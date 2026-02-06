Nový magazín právě vychází!

Letecký průmysl brzdí dodavatelské problémy. Chaos po pandemii se stává normálem

Letecký průmysl brzdí dodavatelské problémy. Chaos po pandemii se stává normálem

Letiště Singapur-Changi
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Globální letectví sice láme rekordy v počtu cestujících, jeho zázemí se ale stále nevzpamatovalo z pandemie. Výrobci letadel nestíhají dodávky, aerolinky prodlužují životnost strojů a náklady prudce rostou.

Letecká doprava se poptávkou vrátila nad úroveň před covidem. Podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) byl loni globální provoz o 9,3 procenta vyšší než v roce 2019 a letos má dál růst.

Růst však naráží na omezené kapacity výrobců a jejich dodavatelů, kteří se dosud nevypořádali s následky pandemie a narušením dodavatelských řetězců.

Zpožděné dodávky jako nová realita

Dodávky nových letadel se opožďují především kvůli problémům výrobců motorů a nedostatku dílů. Ti současně zajišťují výrobu pro nové stroje i servis stávajících flotil.

Zástupci průmyslu na aerosalonu v Singapuru varují, že dlouhodobá zpoždění se stávají běžným stavem. Podle nich hrozí, že tento „nový normál“ přetrvá.

Aerolinky prodlužují životnost flotil

Aby dopravci pokryli silnou poptávku, ponechávají starší letadla v provozu v průměru o dva roky déle. To ale výrazně zvyšuje náklady Zejména na palivo, údržbu, leasing motorů a náhradní díly. IATA odhaduje, že jen loni tyto vícenáklady dosáhly asi 11 miliard dolarů.

Firmy se jistí náhradními díly

Některé aerolinky proto preventivně investují do větších zásob motorů a komponentů, aby předešly výpadkům provozu. I to ale dál prodražuje jejich fungování.

Tlak geopolitiky i dodavatelů

Obnova odvětví brzdí i geopolitické napětí, nedostatek pracovníků a omezené výrobní kapacity. Kombinace rekordní poptávky a slabého dodavatelského řetězce tak udržuje letecký průmysl pod tlakem i několik let po pandemii.

