Megadeal v ohrožení. Trump hrozí, že zastaví fúzi Warner Bros. a Netflixu
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery provozovatelem streamovací platformy Netflix by mohl být problém kvůli celkovém podílu spojených firem na trhu. Šéf Bílého domu podle médií vyjádřil záměr osobně se zapojit do rozhodování schválení dohody orgány pro kontrolu hospodářské soutěže. Netflix podle oznámené dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max, za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).
Divize pro hospodářskou soutěž amerického ministerstva spravedlnosti, která dohlíží na velké fúze, by podle stanice BBC mohla vyhodnotit, že transakce porušuje zákon, pokud by spojené firmy tvořily příliš velký podíl na trhu streamování. Dohoda nevyžaduje schválení Federální komise pro spoje (FCC), protože Netflix ani Warner Bros. Discovery nevlastní vysílací stanice, píše web stanice NBC News. Bude však pravděpodobně vyžadovat schválení Evropskou komisí a dalšími vládami po celém světě.
Trump v neděli vyjádřil pochybnosti ohledně vyhlídek na schválení dohody. O Netflixu řekl, že firma má „velmi velký podíl na trhu“, který by v případě uskutečnění dohody značně narostl. Prezident dodal, že se ohledně schválení dohody poradí s ekonomy. „Budu se podílet na tomto rozhodnutí,“ řekl Trump.
Trump rovněž zmínil, že ho spoluředitel Netflixu Ted Sarandos nedávno navštívil v Oválné pracovně. „Velmi ho respektuji. Je to skvělý člověk. Odvedl jednu z nejlepších prací v historii filmu,“ řekl Trump o Sarandosovi.
Takový deal Hollywood neviděl přinejmenším od roku 2019. Tehdy totiž dotáhl do konce Walt Disney akvizici konkurenčního studia 20th Century Fox, čímž vzniklo jednak největší filmové studio světa, ale také největší studnice postav pod copyrightovými zákony vůbec. Nyní Netflix kupuje tradiční hollywoodskou dvojku Warner Bros. Otřes ve světě filmu nemusí být poslední.
Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.
Netflix kupuje část Warner Bros, získá HBO i práva na Harryho Pottera
