Netflix roste, investorům to nestačí. Akcie dál padají

Netflix vydělal víc, než se čekalo. Na očekávání rostou i tržby a počet předplatitelů. Investory ale znervózňuje boj o Warner Bros. Akcie tak dál padají. Od prvního oznámení plánu na převzetí ztratily už asi 30 procent hodnoty.
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 29 procent na 2,42 miliardy dolarů (přes 50 miliard korun). Firma to uvedla v úterý po skončení obchodování na amerických akciových trzích. Zisk i tržby překonaly odhady, akcie společnosti ale po zprávě oslabily, protože investory odrazuje přetrvávající boj o mediální skupinu Warner Bros. Discovery (WBD), který Netflix vede s firmou Paramount.
Tržby ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostly o 17,6 procenta na více než 12 miliard dolarů. Společnost uvedla, že k lepším výsledkům částečně přispěl růst počtu platících členů.
Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho
Takový deal Hollywood neviděl přinejmenším od roku 2019. Tehdy totiž dotáhl do konce Walt Disney akvizici konkurenčního studia 20th Century Fox, čímž vzniklo jednak největší filmové studio světa, ale také největší studnice postav pod copyrightovými zákony vůbec. Nyní Netflix kupuje tradiční hollywoodskou dvojku Warner Bros. Otřes ve světě filmu nemusí být poslední.
Netflix v uplynulém čtvrtletí překonal hranici 325 milionů zákazníků. Přesný počet firma neoznámila, ale úterní aktualizace počtu uživatelů je první za poslední rok. Rok 2024 Netflix uzavřel s 301,6 milionu platících zákazníků. Vzhledem k tomu, že v domácnostech často žije více než jedna osoba a účet u Netflixu sdílejí, firma doufá, že je na cestě k miliardě diváků.
Netflix míří na Warner Bros.
Netflix se v současné době snaží získat studiové a streamovací podniky hollywoodského giganta Warner Bros. Discovery. Management Netflixu při konferenčním hovoru o výsledcích hospodaření oznámil, že kvůli transakci v hodnotě přibližně 83 miliard dolarů pozastaví odkup vlastních akcií. Firmy často využívají odkupy akcií, aby podpořily růst jejich ceny na burze.
Stranger Things ovládly kina. Finále seriálu vydělalo víc než nový Avatar
Závěrečný díl kultovního seriálu Stranger Things dokázal něco, co se streamovacím projektům daří jen výjimečně. I přes souběžné uvedení na platformě Netflix přilákal do kin statisíce diváků a během dvou svátečních dnů utržil přes 25 milionů dolarů.
Akcie Netflixu klesly po skončení úterního obchodování o pět procent. Od prvního oznámení plánu na převzetí Warner Bros. Discovery ztratily už asi 30 procent hodnoty. Netflix se následně rozhodl vzdát se akciové složky transakce a kupní cenu chce nyní zaplatit pouze v hotovosti.
Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho
Nové poznatky o vedení boje ve vzdušném prostoru a významu dronů, které přinesla ruská válka na Ukrajině, nezůstaly stranou pozornosti amerických ozbrojených sil. Český výrobce motorů do dronů a vojenských střel PBS Group byl na rostoucí poptávku svých amerických odběratelů připraven. „Už jsme měli naše motory v Americe odzkoušené a zákazníci jako US Air Force i US Navy byli s výsledky těchto zkoušek spokojeni,“ řekl generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán v rozhovoru pro Export.cz.
PBS Group, která je významným českým exportérem motorů i dalších komponentů letadel, investovala do nového výrobního závodu a vývojových kapacit přímo v americké Georgii. Skupina si od této první zahraniční investice firmy z českého leteckého průmyslu slibuje další a ještě rychlejší inovace. „Kolegové z Ameriky mají svoje zkušenosti a když se prolnou s těmi našimi, můžeme být ve vývoji ještě mnohem silnější,“ dodal Milan Macholán, který byl loni v říjnu zvolen také viceprezidentem Asociace leteckého a kosmického průmyslu ČR.
Do Spojených států vyvážíte už dlouho, vaše americká sesterská společnost PBS Aerospace vznikla v roce 2016. Nedávno jste otevřeli výrobní závod v Georgii. Jaké motory tam budete vyrábět?
Budou to spíše menší motory. Už běží výroba našeho nejmenšího motoru TJ40, výhledově chceme v Georgii vyrábět i TJ80, o který je na americkém trhu velký zájem. Ve Velké Bíteši si zatím ponecháme výrobu větších motorů TJ150 a TJ200.
Předpokládám, že výroba v USA bude čistě pro americký trh. Kdo jsou tamní zákazníci?
Vyrábět tam budeme opravdu čistě pro americký trh. Dvěma hlavními zákazníky jsou letectvo a námořnictvo Spojených států. Důkladně si nás prověřili, prošli jsme veškerými zkouškami. Naši zákazníci v USA berou PBS Aerospace jako americkou firmu.
Strašák deindustrializace. Na přesunu výroby z Česka může ve finále tuzemská ekonomika vydělat
Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
Další české firmy z obranného průmyslu realizovaly ve Spojených státech různé akvizice tamních společností. Vy jste postavili závod na zelené louce a prosadili se s výrobky, které jste už dříve vyváželi z Česka. Konkurence v Americe je ve vašem oboru zřejmě vůbec nejsilnější, jak si vysvětlujete, že jste uspěli?
Myslím, že jsme byli ve správný čas na správném místě. Neuspěli jsme ze dne na den, znamenalo to spoustu práce od roku 2016. Rozvíjeli jsme aktivity v oblasti public relations, což zabralo určitou dobu. Trvalo několik let, než si naši první zákazníci udělali veškeré potřebné zkoušky. Naší velkou výhodou je, že dokážeme motor přizpůsobit požadavkům zákazníka.
Hodně jsme se zabývali dolaďováním různých detailů motoru. Pak přišla válka na Ukrajině a nové požadavky, které vyplývaly z poznatků o změnách ve vedení boje ve vzdušném prostoru, při nasazování dronů. Mohli jsme využít toho, že už jsme v té době měli naše motory v Americe odzkoušené a zákazníci byli s výsledky těchto zkoušek spokojení. PBS Group prošla bezpečnostním auditem US Air Force i US Navy, který potvrdil, že jsme transparentní a dlouhodobě spolehlivá firma se špičkovým know-how. Dnes do USA dodáváme tisíce motorů ročně.
České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS
Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.
V Americe jste se prozíravě soustředili na segment malých leteckých motorů. Jejich vývoj poběží paralelně v Česku i ve Spojených státech?
Přesně tak. Chceme dosáhnout synergií díky vývoji jak v Americe, tak v Česku, a jsme přesvědčeni, že díky tomu budeme přicházet s dalšími a ještě rychlejšími inovacemi. Může se to týkat různých vylepšení letové obálky, spolehlivosti motorů a dalších parametrů. Naším cílem je být pořád o krok před konkurencí. Nabíráme další vývojáře nejen v Americe, ale také tady ve Velké Bíteši. Před několika lety jsme navíc založili konstrukční kancelář také v Praze a loni další v Brně. Dnes už tedy máme čtyři vývojová místa, což ukazuje, jak velký důraz na inovace klademe.
Export.cz se dlouhodobě zabývá tím, jak investice tuzemských firem v zahraničí mohou následně přispět k dalšímu rozvoji jejich byznysu v samotném Česku. Synergie ve vývoji, o kterých mluvíte, se zdají být typickým příkladem…
Kolegové z Ameriky mají svoje zkušenosti a když se prolnou s našimi, skutečně můžeme být ve vývoji ještě silnější. Zároveň můžeme mít více nových projektů, a to i ve spolupráci s významnými zahraničními partnery. To se ukazuje už dnes – s přední světovou zbrojovkou Lockheed Martin budeme spolupracovat na vývoji dílů pro letoun F-35 a s předním americkým výrobcem motorů Pratt & Whitney budeme vyvíjet novou generaci pomocných energetických jednotek (APU). Kromě toho budeme sériově dodávat motory pro evropskou společnost MBDA, teď dolaďujeme vývoj. PBS má vlastní vývoj motorů, APU i klimatizací, realizujeme projekty v Evropě i pro další vlády zemí NATO.
Skupina PBS z Velké Bíteše investuje miliardy do nového závodu v USA
Strojírenská skupina PBS Group investuje v americkém Roswellu až 110 milionů dolarů, což je v aktuálním přepočtu zhruba 2,4 miliardy korun. Nový závod společnosti PBS Aerospace bude vyrábět až 20 tisíc proudových motorů pro civilní i obranné využití ročně. Firma, která patří rodině Williama Diddena a v Česku má výrobní závod ve Velké Bíteši na Žďársku, souběžně rozvíjí další montážní a zkušební provoz ve spolupráci se společností VSC na Floridě.
Podnikatelé i ekonomové upozorňují, že české investice v zahraničí vedou k rozvoji dalších činností v tuzemském sídle celé společnosti nebo skupiny. Týká se to různých konzultačních, právních, marketingových aktivit, práce finančních poradců nebo dalších domácích investic, což vše zpětně znamená přínos pro českou ekonomiku. Doplnil byste k tomu ještě něco?
Myslím, že jste vyjmenoval skoro všechno. Ještě bych doplnil přínos pro oblast public relations. Když se můžeme pochlubit aktivitami v Americe, pomáhá to také našemu exportu z Česka do dalších zemí.
V Americe už chystáte druhý výrobní závod…
Vzhledem k poptávce a požadavkům zákazníků nám naše stávající výrobní kapacity stačit nebudou, takže se je skutečně chystáme rozšiřovat.
O americkém trhu se hodně mluvilo v souvislosti se zvyšováním cel po nástupu administrativy Donalda Trumpa. Zdá se ale, že vyloženě jenom kvůli clům se většina českých firem pro investice v USA nerozhodla. Zjevně to nebyl ani váš případ.
Nebyl. Do Spojených států jsme šli, abychom byli blíže zákazníkům, kteří mají zájem o naše výrobky. Hlavním důvodem pro naši investici bylo, že americký trh je pro nás zajímavý a máme tam velmi dobrou pozici. Celní politika Donalda Trumpa nakonec může mít nějaký dopad i na nás, ale nijak jsme s tím nekalkulovali, naši investici jsme připravovali dávno předtím.
Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace
Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.
Americký trh může být lákavý nejen v obranném odvětví, ale také v oblasti různých motorů do takzvaných hobby letadel. Pro vás to ale asi bude spíše menší tržní segment?
Jednoznačně, ale není nevýznamný. Jeden z našich motorů má certifikaci i pro americké civilní letectví. Používá se právě do takových hobby letounů pro jednoho pilota. Většinou s nimi létají bývalí profesionální piloti – například stíhaček amerického letectva. Je to takové létání pro radost. My díky tomu můžeme nabídnout další úroveň naší pohonné jednotky a pomáhá to naší dobré pověsti. Uvedu ještě další příklad. Někdy před dvaceti, pětadvaceti lety jsme začínali s motory pro český ultralight Blaník. A naši američtí kolegové použili náš motor, aby zmotorizovali ultralighty ve Spojených státech. Létají s nimi na různých amerických airshow a dělají nám tak dobrou reklamu. Návštěvníci těchto airshow mohou na ultralightech vidět velké logo PBS.
První vlaštovka?
Zahraniční investice PBS Group je takovou první vlaštovkou mezi firmami českého leteckého průmyslu. Některé další společnosti o podobných investicích uvažují. Myslíte, že jim ukazujete cestu? A můžete jim nabídnout i nějaké vaše poznatky?
Opravdu můžeme být takovou první vlaštovkou a otevřít dveře nebo ukázat směr dalším firmám. Na druhé straně každá investice je specifická a vždy záleží na konkrétních podmínkách. Pro nás byly zajímavé místní investiční pobídky v Georgii – je to podobné, jako když různé pobídky investorům poskytuje naše vláda. Máme zkušenosti s tím, jak určitou pobídku vyjednat, ale zároveň se investor musí zavázat, že během určité doby vytvoří určitý počet pracovních míst, a doložit, že dosáhne určitých objemů výroby. Důležité je, že jsme firma z leteckého oboru. Letectví má nejenom v Americe obrovský zvuk. Navíc přenášíme do Ameriky špičkové know-how. To je klíčové.
Američané jsou s vyššími cenami smíření, hlavně ať nic není z Číny, říká šéf plzeňského Doosanu
Od chvíle, kdy exportér turbín podepíše obchodní kontrakt, uběhnou třeba dva roky, než finální výrobek překročí hranice. „A dnes nikdo neví, jaké potom bude ve Spojených státech platit clo,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power. V době, kdy se spousta věcí v Americe – včetně celních sazeb – mění prakticky přes noc, zůstávají obchodní vztahy velmi nejisté.
Někdo by se mohl zeptat, proč by Češi měli Američanům odevzdávat své know-how. Vy jste už ale popisoval, že to nakonec pomůže i vašemu byznysu v Česku.
Sdílení know-how přináší velké výhody. Dám vám příklad. My v Česku třeba nemáme žádnou termo barokomoru. Zatím jsme byli odkázáni na Francii. A vyzkoušet motor v takové barokomoře znamená obrovské náklady. Součástí naší dohody o přenosu výroby do Spojených států je i možnost využívat tamní barokomoru.
Už jste zmínil i projekty, které jsou součástí průmyslové spolupráce s americkými firmami díky tomu, že Česko kupuje letouny F-35. Mimo jiné vedete konsorcium českých firem, které bude dodávat mřížku pro palivový systém. Jak významná je tato zakázka?
Budeme vyvíjet mřížku, která bude součástí výfuku palivového systému F-35. Někdo by si řekl, že to je pouhá mřížka. Ve skutečnosti k její výrobě potřebujete speciální materiály, technologie, nástroje, a také speciální hipovací pec, vakuovou žíhací pec. Jde o velice náročný díl. A cílem samozřejmě je, abychom se dostali do dodavatelského řetězce společnosti Lockheed Martin.
Atomový comeback Ameriky. USA opět dobývají Evropu v jaderné energetice
Proslulá společnost Westinghouse před osmi lety procházela bankrotovou procedurou ve Spojených státech, do níž se dostala kvůli problematickým projektům výstavby amerických jaderných elektráren. Firma se sídlem na okraji pensylvánského Pittsburghu měla velké nenaplněné ambice i v Česku. Někdejší tendr na nové temelínské bloky Češi zrušili a v případě pozdějšího dukovanského tendru Westinghouse ani nepustili do finálního souboje mezi Korejce a Francouze. Nyní se ale karta obrací. Westinghouse získává nové kontrakty, americké startupy vyvíjejí reaktory 4. generace a Big Tech pumpuje miliardy do stabilních zdrojů energie. Jaderný návrat USA tak může změnit i evropský energetický trh, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.
PBS Velká Bíteš může nabídnout celý dodavatelský řetězec různých dílů a technologií od odlitků až k finálnímu motoru, pak jsou tu i další firmy jako například One3D z Mohelnice, která bude mít v rámci konsorcia na starosti technologii 3D tisku. Předpokládám, že tyto širší schopnosti vám umožnily zakázku pro F-35 získat?
Česko má řadu firem, které nabízejí svá dílčí know-how a specializované technologie. A my jsme schopni celkovou nabídku integrovat. One3D nabízí aditivní technologie, dalším účastníkem našeho konsorcia je výzkumné centrum HiLASE, které se zaměří na laserové vrtání nebo zušlechťování povrchu. Myslím, že to ukazuje sílu českého leteckého průmyslu. V oblasti leteckých systémů máme řadu špičkových firem, které jsou schopné dodávat do všech oblastí – vojenského i civilního letectví nebo kosmického průmyslu.
Mistři konstruktéři
PBS Velká Bíteš navíc bude společně s Pratt & Whitney vyvíjet novou pomocnou energetickou jednotku APU. Jaká máte očekávání od tohoto projektu?
Na spolupráci ve vývoji APU nové generace jsme se dohodli loni v září. Výsledkem bude finální výrobek, jednotka APU, která by měla být menší, ale mít větší výkon, takže bude schopna dodávat více elektrické energie pro palubní systémy. Společně s Pratt & Whitney jsme posuzovali dva návrhy APU, jeden jejich a jeden od nás. Součástí návrhů byly kompletní výpočty, design, celá konstrukce, veškeré parametry, které se pak porovnávaly. A tým Pratt & Whitney uznal, že návrh PBS je lepší. Půjde se tedy naší cestou.
Dalo by se říct, že to je další předávání know-how Američanům?
Vývoj i výroba APU budou tady v Česku. A to předávání know-how je vzájemné. Pratt & Whitney nám dodají startér generátor pro APU. Nikdo v Česku tak kvalitní nevyrábí. Navíc vedeme s touto přední americkou motorářskou firmou jednání o další spolupráci. Pratt & Whitney se zaměřuje na větší motory se silnějším tahem. Pokud jde o menší motory, mohli by nabízet ty naše.
Četl jsem, že nová jednotka APU má být nejmodernější na světě. Bude to tak?
Cílem skutečně je, aby tato APU byla ve své kategorii, v dané velikosti, nejmodernější na světě. Chceme použít nejmodernější technologie, což je zase přínos Pratt & Whitney.
V jakých letounech se tato APU uplatní?
Budou to menší letouny, business jety, vrtulníky. Právě v bizjetech a vrtulnících má Pratt & Whitney daleko širší základnu zákazníků. My se díky této spolupráci dostaneme na nové typy letounů.
Strategická partnerství v Evropě
Jak už jste uvedl v minulém rozhovoru pro Export.cz, Spojené státy jsou mezi jednotlivými zeměmi vaším nejvýznamnějším trhem. Více než polovina vaší produkce ale pořád míří do Evropy. Vzhledem k posilování evropské obrany význam zdejšího trhu určitě neklesne. Jak důležitá je pro vás například spolupráce s evropskou zbrojovkou MBDA?
MBDA působí v řadě západoevropských zemí a my jsme se stali partnery jejich britské pobočky. Společnost MBDA ve Velké Británii v září na prestižní výstavě obranného průmyslu DSEI v Londýně oficiálně představila novou střelu a oficiálně oznámila, že dodavatelem motoru je PBS. Příští rok začneme sériově dodávat tisíce motorů ročně.
Hodně se mluví o využívání různých evropských fondů nebo programů NATO. Vidíte tady další příležitosti?
Rozhodně. Netýká se to jenom PBS. Potřebujeme, aby se české firmy více etablovaly v evropském obranném průmyslu, zapojily se do společných projektů, dodavatelských řetězců velkých evropských hráčů a uzavíraly strategická partnerství. Významnou roli by v tom měla sehrát naše Asociace leteckého a kosmického průmyslu.
Příkladem může být právě vztah PBS a zmiňované MBDA. Označil byste ho za takové strategické partnerství?
Myslím, že s MBDA skutečně k takovému strategickému partnerství směřujeme. Jsme v kontaktu už osm let. Začínali jsme s dodávkami našeho menšího motoru TJ40, dnes už do Británie vyvážíme i naše výkonnější motory. Partnerství se rodí i na dalších evropských trzích – v Itálii, Španělsku, Skandinávii… Nedávno jsme podepsali kontrakt také na jednotky APU a letecký klimatizační systém pro armádu jedné z dalších zemí NATO.
Obranný průmysl je stále důležitější, ale předpokládám, že se v Evropě nezaměřujete pouze na něj…
Můžu uvést příklad ze Švédska, kde spolupracujeme s výrobcem větších dronů, do kterých dodáváme turbohřídelový motor. Tento dron má dvojí využití – při hašení požáru, kde nahrazuje pilotovaná letadla a vrtulníky, a při přepravě nákladů na moři, například z lodě na jinou loď.
Skupina PBS z Velké Bíteše investuje miliardy do nového závodu v USA
Cena zlata se dostala nad 4800 dolarů. Trumpovy hrozby vůči spojencům z NATO znervózňují investory, kteří hledají jistotu.
Cena zlata ve středu poprvé překonala hranici 4 800 dolarů (zhruba 99 670 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Investoři vnímají tento kov jako bezpečné útočiště po rozsáhlém výprodeji amerických aktiv v důsledku zvýšeného napětí mezi Spojenými státy Donald Trump a NATO ohledně Grónsko.
Zvyšují se i ceny dalších drahých kovů. Stříbro se sice obchoduje pod maximem 95,87 dolaru za unci, kam se vyšplhalo v úterý, hranici 2 500 dolarů za unci však ve středu poprvé překonala platina.
Na spotovém trhu, kde se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání, mělo zlato kolem 7:45 SEČ k dobru 2,6 procenta a pohybovalo se v blízkosti 4 888 dolarů za unci.
Analytici: Jde o ztrátu důvěry v USA
„Je to ztráta důvěry v USA způsobená Trumpovými kroky z víkendu, kdy uvalil cla na evropské země a zvýšil nátlak ve snaze získat Grónsko. Pohyb ceny zlata odráží obavy z globálního geopolitického napětí,“ uvedl analytik Kyle Rodda ze společnosti Capital.com.
Americký prezident Trump v úterý prohlásil, že „není cesty zpět“ od jeho cíle ovládnout Grónsko. Odmítl vyloučit možnost obsazení arktického ostrova silou a slovně ostře zaútočil na spojence z NATO.
Růstu ceny zlata pomáhá i slábnoucí dolar, který kov zlevňuje držitelům jiných měn. Americká měna se pohybuje v blízkosti měsíčního minima. Hrozby Bílého domu ohledně Grónska vyvolaly rozsáhlý výprodej amerických aktiv, od měny přes akcie na Wall Street až po státní dluhopisy.
Cena platiny dnes vystoupala až na 2 511,80 dolaru za unci, následně se však vrátila pod hranici 2 500 dolarů.
Trumpovy výhrůžky rozhýbaly trhy. Zlato je na rekordu
Cena zlata se vyšplhala na nové historické maximum, když se přiblížila hranici 4700 dolarů za troyskou unci, tedy více než 98 tisíc korun. Za prudkým růstem stojí sobotní vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v souvislosti se snahou získat Grónsko oznámil zavedení dodatečných cel na vybrané evropské země.
Světové ekonomické fórum v Davosu je podivnou sešlostí. Sice se tu koncentruje velká část světové politické a ekonomické moci, ale tato smetánka se povětšinou nejdůležitějším tématům vyhýbá. Ani letos to nebude jiné, všechnu pozornost totiž vysává Donald Trump. Přitom by se mělo mluvit o nerovnostech, daňových únicích a spravedlivějším rozdělení bohatství. I zámožní by si měli uvědomit, že je to i v jejich zájmu.
Míra nejistoty v mezinárodních vztazích je tak vysoká, že ceny drahých kovů rostou do absurdních výšin. Zlato, a ještě více stříbro se v posledních měsících chovají jako nejvíce spekulativní aktiva. Přitom důvody pro budoucí pokles jsou zatím v nedohlednu. Protože platí, že čím hůř, tím lépe právě pro cenné kovy. Zachvějí se hranice 5000 dolarů či 100 tisíc korun za trojskou unci?