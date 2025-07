Evropské akcie letos válcují americké. Dařilo se bankám, zbrojařům i českým firmám

Akcioví investoři v prvním pololetí letošního roku prožívají nepříliš standardní situaci. Zatímco americkým firmám se dařilo solidně, evropské nabízejí skvělé zisky. To se pak projevuje také na akciích a dluhopisech firem na evropském kontinentu.

Léta stagnace jsou snad definitivně pryč. Řeč je o evropských firmách, které se kvůli pandemii dlouhodobě potýkaly s nepříliš dobrými výsledky. Letošní rok ale přinesl oživení, a to, zdá se, téměř plošně.

Zajímavě se to ukazuje na grafu, který zveřejnila agentura Bloomberg. Zohledňuje vývoj kurzu dolaru k euru a ukazuje, jak se dařilo akciím v indexech Stoxx Euro 600, kde jsou největší evropské firmy, a S&P 500, kde jsou analogicky firmy americké. Bloomberg dvakrát ročně odečte vývoj amerického indexu od evropského, vždy v pololetí a na konci roku. A od roku 2012 vyšel výsledek kladně pro evropské firmy jen pětkrát. A pošesté to bylo v letošním prvním pololetí, kdy navíc evropské firmy překonaly ty americké o rekordních 16 procent. Mimochodem to je nejlepší výsledek obecně, protože S&P překonalo evropský index o 16 procent také jen jedenkát, konkrétně v druhém pololetí roku 2014.

Vývoj Stoxx Euro 600 - S&P 500 Bloomberg

„Vidíme mimořádně silnou poptávku po evropských aktivech, zejména z USA,“ uvedl pro Bloomberg Erik König, který vede oddělení prodeje akcií pro region EMEA v Bank of America v Londýně. Navíc podle něj investoři vidí potenciál v dlouhodobém růstu evropských firem.

Zbrojaři i banky

Za růstem evropských firem stojí řada vlivů. Tím největším však je politika Donalda Trumpa. Kvůli ní se totiž řada investorů stáhla z amerických trhů, a to z akciových, dluhopisových i měnových, a naopak přelila část investic právě do Evropy. Důvodem je také změna politiky Německa. Nová koaliční vláda totiž slíbila masivní investice do obrany i infrastruktury, a to ve výši až bilionu eur, z čehož by měly profitovat právě místní firmy. A dále rostly sázky na ukončení bojů na Ukrajině, které se však zatím nepřiblížilo.

Růst tak zaznamenal zejména evropský zbrojní sektor. Akcie společnosti Rheinmetall sice největší boom zaznamenaly loni, i letos si ale udržují solidní nárůst ve výši téměř 190 procent.

Dařilo se také evropskému bankovnímu sektoru. Sektorový Stoxx 600 Banks Index od začátku roku přidal 29 procent, čímž se stal nejvýkonnějším sektorovým indexem v Evropě. Podle Bloombergu prožil evropský bankovní sektor nejlepší pololetí od roku 1997. A například francouzská Société Générale (vlastník Komerční banky) posílila o téměř 80 procent.

Pražská burza v topu

A dařilo se také pražské burze. „V dolarovém vyjádření dosáhla celkového zhodnocení – včetně dividend – 48,48 procenta, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Jen dva evropské hlavní burzovní ukazatele předčily ten pražský, PX. Jednalo se o hlavní index slovinské burzy, který si po zohlednění dividend v dolarech připsal 57,39 procenta, a také o hlavní akciový ukazatel varšavské burzy, WIG 20, který si dle stejné metodiky polepšil o 50,82 procenta,“ připomněl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Z titulů na hlavním parketu se dařilo zejména těm bankovním, když Erste, Komerční banka i Moneta za letošek posílily téměř o 20 procent. Největší nárůst zaznamenaly akcie pojišťovny VIG (+ 43 procent). Naopak v záporu letos skončily jen dva tituly – Gevorkian a Primoco.

Šéf burzy Petr Koblic minulý týden upozornil, že investoři jsou na pražské burze mimořádně aktivní a objem obchodů dosáhl nejvyšší úrovně za posledních 12 let.

