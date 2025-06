Stará burzovní poučka přestala platit. Květen byl výjimkou za 35 let

Květen nám přinesl představení srovnatelné s japonskými zápasy sumo - jen místo sumo zápasníka jsme mohli sledovat Donalda Trumpa, jak se pokouší přetlačit Čínu, Evropu a vlastně celý svět, píše v květnovém shrnutí dění na trzích Marika Čupa. V článku se také dozvíte, jak vypadá za posledních 50 let skóre Warren Buffett vs. index S&P 500, uvidíte příběh akcií prestižní společnosti, které šly za posledních pár měsíců prudce dolů a také jak vypadá na akciových trzích trochu bulváru.

Ačkoli Amerika zažívá poměrně turbulentní časy, americké akcie zažily nejlepší květen za poslední desetiletí. Ještě více ale překvapují evropské akciové trhy, například pražská burza letos předvádí fantastické výkony.

Zrušil květen prokletí „Sell in May and go away“?

Na Wall Street se říká „Sell in May and go away“ (prodej v květnu a jdi pryč“), podle tohoto známého rčení na Wall Street by investoři měli v květnu prodat své akcie a nevracet se na trh dříve než v listopadu. Podle historických údajů opravdu nebývá květen pro americký akciový index S&P 500 moc dobrý měsíc a akcie v květnu opravdu v průměru spíše klesají, než rostou, jak ukazuje obrázek níže.

Letošní květen ale toto pořekadlo nepotvrdil: místo výprodejů jsme na americkém akciovém trhu sledovali jeden z nejsilnějších květnů za poslední desetiletí.

Svoji roli v tom jistě sehrála pozitivní nálada, která na amerických akciových trzích zavládla už v druhé polovině dubna, kdy začalo být zřejmé, že se cly to (zatím) nebude tak vážné, jak to původně vypadalo.

Další optimismus na trh přinesla i dohoda Spojených států s Čínou ohledně dramatického snížení cel, ke které došlo v pondělí 12. května 2025 a na kterou americké akciové trhy reagovaly dalším růstem.

Nejlepší výkon za 35 let

Jak si v květnu vedl americký akciový index S&P 500? V květnu vyrostl o 6,15 procent, což je nejlepší květnový výkon indexu od roku 1990.

Ačkoli květen patřil k opravdu dobrým měsícům, v roce 2025 americké akcie zatím předvedly spíše skromné výsledky: za letošní rok index S&P 500 vyrostl pouze o 0,51 procent.

Investoři, kteří investují do indexu prostřednictvím ETFs, jsou letos se svými výnosy zatím zhruba na nule.

Při vývoji na trzích jako je ten letošní je ale zásadní zmínit jeden z nejdůležitějších principů v investování: a tím je dlouhodobost. Historický vývoj za téměř 100 let ukazuje, že v dlouhodobém horizontu akcie rostou.

Historický vývoj sice není zárukou toho budoucího, ale nám běžným investorům nezbývá, než se na historii spolehnout a věřit, že akcie porostou i v budoucnu.

Odchází legenda, která už 50 let poráží index S&P 500

Dlouhodobost v investování je mantrou Warrena Buffetta. Tento legendární investor je jedním z mála, kteří dovedou dlouhodobě porážet trh a udělat lepší výnos než americký akciový index S&P 500.

Podle dopisu Warrena Buffetta investorům z 22. února 2025 byl průměrný výnos jeho společnosti Berkshire Hathaway od roku 1965 do roku 2024 neskutečných 19,9 procenta, zatímco průměrný roční výnos indexu S&P 500 za stejné období byl 10,4 procenta.

Warrenu Buffettovi se tak daří porážet index S&P 500 už 50 let.

Pokud máte chuť, únorový výroční dopis Warrena Buffetta si můžete přečíst na tomto odkaze.

Na letošní valné hromadě Berkshire Hathaway devadesátník Warren Buffett oznámil, že ke konci roku 2025 odejde z čela Berkshire Hathaway a novým CEO se stane Greg Abel, o kterém se jako o Buffettově nástupci mluví už od roku 2021.

Warren Buffett poskytl rozhovor pro Wall Street Journal, ve kterém prohlásil, že se cítí moc dobře a rozhodně nehodlá sedět doma a koukat se na telenovely. I nadále hodlá pracovat a pohybovat se okolo investic a Berkshire Hathaway. Toto je opravdu inspirativní a jsem ráda, že můžeme mít takové vzory.

Jak vypadají špatné příběhy na burze?

Příběh Warrena Buffetta je bezesporu jeden z nejúspěšnějších investičních příběhů.

Existuje ale i celá řada příběhů, které tak úspěšné nejsou. Jedním z nich je například největší americká zdravotní pojišťovna, společnost UnitedHealth Group, jejíž akcie jsou součástí akciového indexu Dow Jones Industrial Average, který tvoří 30 top amerických společností.

Firma čelí v posledních několika měsících opravdu vážným problémům: koncem roku 2024 byl v New Yorku na Manhattanu při plánovaném útoku zastřelen tehdejší ředitel divize UnitedHealthcare. Ani finančně se společnosti UnitedHealth Group rovněž moc nedaří, v květnu 2025 odstoupil tehdejší generální ředitel a k tomu společnost čelí vyšetřování pro podvody v systému zdravotního pojištění.

Jak reagují akcie na sérii takových špatných zpráv, hezky ukazuje graf níže, za poslední půl rok se akcie UnitedHealth Group (UNH) propadly o více než 50 procent.

Pražské akcie porážejí své americké protějšky

Zpět k těm šťastnějším příběhům. Americký index S&P 500 zatím letos předvedl skromný výkon, to ale rozhodně není případ pražské burzy cenných papírů.

Akciový index PX v roce 2025 vyrostl o 22,07 procenta a řadí se tak mezi jedny z nejvíce rostoucích akciových indexů na světě.

Mimochodem ačkoli pražská burza vznikla již v roce 1871, akciového indexu jsme se dočkali až v roce 1994, kdy vznikl index PX 50. Na pražské burze se v 90. letech obchodovaly stovky akcií z kuponové privatizace, do indexu PX 50 bylo vybráno 50 nejvýznamnějších akcií: v indexu jste mohli najít tituly jako ČEZ, Komerční banka, Česká spořitelna, Tatra či Plzeňský prazdroj, ale například i akcie později zkrachovalé IPB nebo již neexistující Živnostenské banky.

Index PX 50 již nefunguje, hlavním indexem pražské burzy cenných papírů je index PX, který aktuálně obsahuje 11 společností, například ČEZ, Komerční banka, Moneta Money Bank, Kofola či letošní nejnovější přírůstek, akcie DOOSAN ŠKODA POWER.

A trochu akciového bulváru…vstoupí OnlyFans na burzu?

Akciové trhy nejsou zrovna oblast, kde by se dařilo bulváru, ale sem tam se něco pikantního objeví. Majitel platformy OnlyFans, známé převážně svým obsahem pro dospělé, zvažuje zpeněžení výsledků svého úspěchu.

Valuace OnlyFans, která má sídlo v Londýně, se odhaduje na 8 miliard amerických dolarů a jak uvedla agentura Reuters, ve hře jsou dvě varianty: prodej investorům, případně vstup na burzu prostřednictvím IPO neboli Initial Public Offering (první veřejná nabídka akcií).

Mimochodem podle serveru Reuters jediným akcionářem OnlyFans je Leonid Radvinsky, Američan ukrajinského původu. Ten společnost OnlyFans koupil v roce 2018 a za poslední tři roky si údajně vyplatil dividendy ve výši nejméně 1 miliardy dolarů. Je zřejmé, že transformace nejstaršího řemesla do on-line světa je profitabilní byznys.

Bitcoin opět na výsluní

Květen byl dobrý měsíc nejen pro akcie, ale i pro bitcoin. Ten v květnu dosáhl na historické hodnoty, necelých 112 000 dolarů za jeden bitcoin.

Květen byl rekordní měsíc i pro bitcoinové ETFs (neboli Exchange Traded Funds, burzovně obchodované fondy), které drží v aktivech reálný bitcoin, ty v květnu zaznamenaly rekordní příliv kapitálu, přes 4 miliardy dolarů.

Svoji roli v oblíbenosti bitcoinu beze sporu hraje Donald Trump a jeho velmi pro-kryptoměnová politika, což zvyšuje důvěru jak retailových, tak institucionálních investorů.

Závěrem: Po rekordním květnu je jasné, že rok 2025 ještě zdaleka neřekl své poslední slovo. Bude červen pokračováním květnové rally, nebo přijde studená sprcha? Na to se můžete těšit začátkem července.