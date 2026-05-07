Benešův most visel o 20 centimetrů výš. Teď se historický oblouk vrací na nové pilíře

ČTK

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem vstupuje do klíčové fáze. Stavbaři usazují historický ocelový oblouk na nové pilíře poté, co konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 centimetrů, informoval mluvčí Skupiny Metrostav Radim Mana. Náročná stavba za stovky milionů korun se od začátku potýká s komplikovanou geologií, povodní, odhalenou poškozenou klenbou i rozdíly mezi původními plány a realitou. Hotovo má být do konce roku.

Oblouk začali spouštět dělníci v pondělí. „Je to mimořádně citlivá operace, která vyžaduje přesnost a sehranost všech týmů,“ uvedl Pavel Kuděj, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav TBR. V tuto chvíli je už na nových pilířích na ústecké straně a pomalu si sedá na střekovské straně. Pomocí obřího jeřábu budou následně instalovat stavbaři poslední příčníky. Kvůli postavení jeřábu bude v polovině měsíce uzavřena silnice pod mostem.

Most Dr. Edvarda Beneše od roku 1936 spojuje centrum Ústí nad Labem se Střekovem. Tvoří ho spřažená ocelobetonová konstrukce s charakteristickým ocelovým obloukem. Právě spodní stavba mostu byla podle zhotovitele v nejhorším technickém stavu, betonová výplň pilířů byla potrhaná a nevyhovující, přestože kamenný plášť působil zachovale. Stavbaři se proto rozhodli celou konstrukci oblouku nadzvednout a uložit na provizorní pilíře, původní odbourali a nahradili novými, které dostanou kamenný obklad zachovávající historický vzhled.

Dělníci pracují na mostě každý den včetně víkendů a svátků. Investorem je Ústecký kraj, který má na stavbu za zhruba 630 milionů korun přislíbenou půlmiliardovou dotaci, pokud bude dodržen termín zprovoznění. Uzavření mostu se přitom posouvalo kvůli tomu, že nejprve museli silničáři postavit provizorní most na objízdné trase. Současně se stavěla provizorní lávka pro pěší a cyklisty. Doplňkový geologický průzkum odhalil v místě pilířů lávky umístěných v Labi problematické tektonické zlomy i výskyt znělce, který nebylo možné provrtat. Proto bylo nutné zvolit jiný způsob jejího založení. U pilířů samotného mostu se zase objevily vrstvy měkkého vápence a jílovce, což si vyžádalo prodloužení mikropilot a průběžný dohled geologa přímo na stavbě.

Vypořádat se museli stavbaři i s povodní. „Setkáváme se také s vandalismem a už jsme zachraňovali člověka, který skočil ze sousedního železničního mostu,“ řekl stavbyvedoucí Martin Rochovanský. Původní německé plány mostu se od reality lišily, projektanti museli upravovat dokumentaci. Podmínkou pokračování prací byla také detailní diagnostika ocelové konstrukce. Při demolici opěry na ústecké straně stavbaři navíc odhalili povodněmi poškozenou kamennou klenbu Stříbrnického potoka, která se začala propadat. „Nové zatrubnění v podstatě představuje sice menší, ale v zásadě další paralelní stavbu, kterou je nutné dokončit, aby bylo možné pokračovat v rekonstrukci mostu. Původně se s těmito pracemi vůbec nepočítalo, mají vliv na postup prací,“ uvedl Kuděj. Po dokončení získá most nový ochranný nátěr v odstínu tzv. tele šedé.

Po dobu rekonstrukce Benešova mostu slouží motoristům Mariánský most. Přes obavy místních doprava kolabuje pouze v případě nehod nebo havárií, hustší je provoz pouze v ranních špičkách. „Celý projekt opravy Benešova mostu je mimořádně náročná stavba, která kombinuje historickou konstrukci, složitou geologii i nutnost zachovat původní oblouk. V polovině května je plánována krátká dopravní uzavírka, další harmonogram je nyní v jednání, ale předpokládáme, že práce by mohly být dokončeny do konce roku 2026. Aby se most mohl otevřít do plného provozu, klíčové budou hlavně faktory, jako je například počasí během betonáží a izolací, které nelze provádět v nepříznivých klimatických podmínkách,“ uvedl krajský radní Jiří Fedoriška (ANO).

Investiční byt dnes neznamená jen koupit a pronajmout. O tom, zda bude skutečně vydělávat, rozhodují data, lokalita i kvalitní správa. Společnost Flet proto investory provází od výběru nemovitosti přes pronájem až po dlouhodobou optimalizaci portfolia.

Pro řadu investorů je dnes nejcennější komoditou čas. Nechtějí týdny porovnávat projekty, řešit hypotéku, přebírání bytu, kuchyň, nájemníky, vyúčtování nebo reklamace. Chtějí, aby jejich investice ekonomicky dávala smysl a fungovala bez větších starostí.

Ne každý byt je investiční

O úspěchu investice často rozhodne už první krok, výběr bytu: „Samotný výběr stojí na čtyřech hlavních pilířích. Prvním je mikrolokalita, zajímá nás jen 25 % území Prahy. Druhým je více než 30 parametrů, které při hodnocení nemovitosti sledujeme. Třetím jsou ekonomické kalkulace, kde je klíčový především výnos vlastního kapitálu. Posledním pilířem je kvalita developera a právní dokumentace,“ přibližuje David Bureš, zakladatel a ceo Flet. Velká část bytů se vybírá ještě v neveřejné části prodeje u developerů. A právě kombinace těchto faktorů rozhoduje, zda má pro investora smysl.

Potřeby investorů

Samotná spolupráce začíná detailní analýzou investora. Základní otázka nezní, jaký byt se klientovi líbí, ale jaký má investiční cíl. „Nejčastější příchozí investor má dva až pět milionů korun s hypotečním rámcem šest až 15 milionů korun. Na začátku si účtujeme 50 tisíc korun plus DPH a při vyhledání vhodné nemovitosti se to započte do první faktury,“ popisuje Bureš. Vedle toho se hodnotí finanční možnosti investora, jeho bonita, případné další zdroje financování nebo možnost využití zástav na stávajících nemovitostech. Důležitá je i dosavadní zkušenost klienta a jeho představa o budoucím portfoliu.

Od hypotéky po převzetí bytu

Jakmile je byt vybraný, přichází na řadu financování, zhotovení hypotéky, převzetí bytu na plnou moc a příprava pronájmu. U developerských bytů se typicky jedná o kuchyň, spotřebiče a další vybavení. U nemovitostí z druhé ruky je proces širší: nejprve detailní analýza stavu, pak návrh nutných úprav a rekonstrukcí tak, aby byt odpovídal investiční logice. Flet koordinuje prověřené dodavatele, schvaluje rozpočet a zajišťuje celý průběh přípravy bytu včetně virtuálních prohlídek, které pomáhají s marketingem nájmu.

Jak se investicím daří v číslech?

Průměr růstu hodnoty všech nemovitostí v Praze od roku 2000 přesahuje podle statistického úřadu osm procent ročně, zatímco nájemné roste o více než pět procent ročně. A to jde o průměr celého trhu. „Nyní spravujeme kolem 1 400 bytů s celkovou hodnotou zhruba 11 miliard korun, přičemž jsme druhý největší správce bytů v Praze, takže těch příběhů je celá řada. Například byt ve Waltrovce koupený na počátku 2017 za cca 3,3 milionu korun má dnes hodnotu přes 8,5 milionu korun. Při 80procentní hypotéce je výnos vlastního kapitálu po odečtení úroků a přičtení nájemného na úrovni 19,5 procenta ročně,“ uzavírá Bureš.

Karel Pučelík: Grolich má pravdu. Chybí tu ekonomická kompetence. Bohužel i jemu

Jan Grolich
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Noví lidovci pod vedením jihomoravského hejtmana Jana Grolicha se prezentují jako ambiciózní a moderní projekt. Jenže jen do chvíle, než přijde řeč na ekonomiku. Grolichovy ekonomické představy připomínají spíše závan devadesátých let než odpověď na problémy dneška.

Nový lidovecký předseda Jan Grolich je na české politické scéně osvěžující postavou. Někoho, kdo není spojen s minulými neúspěchy, má určité charisma a umí komunikovat s voliči, opozice potřebovala jako sůl. I koncept nových lidovců je zajímavý a moderně vyhlížející projekt.

Nabízí se otázka, zda už ve středovém (či středopravém) táboře není plno. Čím se například liší od hnutí STAN? Naštěstí na tuto otázku ve středu odpovídal Jan Grolich ve videu na facebookovém „storýčku“. Doménou lidovců má být ekonomická kompetence, která v české politice podle jeho názoru chybí. Skvělé, konečně někdo chce ekonomickou politiku pojmout skutečně odborně! Jenže tady pozitivní příběh končí.

Ve videu pak vysvětluje, že jakýmsi garantem je mimo jiné to, že sdílejí stejné hodnoty jako velké evropské strany, které „ekonomické recepty mají“. Strany z lidovecké evropské frakce skutečně tyto recepty mají, nedá se ale říct, že by fungovaly nějak zvlášť skvěle. Jsou to právě středové či středopravé vlády, které v posledních letech předsedali hlemýždím tempům růstu, rostoucím životním nákladům a stále palčivější nedostupnosti bydlení.

Jak to tak vypadá, lidovci mají nový kabát, ale ve svém jádru představují stranu se středovým neslaným a nemastným ekonomickým programem. Takových tu je a už bylo dost. Tyto partaje obvykle nejsou schopné pořádných reforem, maximálně tak kompromisních a bezzubých, a jako odpověď na výzvy dneška nemohou obstát. Ve výsledku pak otevírají dveře extremistům surfujících na vlnách nespokojenosti.

Nový kabát, starý program

Grolich to potvrdil další odpovědí na otázku, jestli je třeba zdanit bohaté, jako například v Německu nebo Norsku a na západě od nás. Nový šéf lidovců to odbyl tím, že lidé obvykle jsou pro zdanění bohatých, než zjistí, že by se vyšší míry mohly týkat i jich a jejich rodin.

Háček je v tom, že aktuální debata o zdanění bohatých se netočí kolem progresivního zdanění příjmů. V západní Evropě ho ostatně většinou dávno mají, takže tam v tomto směru není příliš o čem debatovat. Tím, co dnes hýbe ekonomickou debatou, je zdanění bohatství – tedy majetku ultrabohatých. Nejde o to, aby vyšší daně platili lékaři, právníci nebo běžní manažeři, a dokonce ani lidé, kteří vlastní velké rodinné domy.

Výše zmíněným a mnoha dalším lidem stát strhává peněz z platu už dost, státní rozpočet do značné míry stojí na střední třídě. Jsou tu ale výrazně bohatší lidé, miliardáři, kteří mají v rukou nástroje, díky kterým mohou využít nižších daňových sazeb, než obyčejní pracující. Když vyděláte balík na akciích, klidně z nich nemusíte zaplatit na daních ani korunu, kdežto z každého mrzkého výnosu na spořícím účtu odevzdáte patnáct procent.

Jen s mírnou nadsázkou lze říci, že pokud jste běžný pracující člověk, daně platit musíte, ale ultrabohatí jen když chtějí. V globálním měřítku přitom neustále bohatnou, zatímco zbytek společnosti stagnuje, což s sebou nese neblahé důsledky. Ekonomická nerovnost je jedním z klíčových problémů dneška.

Ale zpět k lidovcům. Jestli budou jako další uskupení chtít zachránit ekonomiku pomocí tradičních (a nikdy nefungujících nástrojů) nástrojů – tedy lepšího výběru daní a šetřením ve státním aparátu, je předem jasné, že neuspějí. Deficity porostou, společnost bude stagnovat a nerovnost bujet. V čem konkrétně je toto nové?

