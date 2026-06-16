Dálnice k Baltu mizí pod zemí. Tunel Opevnění na D11 je ze tří čtvrtin vyražený
Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.
Na severovýchodě Čech pokračuje jedna z nejsledovanějších dálničních staveb současnosti. Úsek D11 Trutnov–státní hranice má být po dokončení přímým napojením Česka na polskou rychlostní komunikaci S3. Ta vede dál směrem k Baltskému moři a pro českou dopravu představuje strategickou spojnici na sever Evropy.
Součástí více než 21 kilometrů dlouhé stavby je i tunel Opevnění, který patří k technicky nejnáročnějším objektům celé trasy. Stavbaři nyní hlásí, že v obou tubusech jsou hotovy zhruba tři čtvrtiny ražeb.
„Tunel Opevnění patří k technicky nejnáročnějším objektům celé trasy a jeho ražba probíhá v geologicky velmi proměnlivém prostředí. Od počátku letošního ledna jsme dosáhli tří čtvrtin ražeb, což je potvrzením, že i v komplikovaném masivu dokážeme postupovat bezpečně a efektivně,“ uvedl Jiří Kocian, stavbyvedoucí společnosti Metrostav TBR.
Každý tubus měří téměř půl kilometru
Tunel Opevnění tvoří dva dvoupruhové tubusy o shodné délce 492 metrů. Průjezdná výška bude 4,8 metru. Ražby postupují z jižního portálu směrem k severnímu a využívají novou rakouskou tunelovací metodu. Ta umožňuje pružně reagovat na měnící se geologické podmínky.
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Evropská snaha zpřísnit technické kontroly má racionální jádro. Moderní auta jsou plná bezpečnostních systémů, které mají v provozu skutečně fungovat. Jenže z majitelů starších vozů se nesmějí stát automaticky podezřelí. Bezpečnost na silnicích nevznikne další kolonkou na STK, ale kombinací férových kontrol, boje proti podvodům a infrastruktury, která sama projde zkouškou zdravého rozumu.
Plocha výrubu každého tubusu dosahuje přibližně 90 metrů čtverečních. Primární ostění tvoří stříkaný beton, ocelové sítě a radiální svorníky, které se instalují bezprostředně po provedení výrubu.
Geologie v místě stavby se podle stavbařů mění prakticky po metrech. V trase se střídají abrazivní pískovce, měkčí jílovité vrstvy a slepence. To zvyšuje nároky na zajištění výrubu, sledování stability masivu i koordinaci prací.
Stavbaře brzdí voda, terén i proměnlivá hornina
Ražby komplikují také lokální přítoky podzemní vody, složitý terén a obtížnější přístup k portálu. Stavbaři musejí zároveň řešit odvoz rubaniny a návaznost dalších prací uvnitř tunelu.
„Opevnění je typickým příkladem tunelu, kde se střídají abrazivní pískovce s měkkými jílovitými polohami a vrstvami slepenců. Tyto přechody často způsobují lokální nadvýlomy s místními přítoky podzemních vod,“ uvedl Jan Faltýnek ze společnosti Subterra.
Za probíhající ražbou už navazují další stavební práce. V levém tubusu se dokončují základové patky a odvodňovací drenáže, pokládají se ochranné geotextilie a montuje se hydroizolační fólie. Současně se připravuje pojízdná bednicí forma pro betonáž horních kleneb sekundárního ostění.
Na severním portálu pokračuje zajišťování jednotlivých etáží stříkaným betonem a šestimetrovými hřebíky. Cílem je připravit portál na budoucí prorážku tunelu.
Po Opevnění přijde na řadu Poříčí
Tunel Opevnění není jediným tunelem na trutnovském úseku D11. Druhým bude tunel Poříčí, jehož realizace má následovat v těsném závěsu po dokončení ražeb Opevnění.
U tunelu Poříčí zatím pokračuje příprava portálových konstrukcí na jižní straně. Po obvodu stavební jámy byl vybudován provizorní odvodňovací žlab a začaly výkopové práce a zajištění pokryvných vrstev geomatracemi.
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Plány na rozvoj dálniční a silniční sítě po roce 2050 podle ministra dopravy Martina Kupky ještě nemají přesné trasy, jde zatím o přibližné směřování nových komunikací.
Oba tunely mají být po dokončení vybaveny moderními bezpečnostními systémy, kamerovým dohledem, LED osvětlením a řízenou ventilací v tunelových propojkách. Maximální rychlost v tunelech má být 100 kilometrů za hodinu.
Trutnovu má dálnice ulevit od tranzitu
Nový dálniční úsek má po uvedení do provozu zásadně změnit dopravu na Trutnovsku. Těžká tranzitní doprava se má přesunout z přetížených silnic a průtahů obcemi na kapacitní komunikaci. Významný bude také mezinárodní rozměr stavby, protože D11 naváže přímo na polskou S3.
„Tunely Opevnění a Poříčí představují technicky mimořádně složité objekty v náročném terénu Broumovské vrchoviny a jejich úspěšné vybudování je klíčové pro celý projekt. Po uvedení do provozu přinese nový úsek D11 zásadní zlepšení dopravní dostupnosti regionu, bezpečnější spojení s Polskem a významné odlehčení přilehlým obcím od tranzitní dopravy,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
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Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic. Celá stavba zahrnuje 28 mostních objektů, tři mimoúrovňové křižovatky a deset protihlukových stěn o celkové délce přesahující 1,6 kilometru.
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