Lukáš Kovanda: Zasadí Trump celní políček svému stoupenci Mileiovi?

Americký prezident Donald Trump říká, že už během dvou dní zavede další sadu cel. Tentokrát půjde o takzvaná reciproční cla. Dorovnával by tedy americká cla s těmi, jež na USA uplatňují jiné země.

Například EU uvaluje na auta z USA čtyřikrát vyšší clo než USA na auta z EU – zatímco EU desetiprocentní, Amerika jen 2,5procentní. Tento rozdíl chce Trump smazat. A zdaleka nejen u aut, pochopitelně. Byť se dají najít některé položky, například mezi surovinami, jejichž dovoz z EU zatěžují USA vyšším clem, než je tomu opačně.

Případ Čína

Paradoxní je, že třeba v případě Číny by Trump v rámci kompletní reciprocity musel ale americká cla snížit plošněji (i když je minulý týden navýšil). Čína totiž patří k naprosté menšině zemí světa, které na dovoz z USA uplatňují v průměru nižší clo než Spojené státy na dovoz od nich. Do této malé skupinky zemí patří ještě třeba Británie, Norsko či Japonsko (viz mapa Bloombergu).

Reciprocita tedy bude uplatněna zřejmě jen v těch případech, jichž bude naprostá většina, v nichž její výsledkem bude navýšení, nikoli snížení, amerických cel na dovoz z té či oné země.

Tím ovšem paradoxy nekončí. Tím dalším je, že takřka nejvíce by Trumpovými recipročními cly měla být zasažena Argentina, kde vládne jeho stoupenec, prezident Javier Milei. Buenos Aires totiž nyní uplatňuje na americký dovoz o více než deset procentních bodů vyšší průměrné clo než USA na dovoz z Argentiny. Učiní i v tomto případě Trump výjimku?

