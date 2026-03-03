Vyberte si z našich newsletterů

Druhá šance pro skleněnou kostku. Nová scéna projde největší proměnou od svého otevření

Druhá šance pro skleněnou kostku. Nová scéna projde největší proměnou od svého otevření

Nová scéna Národního divadla
ČTK
Michal Nosek
nos

Skleněná budova Nové scény Národního divadla, výrazné dílo architekta Karla Pragnera, vstupuje po více než čtyřiceti letech do zásadní rekonstrukce. Projekt za více než dvě miliardy korun má přinést moderní divadelní technologie, energetické úspory i nové veřejné prostory, aniž by narušil architektonickou hodnotu památkově chráněné stavby.

Jedna z nejvýraznějších staveb české poválečné architektury čeká zásadní proměna. Nová scéna Národní divadlo projde kompletní rekonstrukcí, která má trvat zhruba dva roky. Investice přesahující dvě miliardy korun má budovu technologicky posunout do 21. století a zároveň zachovat její architektonický charakter.

Smlouvu o realizaci podepsalo vedení Národního divadla se společností Metrostav CZ, jež stojí v čele zhotovitelského konsorcia. Stavební práce mají být zahájeny během několika týdnů, nyní probíhají přípravné a vyklízecí práce.

„Je pro nás ctí být u rekonstrukce Nové scény Národního divadla. Uděláme maximum, aby obnova proběhla citlivě, kvalitně a s respektem k hodnotám budovy i potřebám moderního provozu. Zúročíme přitom naše zkušenosti z realizace obdobně náročných staveb. Velmi si ceníme toho, že projekt spojuje zachování architektonického dědictví s využitím nejmodernějších technologií, které dají vzniknout skutečně multifunkčnímu prostoru odpovídajícímu 21. století,“ uvedl generální ředitel Metrostav CZ Karel Volf.

Nová scéna Národního divadla

Zásadní stavba pro kulturu

Nová scéna byla otevřena v roce 1983 podle návrhu architekta Karel Pragnera, jednoho z klíčových představitelů české moderní architektury druhé poloviny 20. století. Jeho odvážná koncepce přinesla do těsného sousedství historické budovy Národního divadla výraznou brutalistní hmotu s charakteristickým skleněným pláštěm. Ten tvoří zhruba čtyři tisíce skleněných tvárnic navržených výtvarníkem Stanislavem Libenským. Od roku 2021 je budova kulturní památkou.

Rekonstrukce ponechá vnější vzhled stavby beze změny. Zachovány a obnoveny budou také hodnotné interiérové prvky, včetně obkladů ze zeleného serpentinu, točitého schodiště a světelného objektu od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy. Projekt je koordinován s památkáři tak, aby modernizace nezasáhla do původního architektonického výrazu.

Zásadní změny se odehrají především v technologickém zázemí. Nová scéna získá nové jevištní technologie, variabilní uspořádání hlediště i proměnnou akustiku. Multifunkční sál nabídne až 500 míst podle typu produkce. Úpravami projde i sousední provozní budova, kde vznikne komorní sál, nové zkušebny a prostory pro vzdělávací aktivity. V přízemí má být otevřena kavárna orientovaná směrem na náměstí Václava Havla, která má více propojit divadlo s veřejným prostorem.

Podle vedení divadla má rekonstrukce naplnit původní vizi Karla Pragnera a scénografa Josefa Svobody, kteří usilovali o maximálně flexibilní scénický prostor. Technické možnosti však v době vzniku budovy jejich ambice plně nenaplnily.

Zkušenost s obdobně náročnou obnovou má Národní divadlo z nedávné rekonstrukce budovy Státní opery, která mezi lety 2017 a 2020 prošla generální modernizací, kterou provedla stavební firma Hochtief. Historická stavba z roku 1888 tehdy získala nové technologické zázemí při zachování historické výzdoby a po znovuotevření nabídla parametry odpovídající současným operním domům.

Po dobu rekonstrukce budou soubory působící na Nové scéně, včetně Laterny magiky, hrát v náhradních prostorách. Pokud se podaří dodržet harmonogram, vrátí se do modernizované budovy v sezoně 2027/2028

Desítky klinik

FutureLife dnes provozuje přibližně 60 klinik v 16 zemích. Zaměstnává více než 2100 odborníků a ročně provede přes 77 tisíc cyklů umělého oplodnění. O pozici evropské jedničky soupeří česká skupina se španělskou IVIRMA, která je silná především v západní Evropě.

Na britský trh vstoupila FutureLife v roce 2022 koupí londýnské kliniky The Centre for Reproductive and Genetic Health (CRGH) za několik miliard korun. O dva roky později převzala Bristol Centre for Reproductive Medicine (BCRM) v jihozápadní Anglii.

Kvůli střetu zájmů převedl Andrej Babiš do svěřenského fondu holding Agrofert, investiční skupinu Hartenberg Holding však nikoli. V ní prostřednictvím firmy SynBiol drží 87,75 procenta podílu. Dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbytek připadá šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg vedle reprodukčních klinik investuje také do nemovitostí, potravinářství, oděvních značek či e-shopů.

Export za miliardu eur

Ve hře je i HIMARS

Další ambicí je možné zapojení do projektu raketových systémů HIMARS pro maďarské ozbrojené síly. Ty by mohly být integrovány v Rábě na podvozky Tatra, které patří do skupiny CSG.

Pro CSG by šlo o významné rozšíření spolupráce s americkými partnery a hlubší zapojení do globálních dodavatelských řetězců.

„V historii maďarského kosmického a obranného průmyslu začíná nová éra,“ uvedl šéf skupiny 4iG Gellért Jászai. Podle něj mají nové projekty posílit suverenitu Maďarska i jeho postavení v mezinárodním obranném průmyslu.

Politická podpora na nejvyšší úrovni

Slavnostního aktu v Budapešti se zúčastnil i maďarský premiér Viktor Orbán, český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a česká velvyslankyně Eva Dvořáková.

CSG tím potvrzuje strategii dlouhodobých investic ve střední Evropě a snahu stát se klíčovým hráčem evropského obranného průmyslu.

