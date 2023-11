Altman se vrací do čela OpenAI. Obmění se správní rada

Sam Altman se vrátí na pozici šéfa společnosti OpenAI, z níž byl minulý pátek na popud správní rady odvolán. Osazenstvo správní rady se promění, oznámila firma.

Správní rada ho překvapivě odvolala v pátek a svůj krok zdůvodnila tím, jak s ní komunikuje. V pondělí na uvolněnou pozici dočasně jmenovala bývalého šéfa platformy Twitch Emmetta Sheara. Altman přešel do Microsoftu, který OpenAI podporuje. Většina zaměstnanců OpenAI následně pohrozila odchodem, pokud celá správní rada nerezignuje a Altman se nevrátí. Za jeho návrat lobbovali i významní investoři.

„V zásadě jsme dosáhli dohody, že se Sam Altman vrátí do společnosti OpenAI jako generální ředitel s novou správní radou,“ uvedla na síti X firma OpenAI.

Společnost souhlasila s částečným obměněním správní rady. Agentury zatím informují, že v ní usednou šéf podniku Salesforde Bret Taylor, který se mimo jiní podílel na vývoji aplikace Google Maps, dále bývalý americký ministr financí Lawrence Summers a šéf společnosti Quora Adam D'Angelo, který byl členem i předchozí správní rady a podle agentury Bloomberg se účastnil jednání o Altmanově návratu.

„Miluji OpenAI a vše, co jsem v posledních dnech udělal, sloužilo tomu, abych udržel tento tým a jeho poslání pohromadě. když jsem se v neděli večer rozhodl připojit k msft (Microsoftu), bylo jasné, že to byla pro mě i pro tým ta nejlepší cesta. S novou správní radou a podporou (šéfa Microsoftu) Satyy (Nadelly) se těším, až se vrátím do OpenAI a navážu na naše silné partnerství s msft," napsal Altman na síti X.

„Změny ve správní radě společnosti OpenAI nás těší. Věříme, že je to první zásadní krok na cestě ke stabilnějšímu, informovanějšímu a efektivnějšímu řízení,“ reagoval na téže sociální síti šéf Microsoftu Satya Nadella. Microsoft do OpenAI podle různých médií investoval zřejmě až 13 miliard dolarů (přes 290 miliard korun) a má práva na jeho technologii. Nadella už v pondělí v několika rozhovorech uvedl, že proti návratu Altmana do OpenAI nic nemá, pokud se vyřeší problematické řízení firmy.

Společnost OpenAI zhruba před rokem uvedla na trh svého chatbota ChatGPT, což spustilo všeobecný zájem o generativní umělou inteligenci a soutěžení technologických firem v tomto odvětví. Termínem generativní umělá inteligence se označují systémy, které na základě tréninku na obrovském množství dat dokážou vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele.

Altman byl tváří vzestupu společnosti OpenAI a mnozí ho považují za symbol celého odvětví umělé inteligence, napsal server BBC. Altman mimo jiné vypovídal před americkým Kongresem v rámci slyšení, které se zabývalo příležitostmi a riziky spojenými s AI.

