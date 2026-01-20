Karel Pučelík: Davos jako pozlacené divadlo. Pozornost vysaje Trump a na důležitá témata se opět nedostane

Nový magazín právě vychází!

Světové ekonomické fórum v Davosu
ČTK
Karel Pučelík
Světové ekonomické fórum v Davosu je podivnou sešlostí. Sice se tu koncentruje velká část světové politické a ekonomické moci, ale tato smetánka se povětšinou nejdůležitějším tématům vyhýbá. Ani letos to nebude jiné, všechnu pozornost totiž vysává Donald Trump. Přitom by se mělo mluvit o nerovnostech, daňových únicích a spravedlivějším rozdělení bohatství. I zámožní by si měli uvědomit, že je to i v jejich zájmu.

Po roce se opět schází politická a byznysová elita v na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Letošní ročník je obzvláště sledovaný, protože hlavní hvězdou programu je americký prezident, kterého doprovází celá suita věrných spolupracovníků. Médiím neuniklo, jak se organizátoři na jeho návštěvu pilně připravovali, a jaký VIP přístup prezidentovým lidem dali. I toto tradiční setkání ukazuje, jak se svět ekonomiky a byznysu čile napojuje do MAGA kolejí.

Už od prvních dnů Trumpovy vlády si znovu připomínáme, že velký byznys nelení, a hned se přichyluje k zrovna převládající moci. Momentky z inaugurace, kde se kolem Trumpa štosují šéfové globálních gigantů, mohou příštím generacím posloužit jako historické memento. Tomuto posunu odpovídají i hodnoty, které velký byznys prosazuje. Dnes už je konec progresivismu a udržitelnosti, dnes letí spíše přístup „Drill, baby, drill“.

Francouzský prezident Emmanuel Macron
To, co v Davosu pozorujeme, by nás však nemělo odvést od základního problému takových konferencí. Obecně se totiž jedná o mnoho povyku pro nic. Na pódiích a kolem kulatých stolů se hovoří o velkých vizích a hodnotách, ale praktické dopady jsou minimální. Podnikatelstvo se ukáže v hezkém světle, jak má zájem a spoluodpovědnost o společnost, ale je to často jen velké divadlo. Kolem klíčových témat se na banketech bohatí elegantně protančí, aniž by se jich dotkli. Ideologie, nálady i režimy se mění, ale byznys si jede to svoje. Tady klišoidní heslo, že každá krize je zároveň příležitost, platí beze zbytku.

Nejlépe tuto podstatu Davosu vystihl nizozemský historik a etický podnikatel Rutger Bregman už před lety, před Trumpem, kdy svět byl ještě „v pořádku“ a v byznysu se mluvilo o rovnosti a udržitelnosti. „Slyším lidi mluvit o participaci, spravedlnosti, rovnosti a transparentnosti, ale téměř nikdo neřeší skutečný problém daňových úniků, že? A to, že bohatí prostě neplatí spravedlivý podíl,“ uvedl s tím, že daňovým únikům se věnoval pouze jeden panel, na který přišlo asi patnáct lidí.

I letos nerovnost zůstává okrajovým tématem. O daňové spravedlnosti se mluví spíše před branami, zejména díky organizacím jako je Oxfam. Prim budou hrát otázky jako hledání nových příležitostí k růstu, byznysu v rozděleném světě, inovacím a investicím – plusové body dostávají organizátoři za to zjištění, že jde investovat i do lidí.

Bez systémového přístupu to nepůjde

Bregman ve svých knihách mluví o systematickém přístupu, který je potřeba nastolit. Jestli má aktuální systém přežít, je třeba ho modifikovat tak, aby se bohatství rozdělovalo rovnoměrněji. Jen pouhou logikou je možné postřehnout nepoměr, kdy se dnešní mladá generace má často hůře než jejich rodiče, nedosáhne na vlastní bydlení a vidina státního důchodu se jim rozplývá před očima.

Běžný pracovník si dnes může dovolit méně, než jeho předci. Bohatí ale přesto vysokým tempem bohatnou. Rok od roku. Dokazuje to i před pár dny vydaná studie organizace Oxfam.

Nerovnost není položkou z historických učebnic, ale realita dneška. Potenciální dopady na společnost můžou být (a mnohde už jsou) katastrofální.

Co ale s tím? Bregman to říká jednoduše. Nemluvme o filantropii, mluvme o daních, o rozdělování bohatství. Autor několika bestsellerů není rozhodně první, kdo toto řešení navrhuje. Pokud se podíváme do doby před více než sto lety, zjistíme, že už sociální reformátoři, ekonomové už po průmyslové revoluci viděli, že filantropie není dostatečná. Dobročinnost jednotlivců, byť nechutně bohatých, nestačí. Myslitelé už tehdy docházeli k přístupu, že společnost zachrání pouze systémové řešení, ostatně z tohoto přesvědčení pramenní sociální stát.

Pokud svět byznysu nehodlá přemýšlet systémově, zůstane Davos jen divadlem. Pozvou si Davida Attenborougha, zpěváka Bona nebo někoho podobného, ať řeknou něco hezkého a uvědomělého, ale pak účastníci nasednou do svých soukromých tryskáčů vydělávat a bohatnout. Reálně se nezmění vůbec nic. Nerovnost poroste a bude dál rozkládat společnost.

Bundeswehr roste nejrychleji za dekádu. Německo míří k nejsilnější armádě Evropy

Bundeswehr roste nejrychleji za dekádu. Německo míří k nejsilnější armádě Evropy
Profimedia.cz
nst
nst

Německé armádě se daří lákat nové rekruty a počet vojáků je nejvyšší za posledních 12 let. Vláda chce trend ještě urychlit – do roku 2035 plánuje téměř třetinové navýšení stavů a masivní investice do obrany.

Německá armáda má aktuálně 184 tisíc vojáků a vojákyň, což je nejvíce od roku 2013. Podle ministra obrany Borise Pistoriuse jde zároveň o nejlepší náborový výsledek od pozastavení povinné vojenské služby v roce 2011.

Kancléř Friedrich Merz chce z Bundeswehru vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Do roku 2035 má armáda narůst na 260 tisíc vojáků, dalších 200 tisíc lidí má tvořit aktivní zálohy.

Roste zájem mladých lidí

Zvyšuje se i počet dobrovolníků. Loni dobrovolnou vojenskou službu absolvovalo 12 200 lidí, zatímco o rok dříve to bylo 10 300. Ministerstvo sice původně mířilo na 15 tisíc, letos ale počítá už s 20 tisíci dobrovolníky. „Je vidět rostoucí ochota mladých lidí podílet se na zajištění bezpečnosti země,“ uvedl Pistorius.

Elektromobily bude Německo znovu výrazně dotovat

Německo chystá obří dotace na elektromobily. Rodiny mohou získat na nákup v přepočtu téměř 150 tisíc korun

Politika

Německá vláda plánuje zavést nové subvence na nákup elektromobilů pro domácnosti s nízkými a středními příjmy. Na program chce vyčlenit tři miliardy eur, což by umožnilo podpořit až 800 tisíc vozů. Opatření má znovu povzbudit poptávku po elektromobilech, která po zrušení předchozí podpory výrazně oslabila.

ČTK

Přečíst článek

Změnu přístupu Německa výrazně urychlila ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. Berlín postupně navyšuje obranné výdaje, které mají do roku 2029 dosáhnout 3,5 procenta HDP. Modernizace armády je financována i ze zvláštního fondu a díky reformě dluhové brzdy si stát může na obranu více půjčovat.

Odvody jako pojistka

Na konci loňského roku vláda schválila nový zákon o vojenské službě. Ten zavedl plošné odvodové dotazníky pro osmnáctileté – muži je vyplňují povinně, ženy dobrovolně. Pokud by se nedařilo naplnit cíle náboru, může parlament schválit povinnou vojenskou službu z potřeby. Německo má zhruba 83 milionů obyvatel a podle vlády chce být do příští dekády připravené na výrazně horší bezpečnostní scénáře v Evropě.

Související

Glosa Michala Noska: Kejda v Dyji a hlasité ticho Motoristů

Filip Turek a Petr Macinka
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Tři tisíce kubíků kejdy v řece Dyji. Čtyřnásobně překročené limity amoniaku. Národní park Podyjí v ohrožení a havárie se přelévá do Rakouska. A co slyšíme od samozvaných ochránců „zdravého rozumu“, kteří by nejraději řídili stát? Nic. Ticho. Ani kapka rozhořčení. Na rozdíl od kejdy, která teče krajinou.

Kde je Petr Macinka, motoristický dvojministr, jenž má jasno v tom, že ekologie je přehnaná ideologie a že regulace jsou zbytečnou buzerací? Tady by se mohl předvést. Tohle ale není Brusel, tohle není hypotetická uhlíková stopa v roce 2050. Tohle je reálná havárie, konkrétní farma, konkrétní řeka, konkrétní národní park. Ale zrovna v takových chvílích motoristický hněv záhadně mizí. Asi proto, že tady by regulace, kontroly a odpovědnost nebyly „zeleným šílenstvím“, ale nutností.

A kde je Filip Turek, muž, který se stylizuje do role budoucího ministra životního prostředí? Na sociálních sítích má energie dost. Ale jen, když jde o auta, svobodu rychlosti a boj proti klimatické politice. Jenže když se do chráněného území valí toxická kejda, nastává ticho. Možná proto, že skutečná ochrana přírody a brodění ve fekáliích není tak instagramově vděčné jako fotka u sporťáku. A možná proto, že tady by se ukázalo, že bez státu, pravidel a vymahatelnosti to prostě nejde.

Ukázka pokrytectví

Tenhle případ je ukázkou pokrytectví. Ekologie podle Motoristů neexistuje, dokud neomezuje jejich pohodlí. Jakmile ale selže dohled, infrastruktura nebo odpovědnost soukromého provozu, škody nenese ideologie, ale krajina, voda a lidé dole po proudu. Dyje se neptá, jestli je havárie levicová nebo pravicová.

Pokud chtějí Macinka s Turkem vládnout, měli by si uvědomit jednu věc: životní prostředí nezačíná u zákazu spalovacích motorů a nekončí u nadávání na Brusel. Začíná u obyčejné, nudné práce. Kontroly, prevence, sankcí a ochrany veřejného zájmu. A přesně tam dnes chybí. Stejně jako jejich hlas, když jde o skutečný problém, ne jen o ideologickou pózu.

