Megadeal v ohrožení. Trump hrozí, že zastaví fúzi Warner Bros. a Netflixu

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery provozovatelem streamovací platformy Netflix by mohl být problém kvůli celkovém podílu spojených firem na trhu. Šéf Bílého domu podle médií vyjádřil záměr osobně se zapojit do rozhodování schválení dohody orgány pro kontrolu hospodářské soutěže. Netflix podle oznámené dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max, za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).

Divize pro hospodářskou soutěž amerického ministerstva spravedlnosti, která dohlíží na velké fúze, by podle stanice BBC mohla vyhodnotit, že transakce porušuje zákon, pokud by spojené firmy tvořily příliš velký podíl na trhu streamování. Dohoda nevyžaduje schválení Federální komise pro spoje (FCC), protože Netflix ani Warner Bros. Discovery nevlastní vysílací stanice, píše web stanice NBC News. Bude však pravděpodobně vyžadovat schválení Evropskou komisí a dalšími vládami po celém světě.

Trump v neděli vyjádřil pochybnosti ohledně vyhlídek na schválení dohody. O Netflixu řekl, že firma má „velmi velký podíl na trhu“, který by v případě uskutečnění dohody značně narostl. Prezident dodal, že se ohledně schválení dohody poradí s ekonomy. „Budu se podílet na tomto rozhodnutí,“ řekl Trump.

Trump rovněž zmínil, že ho spoluředitel Netflixu Ted Sarandos nedávno navštívil v Oválné pracovně. „Velmi ho respektuji. Je to skvělý člověk. Odvedl jednu z nejlepších prací v historii filmu,“ řekl Trump o Sarandosovi.

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Takový deal Hollywood neviděl přinejmenším od roku 2019. Tehdy totiž dotáhl do konce Walt Disney akvizici konkurenčního studia 20th Century Fox, čímž vzniklo jednak největší filmové studio světa, ale také největší studnice postav pod copyrightovými zákony vůbec. Nyní Netflix kupuje tradiční hollywoodskou dvojku Warner Bros. Otřes ve světě filmu nemusí být poslední.

Přečíst článek

Netflix kupuje část Warner Bros, získá HBO i práva na Harryho Pottera

Zprávy z firem

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.

Přečíst článek

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Růst českého průmyslu brzdí automobily, stavebnictví hlásí rekordní počet bytů

Výroba ve Škoda Auto
Průmyslová výroba v Česku v říjnu meziročně vzrostla o 1,1 procenta, což je mírné zrychlení oproti zářijovému revidovanému růstu o 0,8 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Produkce ale meziměsíčně klesla o 0,1 procenta. Nejvíce se na růstu podílel kovozpracující průmysl, výroba strojů a zařízení či plastových a pryžových výrobků. Výroba motorových vozidel naopak klesla o 6,5 procenta a těžba o 14 procent.

Hodnota nových zakázek v průmyslu se meziročně zvýšila o 2,9 procenta. Zahraniční objednávky vzrostly o 6,5 procenta, zatímco tuzemské klesly o 3,5 procenta. ČSÚ uvedl, že výrazně přispěly zejména dlouhodobé zahraniční zakázky v odvětví ostatních dopravních prostředků. Pokles zakázek zaznamenaly například výroba počítačů a elektroniky či chemický a textilní průmysl. Meziměsíčně se objem zakázek snížil o 1,8 procenta. V průmyslu pokračoval úbytek zaměstnanců, jejich počet byl meziročně nižší o 1,4 procenta.

Stavební výroba v říjnu nadále rostla, i když zpomalila meziroční tempo na 7,1 procenta ze zářijových 13,1 procenta. Tahounem byla výstavba budov, která vzrostla o 9,6 procenta. Inženýrské stavitelství posílilo o 3,3 procenta. Meziměsíčně však produkce klesla o 0,4 procenta. Výrazně se zvýšil počet zahájených i dokončených bytů – zahájeno bylo 3457 bytů, o 34 procent více než loni, a dokončeno 2914 bytů, což znamená meziroční nárůst o 58 procent. Pomohla i nízká základna loňského října. Hodnota stavebních povolení dosáhla 46,6 miliardy korun.

Zahraniční obchod Česka skončil v říjnu s přebytkem 26 miliard korun, tedy o 15 miliard více než před rokem. Kladně působilo obchodování s ropou a plynem díky menšímu schodku, přispěl také růst přebytku obchodu se stroji a automobilovým sektorem. Naopak negativně se projevilo snížení přebytku obchodu s kovodělnými výrobky a prohloubení deficitu u chemických látek. Celkový vývoz meziročně klesl o 1,7 procenta na 422,4 miliardy korun a dovoz o 5,3 procenta na 396,4 miliardy.

Růst domácí ekonomiky ovlivňuje nákupní chování

Revize dat. Ekonomika roste rychleji, nejvíc přispěly útraty domácností

Money

Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozímu čtvrtletí hrubý domácí produkt stoupl o 0,8 procenta.

ČTK

Přečíst článek

Trump se pustil do Zelenského: Náš mírový plán si ani nepřečetl

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Za konstruktivní, ale nelehké označil v noci na dnešek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikadenní rozhovory ukrajinské delegace se zástupci Spojených států o americkém mírovém plánu. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Zelenskyj jej zklamal tím, že podle něho plán ani nečetl, informovaly agentury Reuters a AFP. Hlavní ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov uvedl, že ukrajinské hlavě státu poskytne kompletní informace o jednání s Američany a všechny příslušné dokumenty.

Umerov, který na Ukrajině působí jako předseda ukrajinské bezpečnostní rady, jednal podle ruskojazyčné verze BBC společně s náčelníkem generálního štábu Jurijem Hnatovem s americkými zástupci na Floridě tři dny, podle Reuters to byly dva dny. Ve svém dnešním příspěvku na platformě Telegram Umerov Američanům vyjádřil vděk za konstruktivní práci. „Primárním úkolem ukrajinského týmu bylo získat od americké strany úplné informace o jejich rozhovoru v Moskvě a všechny aktuální návrhy, aby bylo možné je detailně probrat s prezidentem Ukrajiny,“ uvedl.

Zelenskyj mezitím v sobotu telefonoval se zvláštním americkým vyslancem Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, které Trump pověřil jednáními. „Američtí zástupci znají základní ukrajinské pozice,“ uvedl prezident. „Rozhovory byly konstruktivní, i když ne lehké,“ dodal Zelenskyj ve videu, které zveřejnil na síti X. „Proto pokračujeme v práci,“ doplnil.

Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem

Politika

Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.

ČTK

Přečíst článek

Američané v listopadu představili mírový plán, který Kyjev a evropské země považovaly za výrazně proruský a navrhli úpravy, načež Washington prezentoval novou verzi plánu. Ruský prezident Vladimir Putin, který byl ochoten o první verzi vyjednávat, ve čtvrtek řekl, že k částem nové podoby plánu má Rusko výhrady.

„Mluvili jsme s prezidentem Putinem, mluvili jsme s vůdci Ukrajiny, především se Zelenským, prezidentem Zelenským, a já musím říci, že jsem trochu zklamán, že prezident Zelenskyj ještě nečetl ten návrh,“ řekl Trump v neděli během večerní slavnosti ve Washingtonu novinářům bez dalšího vysvětlení.

„Některé věci mohou být projednány pouze osobně: Umerov a Hnatov mně předají informace. A budu také hovořit evropskými lídry - máme naplánované schůzky v Londýně a také v Bruselu,“ uvedl Zelenskyj ve videu, které zjevně pořídil ve vlaku. Francouzský prezident Emmanuel Macron už o víkendu potvrdil, že se dnes setká v Londýně se svým ukrajinským protějškem a také britským premiérem Keirem Starmerem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.

Šéf Bílého domu již několikrát Zelenského kritizoval například za malou ochotu přenechat Rusku ukrajinské území za účelem dojednání míru. Kritická slova na adresu Putina, který podle evropských či ukrajinských politiků nejeví opravdový zájem o mír a chce pokračovat v bojích, volí Trump méně často, i jeho přístupem ale již byl podle svých slov několikrát zklamán.

