Podepsáno. Českou armádu posílí německé tanky Leopard 2A8
Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlenilo na inflační a kurzovou rezervu. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
ČR se dnes podpisem připojila k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS, společný nákup umožňuje podle českého ministerstva snížit jednotkovou cenu tanků. Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8 oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že ČR plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.
V první fázi ČR nakoupí 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Součástí ceny jsou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly či školení. Dalších 1,49 miliardy korun s DPH Česko vynaloží na přizpůsobení tanků pro potřeby české armády. Částka zahrnuje například komunikační a spojovací prostředky, kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. Smlouvu o bohemizaci dnes na ministerstvu se zástupcem KNDS podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, stejně jako závaznou objednávku tanků.
FOTOGALERIE: Česká armáda loni v prosinci testovala tanky Leopard 2A4
Nové tanky vybaví především přáslavický 73. tankový prapor. Některé dostane k výcviku Vojenská akademie ve Vyškově, dalšími bude částečně přezbrojen 153. ženijní prapor v Olomouci. Předpokládaná doba životnosti je 30 let, tanky by tak v české armádě měly sloužit do roku 2060.
Rámcová dohoda umožní ministerstvu v budoucnu nakoupit vedle 44 velitelských a bojových dalších až 14 tanků Leopard 2A8 ve stejných verzích. Pořízeny budou podle finančních možností resortu. Obrana plánuje i nákup 17 až 19 tanků Leopard 2A8 v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů. „Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli,“ poznamenal úřad. Celkem by tak česká armáda měla v budoucnu disponovat minimálně 61 tanky Leopard 2A8, v maximálním počtu jich bude 77.
Pokud by se cizí drony dostaly do českého vzdušného prostoru, zareagovali bychom podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše stejně jako Polsko. A také v Česku by mohla zasahovat letadla z jiných zemí, řekl Petráš. V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla.
Cizí drony nad Českem? Reagovali bychom stejně jako Poláci, říká expert
Politika
Pokud by se cizí drony dostaly do českého vzdušného prostoru, zareagovali bychom podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše stejně jako Polsko. A také v Česku by mohla zasahovat letadla z jiných zemí, řekl Petráš. V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla.
Součástí nákupu je i zapojení českého obranného průmyslu, na ministerstvu dnes zástupci KNDS a vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Radka Konderlová podepsali dohodu o průmyslové spolupráci. Společností bude podle ministerstva minimálně 11 v hodnotě 1,9 miliardy korun. Podílet se mají zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků. Zapojí se nejen do výroby strojů pro ČR, ale i do dodávek pro další zákazníky. Dohoda předpokládá rovněž zapojení do zajištění životního cyklu tanku.
Ministerstvo už loni v prosinci uzavřelo smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4. Tanky Leopard v české armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.