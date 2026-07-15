Buffett: Akciový trh se změnil v kasino. Skutečných příležitostí ubývá
Akciové trhy letos lámou rekordy, Warren Buffett ale před rostoucí euforií varuje. Podle legendárního investora stále více připomínají kasino, v němž dlouhodobé investování vytlačují opce, pákové fondy a spekulace kolem umělé inteligence. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
Akciové trhy vystoupaly na historická maxima, Warren Buffett však současné dění sleduje se značnou nedůvěrou. Podle předsedy Berkshire Hathaway se investoři stále více vzdalují dlouhodobému budování majetku a dávají přednost krátkodobým sázkám. „Je těžké najít skutečně výhodné investice, když všichni dávají přednost hazardu,“ řekl serveru CNBC.
Pětadevadesátiletý investor tím navázal na svou dřívější kritiku burzovního prostředí. Už v květnu přirovnal akciový trh ke „kostelu, k němuž je připojeno kasino“. Zvlášť ostře se vyjádřil k rychlému růstu obchodování s jednodenními opcemi, které označil za hazard.
Platební společnost PayPal může čekat jedna z největších transakcí v historii finančních technologií. Konkurenční Stripe a investiční skupina Advent International za ni podle agentury Reuters nabídly více než 53 miliard dolarů, tedy asi 1,1 bilionu korun. PayPal zatím na návrh nereagoval, jeho akcie ale po zveřejnění informace prudce posílily.
PayPal může změnit majitele. Stripe a Advent nabídly 1,1 bilionu korun
Zprávy z firem
Platební společnost PayPal může čekat jedna z největších transakcí v historii finančních technologií. Konkurenční Stripe a investiční skupina Advent International za ni podle agentury Reuters nabídly více než 53 miliard dolarů, tedy asi 1,1 bilionu korun. PayPal zatím na návrh nereagoval, jeho akcie ale po zveřejnění informace prudce posílily.
Rekordy navzdory válce a energetickému šoku
Akciové trhy letos pokračují v růstu navzdory přetrvávajícím obavám. Investoři překonali i energetický šok spojený s pokračující válkou s Íránem a hlavní indexy se dostaly na nová historická maxima.
Skeptici však upozorňují, že část růstu stojí na příliš vysoké míře spekulací. Ty se soustředí především na společnosti spojené s budováním infrastruktury pro umělou inteligenci.
Další palivo trhu dodávají opce a pákové burzovně obchodované fondy, které umožňují investorům násobit potenciální zisky, ale také ztráty.
Na burzu zároveň ve velkém vstupují drobní obchodníci. Ti nakupují například akcie výrobce paměťových čipů Micron nebo společnosti SpaceX, která nedávno absolvovala vstup na burzu.
Předběžné výsledky IBM nenaplnily očekávání analytiků ani investorů. Akcie firmy po zahájení obchodování ztrácely kolem 25 procent a dolů zamířily také další softwarové společnosti. Vedení IBM přiznalo, že ve druhém čtvrtletí nedokázalo včas reagovat na rychlou proměnu trhu.
IBM zaspala nástup nové éry, přiznal její šéf. Akcie se propadly o čtvrtinu
Trhy
Předběžné výsledky IBM nenaplnily očekávání analytiků ani investorů. Akcie firmy po zahájení obchodování ztrácely kolem 25 procent a dolů zamířily také další softwarové společnosti. Vedení IBM přiznalo, že ve druhém čtvrtletí nedokázalo včas reagovat na rychlou proměnu trhu.
Skutečných příležitostí je málo
Buffett, který je známý důsledným hodnotovým přístupem, se domnívá, že skutečně atraktivních investičních příležitostí je stále méně. Jejich hledání podle něj vyžaduje především trpělivost a disciplínu.
„Někdy se na vás příležitosti valí tak rychle, že je to až neuvěřitelné,“ uvedl předseda Berkshire Hathaway. „A pak jsou období, kdy máte obrovské štěstí, pokud během několika let narazíte alespoň na jednu.“
Právě dlouhá období bez výrazných investičních příležitostí jsou podle něj normálním stavem. Investor by proto neměl nakupovat jen proto, že ceny rostou nebo že se na trhu objevilo nové populární téma.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Spekulanti jsou výnosnější než investoři
Buffett zároveň upozornil, že finanční sektor má silnou motivaci spekulativní obchodování podporovat. Čím častěji lidé nakupují a prodávají, tím více poplatků a dalších příjmů vzniká obchodním platformám a finančním institucím.
„Protože lidé hazard milují, je více peněz v pěstování hráčů než v pěstování investorů,“ řekl CNBC.
Jeho slova přicházejí v době, kdy růst akcií spojených s umělou inteligencí a zvýšený zájem drobných obchodníků dál posouvají trhy vzhůru. Buffett však naznačuje, že samotný růst cen ještě neznamená, že jsou akcie atraktivní dlouhodobou investicí.