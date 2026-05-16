Burzovní start SpaceX se blíží. Musk se snaží upevnit roli diktátora v nejhodnotnějším startupu světa
Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.
Společnost SpaceX již brzy zamíří na burzu a měla by se stát nejhodnotnějším IPO v historii. Podle zdrojů The Financial Times by k tomu mohlo dojít již v červnu. Důvodů je více, jedním z nich budou 55. narozeniny zakladatele a CEO SpaceX Elona Muska (28. června), dalším blížící se 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA (4. července), navíc již v lednu Musk popsal, že v polovině června dojde ke zvláštnímu postavení Jupitera a Venuše, což by firmě pomohlo dosáhnout rekordní valuace.
Jak rostla valuace SpaceX
Orientační vývoj hodnoty firmy podle sekundárních transakcí, tenderů a reportovaných odhadů
I nadále jsou přesná data o chystaném IPO předmětem spekulací, přesto se obecně opakuje, že SpaceX chce získat zhruba 75 miliard dolarů nového kapitálu, což by firmu nacenilo na zhruba 1,75 bilionu dolarů.
Neodvolatelný šéf
Elon Musk podle Financial Times aktuálně vedle samotného IPO pracuje také na tom, aby ve firmě ještě více upevnil své postavení. Zakladatel SpaceX by si ponechal superhlasovací akcie třídy B s desetinásobným hlasovacím právem oproti běžným akciím. Už nyní podle dostupných informací vlastní nejméně 40 procent akcií a více než 80 procent hlasovacích práv společnosti. Podle návrhu prospektu by si ponechal roli CEO společnosti a odvolat by jej mohli jen držitelé tohoto typu akcií. Zároveň by to byl právě on, kdo by rozhodoval o obsazení nejvyšších funkcí ve firmě.
„Toto ustanovení výrazně omezí vaše možnosti ovlivňovat korporátní záležitosti,“ citují Financial Times z návrhu znění prospektu. A nejde o jediné kontroverzní ustanovení, i některé další podmínky jsou značně kontroverzní a často vycházejí z toho, že se Musk kvůli svým nestandardním praktikám v Tesle či Twitteru (dnes síti X) dostal několikrát k soudu. Tomu se chce v případě SpaceX vyhnout. I proto v prospektu firma navrhuje zavést povinnou arbitráž akcionářských sporů, čímž by výrazně omezila možnost veřejných soudních sporů.
Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.
Sázka na zakladatele, ne firmu
Navzdory těmto výhradám je podle lidí obeznámených s přípravou IPO zájem investorů enormní. Důvodem je unikátní postavení SpaceX na trhu. Firma dnes realizuje více než 80 procent všech komerčních raketových startů na světě a buduje téměř monopolní pozici v kosmické infrastruktuře. Silně roste také projekt Starlink, který má na oběžné dráze více než deset tisíc satelitů a generuje miliardové příjmy z internetového připojení pro domácnosti, aerolinky, lodní společnosti i telekomunikační operátory.
Součástí plánované struktury je i mimořádně ambiciózní motivační balíček pro Muska. Ten by mohl získat až 200 milionů nových superhlasovacích akcií ve chcíli, kdy SpaceX dosáhne valuace 7,5 bilionu dolarů a zároveň vybuduje milionovou lidskou kolonii na Marsu. Další balík akcií je navázán na vytvoření rozsáhlé vesmírné infrastruktury datových center s výkonem 100 terawattů výpočetní kapacity — což je násobně více než výkon největších současných datových center na Zemi.
Finanční výsledky firmy přitom nejsou zcela jednoznačné. SpaceX v roce 2024 vykázala čistý zisk 791 milionů dolarů při tržbách 14 miliard dolarů. O rok později už ale skončila ve ztrátě 4,9 miliardy dolarů, přestože tržby vzrostly na 18,7 miliardy dolarů. Výsledky výrazně ovlivnilo propojení s AI aktivitami Muska, zejména s firmou xAI budující rozsáhlá datová centra pro trénování umělé inteligence. Samotný Starlink nicméně loni vytvořil provozní zisk 4,4 miliardy dolarů.
Připravované IPO tak podle analytiků není jen sázkou na kosmický průmysl, ale především na samotného Muska a jeho schopnost přesvědčit investory, že sci-fi vize o Marsu, orbitálních datových centrech a nové infrastruktuře internetu mohou jednou vytvořit nejhodnotnější technologickou firmu světa.
