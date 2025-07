Firmy podezřelé z obcházení protiruských sankcí do detailu prověříme, zní z ministerstva

Vláda má k dispozici seznamy českých firem, které podle Ukrajiny porušují protiruské sankce a dál dodávají své výrobky nebo materiál do Ruska. Úřady nyní získané informace analyzují, konkrétní jména firem ovšem zveřejňovat nebudou. Česko kvůli tomu do nového sankčního balíčku prosazuje přísnější kontroly exportu zboží přes třetí země. Uvedla to Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v červnu uvedl, že některé firmy včetně českých a německých stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní. Podle Zelenského jde mimo jiné o 13 německých a osm českých společností, jejich jména ale neuvedl. Zároveň vyzval k sankcím vůči těmto firmám. MPO v reakci na to uvedlo, že informace prověří.

„Seznam firem, jak o něm mluvil prezident Zelenskyj, jsme doposud oficiálně neobdrželi. Při jednáních se však ministerstvu průmyslu a obchodu a ministerstvu zahraničních věcí podařilo neformálně získat určité seznamy od ukrajinských partnerů. Všechny dostupné informace nyní ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími orgány podílejícími se na kontrole zahraničního obchodu s citlivým materiálem vyhodnocuje a analyzuje,“ uvedla Trefancová.

Konkrétní firmy ani stále pokračující vyšetřování podle ní není z bezpečnostních a zahraničněpolitických zájmů České republiky možné komentovat.

Podle MPO většina zboží, na které se protiruské sankce vztahují, nepodléhá žádným kontrolám v případech, kdy se vyváží do jiné země, než je Rusko. Úřad v této souvislosti upozornil, že ve statistikách se tak mohou objevit i případy, kdy zboží bylo vyvezeno do některé z třetích zemí ještě v době, kdy žádné sankce neexistovaly a až později zamířilo do Ruska.

„Nejen z tohoto důvodu jsou veškeré průběžně získávané informace předmětem detailní analýzy, na jejímž základě je možné přijímat další opatření v souladu s národní i unijní legislativou,“ podotkla Trefancová.

Česko na základě těchto analýz připravilo nový nástroj do právě schvalovaného 18. sankčního balíčku EU. „Tento nástroj umožní členským státům kontrolovat vývoz i do jiných zemí než je Rusko, v případech, kdy zboží sice není pod kontrolou při vývozu do těchto zemí, ale je na sankčním seznamu ve vztahu k Rusku. Tento nový nástroj by měl doplnit již existující tzv. catch-all opatření využívané u zboží dvojího užití,“ popsala Trefancová.

Západ po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, uvalil na Rusko řadu sankcí, které mají mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro vojenský průmysl. Moskvě se však částečně podařilo tyto sankce obcházet přes třetí země.

