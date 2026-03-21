OpenAI chce do konce roku zdvojnásobit tým na 8 000 lidí. Zrychluje boj o firemní AI trh

Šéf OpenAI Sam Altman
Americká technologická společnost OpenAI plánuje masivní nábor a výrazné rozšíření svých kapacit. Cílem je posílit vývoj, prodej i spolupráci s firmami a získat náskok před konkurencí v rychle rostoucím trhu umělé inteligence.

Společnost OpenAI, která stojí za populárním nástrojem ChatGPT, plánuje do konce letošního roku zdvojnásobit počet zaměstnanců na zhruba osm tisíc. Informoval o tom deník Financial Times s odkazem na zdroje obeznámené se situací.

Firma aktuálně zaměstnává přibližně 4 500 lidí a její hodnota se pohybuje kolem 730 miliard dolarů. Rozšiřování týmu má podpořit zejména vývoj produktů, inženýrství, výzkum a obchodní aktivity.

OpenAI zároveň posiluje zaměření na firemní zákazníky. Nově nabíraní specialisté mají firmám pomáhat efektivně využívat nástroje umělé inteligence, což společnost označuje jako „technické ambasadorství“.

Součástí expanze je i rozšíření kancelářských prostor v San Francisku, kde bude mít OpenAI nově k dispozici více než 93 tisíc metrů čtverečních. Firma se připravuje na tempo náboru zhruba 12 nových zaměstnanců denně.

OpenAI i její konkurent Anthropic zatím hospodaří se ztrátou, protože investují miliardy dolarů do vývoje a trénování pokročilých AI modelů. Obě společnosti se snaží zvýšit příjmy, snížit náklady a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti, zatímco tlak na jejich další růst nadále sílí.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Tento trend už jasně odráží i trh práce. V zemích jako USA nebo Velká Británie si lidé s digitálními dovednostmi přilepší v průměru asi o 3 procenta na mzdě. Pokud ale pracovník zvládne kombinaci více žádaných schopností, může jeho hodnota na trhu vzrůst až o 15 procent.

V mezinárodním srovnání připravenosti na budoucnost (Skill Readiness Index) sice vedou státy severní Evropy, jako Irsko, Finsko nebo Dánsko, zajímavý vývoj ale sledujeme i ve střední Evropě.

Například Polsko produkuje velké množství talentovaných absolventů, ekonomika je však zatím nedokáže plně využít. Česko je v tomto ohledu vyváženější. Nabídka kvalifikovaných lidí se relativně dobře potkává s poptávkou firem.

Právě to je naše současná výhoda. Máme schopné lidi i firmy, které jejich dovednosti potřebují. Abychom si ale tento náskok udrželi, bude nutné zrychlit – jak na straně byznysu, tak státu. Inovace už nejsou volitelný bonus, ale podmínka dalšího růstu.

Federální soud v San Franciscu rozhodl, že podnikatel Elon Musk při akvizici Twitteru uvedl investory v omyl. Podle poroty svými veřejnými výroky, zejména o vysokém podílu falešných účtů na platformě, záměrně snižoval hodnotu akcií firmy.

Soud dospěl k závěru, že Musk tímto postupem mohl usilovat o výhodnější podmínky při nákupu společnosti, případně si vytvořit prostor pro odstoupení od již oznámené transakce. Twitter nakonec v roce 2022 koupil za zhruba 44 miliard dolarů a později jej přejmenoval na X.

Elon Musk

Musk přestavuje xAI od základů. Po další vlně odchodů zůstali z jedenácti spoluzakladatelů jen dva

Leaders

Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.

nst

Přečíst článek

O konkrétní výši odškodnění zatím rozhodnuto nebylo. Soudci nyní posuzují, jak výrazně Muskovy výroky ovlivnily cenu akcií v průběhu několika měsíců. Celková škoda, kterou by měl investorům uhradit, může podle odhadů dosáhnout stovek milionů až miliard dolarů.

Případ je podle analytiků významný i z širšího pohledu, protože se dotýká fungování finančních trhů a vlivu veřejných vystoupení významných podnikatelů na hodnotu firem. „Jde o ukázkový příklad toho, jak by se k investorům nemělo přistupovat,“ uvedl právní expert Joseph Cotchett.

Muskovi právníci už oznámili, že se proti verdiktu odvolají. Spor tak zřejmě bude pokračovat u vyšších soudních instancí.

