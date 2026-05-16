newstream.cz Trhy Burzovní start SpaceX se blíží. Musk se snaží upevnit roli diktátora v nejhodnotnějším startupu světa

Stanislav Šulc
Může se to stát historickým okamžikem pro vesmírné lety, globální finanční trhy i samotného Elona Muska. Přesto vstup SpaceX na burzu nebudí jen nadšení. Detaily navrhovaného prospektu totiž naznačují hned několik nestandardních ustanovení, které někteří insideři považují za omezující investorská práva.

Společnost SpaceX již brzy zamíří na burzu a měla by se stát nejhodnotnějším IPO v historii. Podle zdrojů The Financial Times by k tomu mohlo dojít již v červnu. Důvodů je více, jedním z nich budou 55. narozeniny zakladatele a CEO SpaceX Elona Muska (28. června), dalším blížící se 250. výročí vyhlášení nezávislosti USA (4. července), navíc již v lednu Musk popsal, že v polovině června dojde ke zvláštnímu postavení Jupitera a Venuše, což by firmě pomohlo dosáhnout rekordní valuace.

Jak rostla valuace SpaceX

Orientační vývoj hodnoty firmy podle sekundárních transakcí, tenderů a reportovaných odhadů

Nejnovější reportovaná valuace / IPO cíl $1,75 bil. cílová IPO valuace podle reportů
2021
$74 mld.
2022
$127 mld.
2023
$180 mld.
06/2024
$210 mld.
12/2024
$350 mld.
2025
$400 mld.
2026
$1,25 bil.
IPO cíl
$1,75 bil.
Růst od roku 2021 více než 20×
Hlavní tahoun Starlink + launch
Status Soukromá firma
SpaceX není veřejně obchodovaná společnost. Uvedené hodnoty jsou orientační a vycházejí z reportovaných transakcí, tenderů a odhadů investorů.

I nadále jsou přesná data o chystaném IPO předmětem spekulací, přesto se obecně opakuje, že SpaceX chce získat zhruba 75 miliard dolarů nového kapitálu, což by firmu nacenilo na zhruba 1,75 bilionu dolarů.

Neodvolatelný šéf

Elon Musk podle Financial Times aktuálně vedle samotného IPO pracuje také na tom, aby ve firmě ještě více upevnil své postavení. Zakladatel SpaceX by si ponechal superhlasovací akcie třídy B s desetinásobným hlasovacím právem oproti běžným akciím. Už nyní podle dostupných informací vlastní nejméně 40 procent akcií a více než 80 procent hlasovacích práv společnosti. Podle návrhu prospektu by si ponechal roli CEO společnosti a odvolat by jej mohli jen držitelé tohoto typu akcií. Zároveň by to byl právě on, kdo by rozhodoval o obsazení nejvyšších funkcí ve firmě.

„Toto ustanovení výrazně omezí vaše možnosti ovlivňovat korporátní záležitosti,“ citují Financial Times z návrhu znění prospektu. A nejde o jediné kontroverzní ustanovení, i některé další podmínky jsou značně kontroverzní a často vycházejí z toho, že se Musk kvůli svým nestandardním praktikám v Tesle či Twitteru (dnes síti X) dostal několikrát k soudu. Tomu se chce v případě SpaceX vyhnout. I proto v prospektu firma navrhuje zavést povinnou arbitráž akcionářských sporů, čímž by výrazně omezila možnost veřejných soudních sporů.

Sázka na zakladatele, ne firmu

Navzdory těmto výhradám je podle lidí obeznámených s přípravou IPO zájem investorů enormní. Důvodem je unikátní postavení SpaceX na trhu. Firma dnes realizuje více než 80 procent všech komerčních raketových startů na světě a buduje téměř monopolní pozici v kosmické infrastruktuře. Silně roste také projekt Starlink, který má na oběžné dráze více než deset tisíc satelitů a generuje miliardové příjmy z internetového připojení pro domácnosti, aerolinky, lodní společnosti i telekomunikační operátory.

Součástí plánované struktury je i mimořádně ambiciózní motivační balíček pro Muska. Ten by mohl získat až 200 milionů nových superhlasovacích akcií ve chcíli, kdy SpaceX dosáhne valuace 7,5 bilionu dolarů a zároveň vybuduje milionovou lidskou kolonii na Marsu. Další balík akcií je navázán na vytvoření rozsáhlé vesmírné infrastruktury datových center s výkonem 100 terawattů výpočetní kapacity — což je násobně více než výkon největších současných datových center na Zemi.

Finanční výsledky firmy přitom nejsou zcela jednoznačné. SpaceX v roce 2024 vykázala čistý zisk 791 milionů dolarů při tržbách 14 miliard dolarů. O rok později už ale skončila ve ztrátě 4,9 miliardy dolarů, přestože tržby vzrostly na 18,7 miliardy dolarů. Výsledky výrazně ovlivnilo propojení s AI aktivitami Muska, zejména s firmou xAI budující rozsáhlá datová centra pro trénování umělé inteligence. Samotný Starlink nicméně loni vytvořil provozní zisk 4,4 miliardy dolarů.

Připravované IPO tak podle analytiků není jen sázkou na kosmický průmysl, ale především na samotného Muska a jeho schopnost přesvědčit investory, že sci-fi vize o Marsu, orbitálních datových centrech a nové infrastruktuře internetu mohou jednou vytvořit nejhodnotnější technologickou firmu světa.

Írán tvrdí, že Evropané usilují o povolení pro plavbu Hormuzským průlivem

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?
ČTK
nst
nst

Některé evropské státy podle íránské státní televize zahájily jednání s Teheránem o možnosti proplouvat Hormuzským průlivem. Strategická námořní trasa, kudy běžně míří zhruba pětina světových dodávek ropy, je už několik týdnů z velké části blokována v reakci na americko-izraelské údery proti Íránu.

Íránská státní televize dnes oznámila, že některé evropské země jednají s Teheránem o povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informaci převzala agentura AFP. Televize neuvedla, kterých evropských států se jednání týkají, ani na jaký zdroj se odvolává.

„Poté, co propluly lodě z východoasijských zemí, zejména z Číny, Japonska a Pákistánu, jsme dnes obdrželi informaci, že jednání s námořnictvem revolučních gard o volné plavbě úžinou zahájili také Evropané,“ uvedla íránská státní televize.

Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším světovým námořním trasám. Írán jej převážně blokuje od konce února, kdy začaly americko-izraelské údery.

Írán chystá vlastní systém řízení provozu

Předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí dnes uvedl, že Teherán už připravil „profesionální mechanismus pro řízení lodní dopravy“ v Hormuzském průlivu. Podle něj by měl být systém brzy uveden do provozu.

Azízí zdůraznil, že výhod z nového uspořádání budou moci využít pouze obchodní lodě a státy, které s Íránem spolupracují. Součástí mechanismu má být také výběr poplatků za „specializované služby“.

Laureen Höllge

Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee

Názory

Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.

nst

Přečíst článek

„Tato trasa zůstane uzavřena pro účastníky takzvaného Projektu Svoboda,“ řekl Azízí. Odkazoval tím na dočasnou americkou vojenskou operaci, jejímž cílem je doprovázet a chránit obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu.

Čínské lodě už povolení dostaly

Teherán ve čtvrtek oznámil, že podle svého „protokolu pro správu průlivu“ povolil plavbu více než třiceti čínským lodím. Íránské úřady k tomu podle svých tvrzení přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a čínského velvyslance v Teheránu.

Zpráva přišla v době návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Trump se tam se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem shodl, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený pro volnou přepravu klíčových komodit. Čína je zároveň největším odběratelem íránské ropy.

Průjezd jen po povolení, tvrdí Teherán

Írán v posledních týdnech opakovaně uvádí, že lodě zemí, které se podle něj nepodílejí na agresi proti Íránu, mohou Hormuzským průlivem proplout. Podmínkou má být povolení od íránských úřadů a následná koordinace s íránskými ozbrojenými složkami.

Spojené státy mezitím pokračují v blokádě íránských přístavů, a to navzdory křehkému příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.

Fotogalerie: Tenhle dům vznikl kvůli problému. A právě proto je tak dobrý

Dům Truhlík
Česká cena za architekturu/Radek Šrettr Úlehla
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Měla to být malá chatka, jenže úřady, terén a skála pod pozemkem změnily plán. Dům Truhlík od A69 – architekti proměnil sérii komplikací v silný architektonický koncept a patří mezi projekty přihlášené do České ceny za architekturu.

Na začátku měla být jen malá chatka. Místo, kde si majitelé vyzkouší parcelu, její rytmus, světlo, výhledy i každodennost. Jenže dobrá architektura často nevzniká podle dokonale připraveného scénáře. Někdy ji formují omezení, náhoda a nutnost rychlých rozhodnutí.

Dům Truhlík od studia A69 – architekti je přesně takovým případem. Stavbou, která vznikla z kompromisu, ale výsledek působí překvapivě samozřejmě. Úřady si vyžádaly změnu umístění objektu, a když se 1,8 metru pod terénem objevila skála, původní představa sklepa se změnila v plnohodnotný obytný prostor.

Dům Truhlík v Kamenné Lhotě původně vznikal jako malá chatka na vyzkoušení pozemku. Nečekaná skála pod terénem ale změnila zadání i podobu celé stavby. Částečné zapuštění do terénu dává domu nenápadný charakter. Místo aby krajině dominoval, splývá se zahradou a kompozicí dřevěných pěstebních truhlíků. Hlavním motivem stavby je dřevěný truhlík. Neplní jen zahradní funkci, ale modeluje prostor, formuje interiér a místy se proměňuje v nábytek. 8 fotografií v galerii

Částečné zapuštění domu do terénu nakonec určilo jeho charakter. Stavba se nesnaží být dominantou pozemku. Naopak se ztrácí v zahradě, rozpouští se mezi dřevěnými pěstebními truhlíky a pracuje s krajinou spíš tiše než okázale.

Když omezení začnou navrhovat za vás

Právě truhlík se stal hlavním motivem celého domu. Není jen zahradním prvkem, ale stavebním a kompozičním principem. Modeluje prostor, proměňuje způsob užívání domu, vstupuje do interiéru a místy se stává nábytkem. Díky velkorysým posuvným dveřím se obytná část přirozeně otevírá do zahrady, zatímco pobytové schody rozšiřují malý půdorys o letní venkovní pokoj.

Dům má betonovou konstrukci ze ztraceného bednění o rozměrech 6,9 × 5,6 metru, keramické skládané stropy, intenzivní zelenou střechu a hliníkové výplně otvorů. Dřevěné truhlíky jsou ze smrkových fošen, vytápění zajišťuje elektrické podlahové topení.

Stavba vznikla svépomocí, s maximálním využitím lokálních zdrojů a řemesel. I proto Dům Truhlík nepůsobí jako manifest dokonalé kontroly, ale jako přesvědčivý důkaz, že architektura může být silná právě tehdy, když umí reagovat na realitu.

Doporučujeme