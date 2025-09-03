Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit

Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.
Přestože je inflace pod tři procenta, odboráři pro všechny chtějí od příštího roku sedm procent navíc, pro ty hůře placené dokonce třináct procent. Jurečka nabízí pět procent, Stanjura 4,5.
Odboráři by prostě rádi tu inflaci zase trošku zvedli. Ani vláda však není žádná držgrešle. Na přidání učitelům, zdravotníkům či vojákům je nyní vyčleněno 20 miliard korun. Návrh odborů to zvedá na 45 miliard. Ten tlak na inflaci je skoro horší, než kdyby byl plánovaný schodek 300 miliard. To je skoro stejné jako těch 286.
Nemá být řečeno, že by neměl stát přidat zdravotním sestrám nebo učitelům. Jde o to, že na přidání si musí buď vydělat, což jsou bohužel daně. Nebo míň utrácet jinde. To jsou bohužel hlavně důchodci, kteří spolknout třetinu státem vybraných peněz. Takže, co si vybereme, vyšší daně, nebo pořádnou důchodovou reformu? Ne tu Jurečkovu pseudoreformu. Na důchody má jít příští rok o dalších dvacet miliard víc než letos, už se blížíme osmi stům miliardám.
Odboráři se s vládou na růstu platů stále neshodli. Spoléhají, že nový kabinet „bude moudřejší“
Vláda a odbory se ve středu zatím nedohodly na růstu platů ve veřejném sektoru. Kabinet navrhuje růst tarifů od ledna o pět procent a pro hůř placené profese o sedm procent. Odboráři požadují přidání o sedm procent a hůř placené o 13 procent. Jednání budou v příštích pár týdnech ještě pokračovat. Novinářům to po schůzce s odboráři řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Vláda si bohužel nevybírá nic. Prostě seká dluh za dluhem, kdo je platí je jí jedno. Prostě se to jenom zapíše do kolonek ve výročních výkazech. Vlastně je všem jedno, kdo bude platit dluhy státu, ať si klidně rostou. Hlavně aby stát přihodil a bylo na dovolenou u moře.
Vláda není trapná jen proto, že neumí prioritizovat a dobře hospodařit. Ona prostě neví, co chce. Tím pádem nemůže nic vyjednat nebo prosadit. Teď, pár týdnů před volbami, se rozhodla, že zabojuje o pár miliard. To je prostě zoufalství.
Jelikož je před volbami, tyto stovky tisíc voličů jistě nakonec nebudou ochuzeny. Učitelé to prý už mají téměř v kapse. A kdyby přesto ti či oni nebyli spokojení, je tu ještě element Babiš. Odboráři vědí, že u něj by po volbách jistě našli peněženku víc otevřenou. Odbory se cítí být silné v kramflecích, mají spoustu trumfů. Vláda je slabá, navíc je před volbami, pak Babiš. A nakonec se vždy dá vyhrožovat stávkou. Třeba učitelé chtěli v roce 2019 přidat deset procent, vybojovali devět. Ale žádná stávka nebude. Nakonec budou peníze pro všechny. Na dluh.
Růst mezd v Česku citelně překonal všechna expertní očekávání. V příštím roce ale kvůli clům ochabne, i bez zvýšení úrokových sazeb ČNB.
Vývoj mezd v České republice byl v letošním druhém čtvrtletí výrazně příznivější, než experti čekali. V reálném vyjádření totiž průměrná hrubá měsíční mzda přidala meziročně hned 5,3 procenta, nejvíce od loňského prvního čtvrtletí. Analytici oslovení agenturou Bloomberg přitom ve střední hodnotě svých odhadů čekali, že to bude o celý procentní bod méně, tedy 4,3 procenta. Nejoptimističtější odhad zněl na 4,8 procenta, nejpesimističtější ovšem jen na 3,9 procenta.
Se vzestupem mezd o 4,3 procenta počítala také poslední prognóza České národní banky. I z hlediska ČNB je tedy skutečný růst mezd nečekaně příznivý. Byť zvláště právě ČNB za ním nutně spatřuje i potenciální silnější inflační tlaky. Vývoj mzdové úrovně je klíčovou složkou jádrové inflace, kterou ČNB ve své snaze o zajištění cenové stability bere na zřetel zvláště ostřížím zrakem.
Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to
Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.
Mzdová úroveň v Česku tak už prakticky vymazala hluboký pokles reálných mezd, k němuž došlo zejména vlivem mimořádně vysoké inflace z let 2022 a 2023 a který byl prakticky nejhlubší mezi všem zeměmi OECD. Na mzdovou úroveň posledního předpandemického čtvrtletí, tedy čtvrtého kvartálu roku 2019, nyní mzdy v Česku ztrácí už jen necelé procento.
Výraznější než očekávaný růst mezd pro Českou národní banku nebude impulsem k uplatnění přísnější měnové politiky, ba dokonce ke zvýšení základních úrokových sazeb. Vývoj na mezinárodní scéně a zejména v oblasti cel totiž už letos v druhé polovině roku a také v roce příštím negativně dolehne na výkon tuzemského průmyslu a exportu a vytvoří tlak, jenž bude další růst mezd brzdit i bez zpřísnění měnové politiky ČNB. Zatímco letos tedy ještě mzdy reálně přidají zhruba čtyři procenta, v příštím roce už reálně jen přibližně tři procenta.
Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.
Spořicí účty v letošním létě nabraly zvláštním způsobem dech a několik z nich znovu nabízí čtyřkové zhodnocení úspor. Většina bank to ale podmiňuje dalšími podmínkami, bez kterých vám bonusovou sazbu začínající čtyřkou nedají. Bez podmínek ji má jako horkou novinku od 2.září jedině mBank s jejím novým mSpořicím účtem Plus, i zde je ale skrytý háček.
Šalamounská čtyřková nabídka bez podmínek
Novinka mBank, která získala na začátku září znovu první místo v žebříčku spořicích účtů bez podmínek, je trochu šalamounská. Bez podmínek, bez limitu vkladu a pro všechny klienty sice nyní nabízí zhodnocení 4,01 procenta s garancí do konce září, platí to ale pro mSpořicí účet Plus jen na tři nadcházející měsíce. Pak banka i pro tento spořicí účet zavádí podmínky. „První tři měsíce po založení účtu budou mít akční sazbu stávající i noví klienti automaticky, další měsíce už bude potřeba splnit dvě jednoduché podmínky, a to konkrétně příjem na běžný účet alespoň 15 tisíc korun a pět plateb kartou měsíčně,“ konstatuje mluvčí mBank Kristýna Dolejšová a dodává, že pokud klient podmínky v daném měsíci nesplní, sazba pro následující měsíc dočasně klesne na 0 procent. Jakmile je znovu splní, bonusová sazba se od dalšího měsíce vrací.
Na třetím místě je Fio konto od Fio banky se sazbou 3,25 procent do limitu 200 tisíc korun následované spořicím účtem Partners Banky se sazbou 3,06 procenta. Podobně jako v mBank ale i zde je tato sazba u balíčku Pro jednoho jen v měsíci založení a v dalších třech kalendářních měsících. Pak musí klient alespoň pětkrát měsíčně platit kartou anebo si převést balíček s účtem na variantu Pro dva či Pro rodinu, ty mají totiž plný úrok i bez plateb kartou.
Spořicí účty s podmínkami mají čtyřkových sazeb více
Žebříček spořicích účtů s podmínkami se zatím prakticky nezměnil. Proměnily se jen drobnosti typu prodloužení garance sazby u ČSOB, která pro pásmo vkladů do 250 tisíc korun a 1 milion pro Prémiové klienty, prodloužila garanci své čtyřprocentní sazby až do konce roku. Podobně se až do 31.12.2025 prodlužuje garance sazby 2,6 procent i u Moneta Money Bank. Komerční banka sazbu 3,5 procenta garantuje pouze do konce září.
Mírně se změnila také sazba spořicího účtu v UniCredit Bank, která poskočila ze třech procent na 3,15 procenta s garancí do konce září. I u této sazby je však třeba splnit sérii podmínek, a to tři platby kartou vydanou k účtu, mít kreditní příjem alespoň 20 tisíc korun za měsíc nebo pravidelně každý měsíc investovat. Pro obdržení bonusové sazby stačí splnit přitom podle mluvčího banky Petra Plocka jen jednu z těchto podmínek. Úroková sazba až 3,15 procent platí pro částky do 2 milionů korun.
Co se chystá ještě v září
Novinky v nejbližších zářijových dnech chystá hned několik bank. Jednak se mírně zvyšuje sazba směrem nahoru v Air Bank, a to z 2,5 procent na 2,7 procenta od 10. září a to pro vklady do půl milionu korun. Dále pak pravděpodobně s něčím novým přijde také ČSOB a nejspíš i Trinity Bank. Partners Banka chystá také specialitku, kterou ale zatím nechce ještě zveřejňovat.
Do konce roku nás pak čekají už jen tři zasedání bankovní rady České národní banky (ČNB), přičemž to nejbližší bude ještě v tomto měsíci a to 24.září, další pak v listopadu a v prosinci. Jak se tato zasedání a jejich rozhodnutí o repo sazbě promítnou do sazeb spořicích účtů ukážou až podzimní dny.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bankbez podmínek(k 2.září 2025)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek)
Trinity Bank 3,33 % (pro nové klienty s vklady do 400 tisíc Kč) - garance do 20.11.2025
Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31.12.2025
Fio banka 2,25 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami(k 2.září 2025)
ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady 200 až 500 tisíc Kč
ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 30. 9. 2025)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Mladí Češi už peněženku nepotřebují. Stačí jim mobil
Mobilní platby u mladých Čechů dominují. Plastové karty jsou pro ně jen záloha, když to jinak nejde. Sice je lákají investice, příliš se v nich ale nevyznají, a navíc dost naslouchají finfluencerům. Stále tedy mají, co zlepšovat. Vyplývá to z průzkumu o Generaci Z, který realizovala Moneta Money Bank spolu se společností Visa a organizací Nekrachni.
Ty nejlepší spořicí účty tuzemských bank mívají téměř vždy nějaká omezení. Zpravidla to je výše vkladu nebo zaměření se jen na nové klienty a ty úplně nejvyšší sazby požadují ke spoření i tisícikorunové investice. Navzdory tomu je stále možnost získat trojkovou sazbu i bez jakýchkoliv podmínek a pro stávající klienty. Podívejte se, kde.
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Související
Nejlepší spořicí účty bez podmínek začínají v dubnu už jen trojkou