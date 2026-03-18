Microsoft zvažuje žalobu na OpenAI. Přitom ve startupu drží největší podíl
Na OpenAI se řítí další soudní spor. Podobné problémy přitom oddalují potenciální vstup na burzu, k němuž mohlo dojít již letos.
V sektoru AI se denně odehrává řada důležitých událostí. Vedle těch technických a technologických také právní. A k jedné z takových se nyní schyluje. Microsoft totiž podle listu Financial Times zvažuje žalobu na startup OpenAI, který je tvůrcem a provozovatelem modelu GPT. Důvodem jsou smlouvy mezi OpenAI a Amazonem a Microsoft se obává, že přijde o část exkluzivity, kterou na využívání modelu GPT drží. Paradoxně Microsoft v této firmě drží 27procentní podíl a je největším investorem.
Předmětem případné soudní pře je novinka Amazon Web Services nazvaná Frontier, na níž AWS spolupracuje právě s OpenAI díky investici ve výši 50 miliard dolarů, kterou AWS OpenAI poskytla. Služba má umožňovat fungování takzvaných AI agentů na produktech a službách využívajících AWS.
Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.
Musk přestavuje xAI od základů. Po další vlně odchodů zůstali z jedenácti spoluzakladatelů jen dva
Leaders
Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.
Exkluzivita do roku 2032
To přitom teoreticky naráží na loňské ujednání mezi OpenAI a Microsoftem, který za snížení podílu ve firmě z původních 49 procent na aktuálních zhruba 27 procent získal exkluzivitu na to, že veškeré AI cloudové služby, které OpenAI bude v budoucnu nabízet, pojedou na řešení Microsoftu Azure. A to až do roku 2032.
„Jde o mimořádně výhodné ujednání pro Microsoft, kterému cloudové AI služby OpenAI pomohly dosáhnout rekordních tržeb,“ uvádí server FT.com. „Známe naši smlouvu. Pokud ji poruší, zažalujeme je. Pokud Amazon a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých smluvních právníků, vsadil bych na nás, ne na ně,“ cituje server zdroj obeznámený s kauzou.
Jenomže podle druhé strany nemusí jít o tak jasný případ, jak si Microsoft v tuto chvíli myslí. Microsoft totiž údajně může čelit antimonopolnímu řízení právě kvůli svému cloudovému byznysu, a to nejen v USA, ale také v Evropské unii a ve Velké Británii.
Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.
Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu
Money
Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.
Jde o slovíčka. Za miliardy
Jednou ze strategií, jak Amazon a OpenAI chtějí obejít licence Microsoftu, je používání správných slov. Microsoft totiž má licencovaný přístup prostřednictvím API, Amazon tak musí celý systém stavět jinak. A také jej jinak marketovat.
„Aby se Amazon vyhnul problémům s Microsoftem, vydal interní nařízení, jak celý systém nazvaný Stateful Runtime Environment (SRE) popisovat,“ uvádí FT.com. „Zaměstnanci AWS mohou klientům říkat, že SRE je poháněno, propojeno nebo umožněno OpenAI. Ale mají zakázáno tvrdit, že SRE umožňuje přístup do ChatuGPT, nebo si jej ‚volá‘ prostřednictvím API,“ stojí podle FT.com v dokumentu. Zároveň je prý zásadní, aby zaměstnanci netvrdili, že AWS má přístup k nenovějším modelům OpenAI.
Problém pro IPO
Pokud by pře skutečně skončila u soudu, bude to podle Financial Times další zásadní rána pro případný vstup OpenAI na burzu, k němuž podle různých indicií mohlo dojít již letos. Valuace jednoho z nejhodnotnějších startupů světa po nejnovějším a velmi úspěšném kole financování narostla na zhruba 850 miliard dolarů a hodnota firmy po IPO by téměř jistě překročila hranici bilionu dolarů.
Vedle tohoto případného soudu ale OpenAI čelí ještě sledované žalobě ze strany Elona Muska, který patřil ke spoluzakladatelům OpenAI, ale po několika letech se s hlavní figurou startupu Samem Altmanem rozešli ve zlém.
Podle žaloby Muska se Altman zpronevěřil původní neziskové myšlence, s níž OpenAI založili a na níž firma vyrostla a vytvořila úspěšný GPT model. Tomu ostatně odpovídá i loňská zásadní transformace společnosti: vznikla nová entita, v níž původní neziskovka (OpenAI Foundation) získala 26procentní podíl, Microsoft, který v původní entitě držel 49procentní podíl, získal 27 procent a zbývajících 43 procent drží zaměstnanci a ostatní investoři, zejména SoftBank, NVIDIA či Thrive Capital.
Kdo bude starostou Paříže nebo Marseille, nás nemusí zajímat, ale dvoukolové komunální volby ve Francii jsou laboratoří a strategií pro klíčové volby prezidenta příští rok, a to už silně ovlivní Evropu a dopadne i na Česko. Jen s lehkou nadsázkou se dá říct, že hlavní téma voleb na radnice bylo, kdo chce více policistů a kdo naopak více cyklistů.
David Ondráčka: Komunální volby ve Francii jsou generálkou na klíčové prezidentské volby
Politika
Kdo bude starostou Paříže nebo Marseille, nás nemusí zajímat, ale dvoukolové komunální volby ve Francii jsou laboratoří a strategií pro klíčové volby prezidenta příští rok, a to už silně ovlivní Evropu a dopadne i na Česko. Jen s lehkou nadsázkou se dá říct, že hlavní téma voleb na radnice bylo, kdo chce více policistů a kdo naopak více cyklistů.
Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.
Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší“ než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala
Názory
Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.