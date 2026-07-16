Netflix ztratil 260 miliard dolarů hodnoty. Investoři čekají, zda výsledky zastaví pád
Netflix patří za poslední rok k nejhorším akciím v indexu S&P 500. Od historického maxima ztratil 45 procent a z tržní hodnoty mu zmizelo 260 miliard dolarů. Podle agentury Bloomberg teď investoři čekají, zda výsledky potvrdí obavy ze slabšího zapojení diváků, rostoucí konkurence a nejisté strategie firmy.
Netflix čeká důležitý test důvěry investorů. Akcie streamovacího obra patří za posledních dvanáct měsíců k nejhorším titulům v indexu S&P 500 a trh se obává, že výsledky po uzavření burzy potvrdí pochybnosti o dalším růstu firmy. Uvedla to agentura Bloomberg.
Od historického maxima z 30. června 2025 akcie Netflixu odepsaly 45 procent. Společnost tím ztratila přibližně 260 miliard dolarů tržní hodnoty a zařadila se mezi dvacítku nejslabších akcií indexu S&P 500 za toto období.
Jen od poloviny dubna titul klesl o 32 procent. Tehdy Netflix zveřejnil slabší výhled a zároveň oznámil odchod Reeda Hastingse z pozice předsedy představenstva. Hastings je spoluzakladatelem firmy a dlouhá léta její nejviditelnější tváří.
Negativní náladu posílilo i to, že Netflix několik měsíců předtím odstoupil ze soutěže o koupi Warner Bros Discovery, která nakonec uzavřela dohodu s Paramount Skydance.
Jak bude vypadat televizní reklama a filmy? Nic pro intelektuály, ale krátké shoty původem z Číny, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová. Také se dočtete, jak tráví léto nejbohatší lidé planety a jejich děti. Řekněme – vzdělávají se.
Proč i televize jednou umře a jak vypadá kemp pro nejbohatší děti
Enjoy
Jak bude vypadat televizní reklama a filmy? Nic pro intelektuály, ale krátké shoty původem z Číny, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová. Také se dočtete, jak tráví léto nejbohatší lidé planety a jejich děti. Řekněme – vzdělávají se.
Investory trápí sledovanost i konkurence
Hlavní otázkou pro trh je, zda Netflix dokáže znovu přesvědčit diváky, aby u jeho obsahu trávili více času. Podle Bloombergu investoři sledují zejména zapojení uživatelů, protože právě to ukazuje, zda lidé službu nejen platí, ale také skutečně sledují její pořady.
Firma má podle textu potíže udržet diváky u seriálů déle než jednu sezonu. Údajně proto zvažovala přidání živých kanálů a balíčkování dalších předplacených streamovacích služeb.
Obavy z konkurence mezitím rostou. Meta Platforms minulý měsíc oznámila, že zkoumá nové formáty pro platformu Instagram for TV. Do hry se navíc znovu dostávají kina, která zažívají oživení díky nečekaným hitům jako Backrooms a Obsessions.
I proto Netflix letos výrazně zaostává za akciemi společností Cinemark, Imax nebo AMC Entertainment.
Vojtěch Frič je člověk, který se pro film narodil. Patří do významné umělecké rodiny, mezi jeho předky najdeme i slavného Martina Friče, ve střižně začal již v 15 letech, postupně se stal výrazným producentem a v posledních letech také scenáristou a režisérem. To letos potvrdí i v létě, kdy do kin vstoupí jeho ambiciózní projekt Bojovník. „Český film přestal být pohádkou pro dospělé. Diváci chtějí všechno podle skutečných událostí,“ říká úspěšný filmař.
Vojtěch Frič: Český film připomíná startup. Vynáší 30 až 100 procent
Enjoy
Vojtěch Frič je člověk, který se pro film narodil. Patří do významné umělecké rodiny, mezi jeho předky najdeme i slavného Martina Friče, ve střižně začal již v 15 letech, postupně se stal výrazným producentem a v posledních letech také scenáristou a režisérem. To letos potvrdí i v létě, kdy do kin vstoupí jeho ambiciózní projekt Bojovník. „Český film přestal být pohádkou pro dospělé. Diváci chtějí všechno podle skutečných událostí,“ říká úspěšný filmař.
Čtyři výsledkové propady v řadě
Aktuální výsledky jsou pro akcionáře citlivé i proto, že akcie Netflixu klesly po každé z posledních čtyř výsledkových zpráv.
„V tuto chvíli je ve vzduchu myšlenka narušení trhu,“ uvedl Conrad Van Tienhoven z Riverpark Capital, který akcie Netflixu drží. Podle něj investory znervózňují data třetích stran o nižším zapojení uživatelů, konec zveřejňování počtu předplatitelů i skutečnost, že Netflix poprvé vážněji zvažuje fúze a akvizice.
Netflix
Aktuální cena akcií
Van Tienhoven dodal, že nadcházející konferenční hovor bude pro firmu mimořádně důležitý, zvlášť když už u něj není Reed Hastings.
Výhled může být důležitější než čísla
Analytici očekávají, že Netflix ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby o 14 procent zhruba na 13 miliard dolarů. Zisk na akcii má podle odhadů vzrůst o deset procent na 79 centů.
Samotné výsledky ale nemusejí stačit. Podle Hanny Howardové z Gabelli Funds bude pro akcie důležitější silný výhled a jasnější odpověď na otázku, jak chce Netflix zlepšit zapojení diváků.
Část investorů podle ní vnímala dřívější snahu o převzetí Warner Brothers jako možný způsob, jak právě tyto obavy řešit. Transakce však nevyšla.
Bloomberg zároveň připomíná, že Netflix mohl mít zájem i o další akvizice. Podle zprávy serveru Semafor prohrál souboj o streamovací službu Roku s Foxem a měl být také mezi zájemci o Lionsgate. Netflix však popřel, že by nabídku na Lionsgate zvažoval.
Hotovo. Akcionáři Warner Bros. odsouhlasili nabídku Davida Ellisona na odkup studia za rekordní sumu 111 miliard dolarů. A to navzdory silnému odporu ze strany filmových profesionálů i nejistotě, zda spojení posvětí americké anti-trustové úřady.
Rekordní deal na spadnutí. Akcionáři Warner Bros. souhlasí s prodejem studia za 111 miliard dolarů
Trhy
Hotovo. Akcionáři Warner Bros. odsouhlasili nabídku Davida Ellisona na odkup studia za rekordní sumu 111 miliard dolarů. A to navzdory silnému odporu ze strany filmových profesionálů i nejistotě, zda spojení posvětí americké anti-trustové úřady.
Wall Street zůstává překvapivě optimistická
Přestože akcie prudce oslabily, Wall Street zůstává vůči Netflixu výrazně pozitivní. Z 64 analytiků sledovaných Bloombergem doporučuje 51 titul k nákupu. Průměrná cílová cena 112,51 dolaru naznačuje růst o 53 procent během příštích dvanácti měsíců.
Argumentem pro optimisty je i ocenění. Netflix se nyní obchoduje za dvacetinásobek očekávaného zisku na příštích 12 měsíců. Jeho desetiletý průměr přitom činí 51násobek. Ještě v dubnu se akcie obchodovala za více než třicetinásobek budoucích zisků a nyní je poprvé od roku 2022 mírně levnější než index S&P 500.
„Výprodej byl přehnaný. Pořád je to největší mediální aktivum na světě. Ve streamingu se mu nikdo nepřibližuje,“ uvedl Van Tienhoven. Podle něj Netflix stále roste dvouciferným tempem a současná cena může být dobrou příležitostí k nákupu.
Podobně mluví Ross Gerber ze společnosti Gerber Kawasaki, která akcie Netflixu vlastní. Věří vedení firmy, zejména generálnímu řediteli Tedu Sarandosovi. „Pro investora, který se dívá na Netflix při dvacetinásobku zisku, je to prostě směšný dárek,“ uvedl.
Výsledky tak rozhodnou, zda je Netflix po prudkém propadu přehlíženou příležitostí, nebo zda trh správně započítal hlubší problémy streamovacího lídra.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…