním zdrojem Muskova jmění ve výši 163,9 procenta. Jejich propad o desetinu se tak na jeho majetku podepsal snížením o 12,6 miliard dolarů,“ vypočítává Tom Maloney z agentury Bloomberg.

Ačkoli to zakladatele Tesly zcela jistě bolí, v kontextu letošního roku jej to tolik mrzet nemusí. Od začátku roku totiž cena akcii Tesly i navzdory aktuálnímu propadu vyrostla o 32 procent, Muskův majetek tak vyrostl o 27 miliard dolarů a nadále si drží post druhého nejbohatšího muže po Francouzi Bernardu Arnaultovi.

Navíc propad zisků byl mimo jiné dán agresivní cenovou politikou Tesly, která se snaží v USA i na dalších trzích výrazně ovládnou trh. Konkurence z Číny však může pro Teslu být smrtící nejprve na obřím čínském trhu (pro Teslu jde o druhý nejdůležitější trh vůbec po USA), posléze však mohou čínské elektrovozy ovládnou také vybrané trhy v Evropě.

Konec vesmírných snů?

To však zdaleka nebyla jediná rána, která ve čtvrtek 20. dubna 2023 Muska zasáhla. Po odkladech se k nebi a dál konečně vydala nejsilnější raketa, kterou kdy SpaceX a lidstvo vyrobily. A po čtyřech minutách explodovala. Firma o tom mnoho nemluví, Musk údajně podle neveřejného interního dopisu citovaném Bloombergem poděkoval zaměstnancům a prohlásil, že je optimistický, co se pokroků tohoto programu týče.

Nicméně jde o velkou ránu jeho vesmírným plánům. Ty jsou samozřejmě monstrózní a zahrnují vesmírnou turistiku k Měsíci, jak ji známe ze sci-fi filmů, nebo ambiciózní plán dovézt první astronauty na povrch Marsu. K tomu má SpaceX lukrativní smlouvy o dovážkách potřebného materiálu na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

Nehody samozřejmě vesmírné programy provázely vždy, v době, kdy je však vedou komerční společnosti, to může vést k velmi drtivému odlivu investic. A podobné nehody mohou i zabránit dalšímu rozvoji. Což by byla škoda.

Modrý Twitter

No a konečně do třetice Muskových nepříjemností spojených s 20. dubnem: Twitter a modrý odznáček. Ten dlouhá léta měly twitterové účty, jež prošly určitou kontrolou důvěryhodnosti a kvality. Poté, co Musk tuto sociální síť koupil a zjistil, že na ní nelze příliš vydělávat, rozhodl se pro řadu opatření posilující ziskovost firmy. A platba osm dolarů měsíčně za možnost mít takový modrý odznáček byla jedním z těchto opatření.

Toto nové pravidlo začalo platit právě včera. A samozřejmě celá řada majitelů těchto účtů se rozhodla nic neplatit. O odznáček přišel například účet papeže Františka, německého kancléře Olafa Scholze nebo zpěváků Justina Biebera a Beyoncé, napsal dnes server BBC News. A například tuzemský zpravodajský influencer Filip Horký modrý odznáček již nyní také nemá. Vzhledem k tomu, že často šlo o velmi vlivné figury této sociální sítě a že tito lidé se kvůli změnám na Twitteru poměrně otevřeně snaží přejít na alternativní sociální sítě, především Telegram, může včerejšek znamenat jedno z dat, kdy Twitter začal ztrácet svou sílu a lesk.

Konec génia?

Čtvrtek 20. dubna pro Elona Muska nebyl zrovna nejlepším dnem v životě. Bude dobré sledovat, jak se s tím bude dál prát, možná toho je na něj moc, možná jej dohání karma. Ale možná to je jen dopad obratu globální ekonomiky.

Musk je totiž bytostný founder a rozjížděč projektů. Chová se impulzivně, někdy zbrkle. Investoři to milovali v minulé dekádě, kdy měli levné peníze a Muskovy projekty jim vydělávaly pohádkové peníze. Nyní jsou ale peníze drahé a Muskovy projekty je prodělávají. Elonu Muskovi tak reálně hrozí, že ztratí auru muže, který na co sáhne, to promění ve zlato. A to by pro něj byla ta největší tragédie.

