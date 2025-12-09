Nový magazín právě vychází!

Paramount proti Netflixu: boj o Warner Bros. mění pravidla globálního mediálního trhu
Paramount spustil jednu z nejagresivnějších akvizičních bitev posledních let. Nabídkou na převzetí Warner Bros. ve výši zhruba 108 miliard dolarů se pokouší zastavit dříve oznámenou dohodu mezi Warner Bros. a Netflixem.

Výjimečnost celé transakce spočívá nejen v její velikosti, ale také v neobvykle širokém okruhu finančních partnerů. Ten sahá od amerických investičních skupin přes miliardáře až po státní fondy Perského zálivu. Hollywood se tak ocitl v centru geopolitické i technologické rivality, která může přetvořit celý mediální průmysl.

Paramount v nabídce argumentuje především robustním financováním, které má firmě umožnit transakci dokončit rychleji a s menšími regulatorními riziky než Netflix. Kapitálový balíček ve výši 40,7 miliardy dolarů zajišťují státní investiční fondy Saúdské Arábie, Kataru a Abú Zabí společně s newyorskou investiční firmou RedBird a Jaredem Kushnerem prostřednictvím jeho fondu Affinity Partners. Klíčovou roli v celé transakci hraje také Larry Ellison, zakladatel Oracle a jeden z nejbohatších lidí světa, jehož rodinný trust garantuje velkou část vlastního kapitálu. Paramount zdůrazňuje, že investoři se vzdali nároků na řízení nebo představenstvo, aby minimalizovali zásahy amerického Výboru pro zahraniční investice (CFIUS), uvádí agentura Bloomberg.

Paramount nabízí rychlejší jednání

Nabídka Paramountu tedy stojí na jednoduchém sdělení: transakce bude rychlejší, bezpečnější a regulatorně čistší než ta, kterou nabízí Netflix. Právě regulatorní aspekt může být zásadní. Netflix se zaměřuje na pořízení hollywoodských studií a streamovací divize WBD, a financuje akvizici nezajištěným dluhem ve výši téměř 60 miliard dolarů. To vyvolává otázky ohledně budoucího zadlužení i konkurence v oblasti streamingu, kde Netflix dominuje. Není proto překvapivé, že se k tématu v neobvykle otevřené formě vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který upozornil na možné antimonopolní problémy, byť později své komentáře zmírnil.

Dopad akvizice je přitom širší než jen hollywoodská rovina. Warner Bros. vlastní rozsáhlou knihovnu filmových a televizních titulů, sportovní práva a kabelové kanály – aktiva, která jsou zásadní pro budoucnost streamingu. Získání těchto práv je klíčem ke konsolidaci mediálního trhu, který se po pandemii i propadu filmových tržeb nachází v období nejistoty. Souboj dvou technologicko-mediálních aliancí tak dobře ilustruje, jak se hranice mezi Hollywoodem, Silicon Valley a globálním kapitálem postupně stírá.

Zatím není jisté, zda se představenstvo Warner Bros. vydá cestou vyšší nabídky Paramountu, nebo udrží původně dohodnutý obchod s Netflixem. Jasné však je, že rozhodnutí zásadně ovlivní uspořádání mediálního trhu na další dekádu. Případný úspěch Paramountu by vytvořil jeden z nejsilnějších konglomerátů v zábavním průmyslu. Úspěch Netflixu by naopak posílil jeho pozici globální jedničky a posunul streaming do nové éry dominance nad tradičními studii.

Současná bitva tak představuje zlomový okamžik, kdy vstup státních fondů, miliardářského kapitálu a geopolitických vlivů mění charakter hollywoodského byznysu z kulturního fenoménu na globální strategickou infrastrukturu, dodává Bloomberg.

