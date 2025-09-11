Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Money Podepsáno. Českou armádu posílí německé tanky Leopard 2A8

Tank Leopard 2 ve výzbroji německé armády.
Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlenilo na inflační a kurzovou rezervu. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.

ČR se dnes podpisem připojila k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS, společný nákup umožňuje podle českého ministerstva snížit jednotkovou cenu tanků. Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8 oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že ČR plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.

V první fázi ČR nakoupí 44 velitelských a bojových tanků za 32,76 miliardy korun s DPH. Součástí ceny jsou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly či školení. Dalších 1,49 miliardy korun s DPH Česko vynaloží na přizpůsobení tanků pro potřeby české armády. Částka zahrnuje například komunikační a spojovací prostředky, kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. Smlouvu o bohemizaci dnes na ministerstvu se zástupcem KNDS podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, stejně jako závaznou objednávku tanků.

FOTOGALERIE: Česká armáda loni v prosinci testovala tanky Leopard 2A4

Česká armáda na Doupově poprvé testuje nové tanky Leopard 2A4 Česká armáda na Doupově poprvé testuje nové tanky Leopard 2A4 Česká armáda na Doupově poprvé testuje nové tanky Leopard 2A4 15 fotografií v galerii

Nové tanky vybaví především přáslavický 73. tankový prapor. Některé dostane k výcviku Vojenská akademie ve Vyškově, dalšími bude částečně přezbrojen 153. ženijní prapor v Olomouci. Předpokládaná doba životnosti je 30 let, tanky by tak v české armádě měly sloužit do roku 2060.

Rámcová dohoda umožní ministerstvu v budoucnu nakoupit vedle 44 velitelských a bojových dalších až 14 tanků Leopard 2A8 ve stejných verzích. Pořízeny budou podle finančních možností resortu. Obrana plánuje i nákup 17 až 19 tanků Leopard 2A8 v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů. „Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli,“ poznamenal úřad. Celkem by tak česká armáda měla v budoucnu disponovat minimálně 61 tanky Leopard 2A8, v maximálním počtu jich bude 77.

V případě dronů nad ČR bychom zareagovali stejně jako Polsko, míní expert

Cizí drony nad Českem? Reagovali bychom stejně jako Poláci, říká expert

Politika

Pokud by se cizí drony dostaly do českého vzdušného prostoru, zareagovali bychom podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše stejně jako Polsko. A také v Česku by mohla zasahovat letadla z jiných zemí, řekl Petráš. V noci na středu zaznamenala polská armáda 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla.

ČTK

Přečíst článek

Součástí nákupu je i zapojení českého obranného průmyslu, na ministerstvu dnes zástupci KNDS a vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Radka Konderlová podepsali dohodu o průmyslové spolupráci. Společností bude podle ministerstva minimálně 11 v hodnotě 1,9 miliardy korun. Podílet se mají zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků. Zapojí se nejen do výroby strojů pro ČR, ale i do dodávek pro další zákazníky. Dohoda předpokládá rovněž zapojení do zajištění životního cyklu tanku.

Ministerstvo už loni v prosinci uzavřelo smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4. Tanky Leopard v české armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště.

