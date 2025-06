Trump nazval šéfa Fedu tupcem. Amerika kvůli Powellovi údajně tratí miliardy

Americký prezident Donald Trump opět ostře zaútočil na šéfa americké centrální banky Jeromeho Powella. Označil ho za hlupáka a vyzval ho, aby razantně snížil úrokové sazby, píší zahraniční média.

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že snížení sazeb o dva procentní body by USA ušetřilo 600 miliard dolarů ročně. „Ale tohohle člověka k tomu nedonutíme,“ cituje Trumpovo vyjádření na adresu šéfa americké centrální banky Jerome Powella server CNBC. Trump Powella tituloval slovem „numbskull“, což ve volném překladu znamená tupec či hlupák.

Trump Powellovi vyčítá, že nereaguje adekvátně na pozitivní ekonomická data – zejména na inflaci. „Budeme ročně ztrácet 600 miliard – jen kvůli jednomu tupci, který sedí a nevidí důvod sazby snížit,” cituje Trumpa New York Post.

Trump se ve svých tvrzeních odvolává také na ECB, která postupně snížila sazby až na dvě procenta, zatímco Fed neprovedl žádné snížení a sazba zůstává v pásmu 4,25 až 4,5 procenta. Trump dodal, že pokud Powell nedokáže jednat rychle, počká až do vypršení jeho mandátu v květnu 2026 a nahradí ho někým jiným – konkrétně se hovoří o jménech jako Scott Bessent, což je současný ministr financí, nebo Kevin Warsh, bývalý guvernér Fedu.

Powell a jeho kolegové z Fed opakovaně zdůrazňují, že měnová politika je nezávislá a založená na objektivní analýze ekonomických dat, nikoliv na politickém tlaku. Powell uvedl, že s rozvolněním měnové politiky vyčkávají kvůli riziku zvýšení inflace, zvláště vzhledem k nejistotám ohledně Trumpovy celní politiky.

Další zasedání Fedu se bude konat 17. a 18. června 2025. Trhy očekávají ponechání sazeb beze změny.

Trump dál přichází o důvěru Američanů. Teď už i v ekonomice Politika Americký prezident Donald Trump se od svého druhého nástupu do Bílého domu letos 20. ledna se v ekonomické a obchodní politice zaměřil na zavádění nových celních bariér, zároveň se snažil Američanům prezentovat boj s plýtváním veřejnými prostředky. Zatímco před volbami průzkumy ukazovaly, že právě v ekonomice mu voliči důvěřovali více než jeho protikandidátce, podle posledních průzkumů o tuto důvěru přišel. ČTK Přečíst článek

Musk o své tesly už moc nestojí, oči má jinde Názory Jak je jeho zvykem, Elon Musk v posledním týdnu opět plnil novinové titulky a dominoval debatám na sociálních sítích. Jeho hádka s Donaldem Trumpem provázená šťavnatými výroky je asi u konce, protože Musk si posypal hlavu popelem a přiznal se, že to přehnal. Ať byla hádka s prezidentem jen divadlem pro veřejnost či opravdu vážně míněná, je otázka, každopádně výsledkem turbulentních pár týdnů je to, že Musk se skutečně stáhl zpět do Tesly. Jenom ne tak, jak by se čekalo. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Jan Čermák: Vyšší cla v americké inflaci těžko pohledat Názory Kdo hledá v americké inflaci průsak vyšších celních sazeb, aplikovaných v různých sazbách a krocích od března tohoto roku, má těžkou práci. Po vyšších clech není ani památky, což platí jak pro dubnová data, tak pro včera zveřejněné statistiky za květen. Jan Čermák Přečíst článek