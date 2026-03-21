OpenAI chce do konce roku zdvojnásobit tým na 8 000 lidí. Zrychluje boj o firemní AI trh
Americká technologická společnost OpenAI plánuje masivní nábor a výrazné rozšíření svých kapacit. Cílem je posílit vývoj, prodej i spolupráci s firmami a získat náskok před konkurencí v rychle rostoucím trhu umělé inteligence.
Společnost OpenAI, která stojí za populárním nástrojem ChatGPT, plánuje do konce letošního roku zdvojnásobit počet zaměstnanců na zhruba osm tisíc. Informoval o tom deník Financial Times s odkazem na zdroje obeznámené se situací.
Firma aktuálně zaměstnává přibližně 4 500 lidí a její hodnota se pohybuje kolem 730 miliard dolarů. Rozšiřování týmu má podpořit zejména vývoj produktů, inženýrství, výzkum a obchodní aktivity.
Praha má nové luxusní hotely a její reputace roste, přesto podle šéfa hotelu W Prague Tareka Dallala stále nepatří mezi světové top destinace pro náročnou klientelu. V rozhovoru vysvětluje, proč je pro hotel zásadní lokální publikum, jakou roli hraje americký trh a co české metropoli chybí, aby přilákala opravdu bohaté cestovatele.
Praha zatím neláká soukromé tryskáče. Chybí jí víc luxusních zážitků, říká šéf W Prague
Praha má nové luxusní hotely a její reputace roste, přesto podle šéfa hotelu W Prague Tareka Dallala stále nepatří mezi světové top destinace pro náročnou klientelu. V rozhovoru vysvětluje, proč je pro hotel zásadní lokální publikum, jakou roli hraje americký trh a co české metropoli chybí, aby přilákala opravdu bohaté cestovatele.
OpenAI zároveň posiluje zaměření na firemní zákazníky. Nově nabíraní specialisté mají firmám pomáhat efektivně využívat nástroje umělé inteligence, což společnost označuje jako „technické ambasadorství“.
Součástí expanze je i rozšíření kancelářských prostor v San Francisku, kde bude mít OpenAI nově k dispozici více než 93 tisíc metrů čtverečních. Firma se připravuje na tempo náboru zhruba 12 nových zaměstnanců denně.
OpenAI i její konkurent Anthropic zatím hospodaří se ztrátou, protože investují miliardy dolarů do vývoje a trénování pokročilých AI modelů. Obě společnosti se snaží zvýšit příjmy, snížit náklady a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti, zatímco tlak na jejich další růst nadále sílí.
