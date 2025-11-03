Nový magazín právě vychází!

Akciové trhy v euforii: rekordy lámou Amerika, Evropa i Asie. Lídrem roku je Japonsko

Hlavní americký akciový index S&P 500 od začátku roku do konce října vykazuje růst skoro o 17 procent. Index Nasdaq 100, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, stoupl o více než 23 procent. Výrazně zpevňují také evropské, japonské a čínské akcie, ukázaly burzovní statistiky. Z hlediska sektorů jsou letos hitem akcie těžařů vzácných zemin, hlavně zlata, a dále zbrojařské společnosti, evropské banky a vesmírné firmy.

„Mezi investory zejména díky nadšení z umělé inteligence (AI), silným korporátním ziskům a snižování úrokových sazeb v USA nadále převládá výborná nálada. Historické rekordy od úvodu roku lámou americké, evropské i asijské akce,“ uvedl analytik Portu Marek Malina.

Letošním lídrem je japonský index Nikkei 225 s růstem asi o třetinu. Japonské exportní firmy těží z uvolněné měnové politiky, nízkých úroků a slabého kurzu jenu. Investoři opět přicházejí na chuť i čínským akciím, což ale není spojeno se zlepšováním tamní ekonomické situace, ale s pokrokem čínských technologických firem v AI. Akcie Alibaby letos už zdvojnásobily hodnotu. Šanghajský index CSI 300 vykazuje růst o více než 21 procent, hongkongský index Hang Seng pak o více než 32 procent. Čínské akcie tak jsou nejvýše za tři a půl roku.

Americký index Nasdaq 100 zpevňuje zejména díky nadšení z AI. V říjnu bylo oznámeno více propojení amerických technologických gigantů, díky nimž a díky velmi dobrým výsledkům akcie Nvidie letos vzrostly zatím o 46 procent. Akcie konkurenční firmy AMD díky dohodě se společností OpenAI jsou vyšší o 112 procent. Další konkurent Intel si díky investici od Nvidie připsal 98 procent.

V Evropě se s nárůstem o 20,7 procenta daří zejména německému indexu DAX 40. Investoři podle Maliny oceňují zrušení tzv. dluhové brzdy a velké fiskální pobídky k oživení největšího evropského hospodářství. Index Euro STOXX 50, který sleduje akcie firem z eurozóny, letos přidávají 15,3 procenta, panevropský index STOXX Europe 600 pak 12 procent. Lámat rekordy se daří i britskému indexu FTSE 100, který od začátku roku vzrostl o 17,7 procenta.

Těžařům zlata se daří díky prudkému růstu ceny kovu, který od začátku roku činí asi 32 procent. Zlato tlačí vzhůru silná poptávka od centrálních bank, ale i slabší dolar. Například akcie nejcennější těžařské společnosti Newmont se zhodnotily o 111 procent, druhé největší firmy Kinross Gold o 135 procent a firmy Gold Fields o 173 procent.

Daří se také evropským bankám. Nejvíce vyčnívá španělská Banco Santander, největší v Evropě, s růstem o 101 procent, před další španělskou bankou BBVA s růstem o 90 procent a před italskou UniCredit s růstem o 67 procent. Evropské banky překvapují vysokými zisky a rentabilitou, k čemuž přispívají vyšší úroky a nízká míra nesplácených úvěrů. Dalším zdrojem růstu je zotavení investičního bankovnictví, což podpořilo zejména německou Deutche Bank, jejíž akcie vzrostly o 86 procent.

Daří se i zbrojovkám, především těm evropským. Akcie německé společnosti Rheinmetall si od začátku roku připisují 184 procent. Akcie společnosti Saab vzrostly o 126 procent, Leonardo o 98 procent a Thales o 81 procent. Válečné konflikty na Ukrajině a na Blízkém Východě, globální napětí a politický tlak ze strany Spojených stýtů donutily členské státy NATO, aby zvýšily výdaje na obranu.

Nadšení investorů se obrací také k vesmíru. Akcie společnosti Viasat od začátku roku zpevnily o 318 procent, Kratos Defense o 243 procent, AST SpaceMobile o 270 procent, Astronics o 211 procent, RocketLab o 152 procent a Elbit Systems o 63 procent, upozornil Malina.

Babišova vláda vyhlásila válku Green Dealu. EU se obává dalšího rebela

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií. Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.

Babišova vláda „odmítne emisní povolenky ETS2 a sníží poplatky za distribuci a přenos“, píše se v návrhu programu nové české vlády. „Green Deal je v současné podobě neudržitelný, proto budeme prosazovat jeho zásadní revizi. Zákaz prodeje a výroby aut se spalovacím motorem od roku 2035 je nepřijatelný,“ dodává text podle Politico.

Bruselský server si rovněž všímá, že v části, která pojednává o zahraniční politice, dokument uvádí, že „Evropská unie má své limity – nemá právo vnucovat členským státům rozhodnutí, která zasahují do jejich vnitřní suverenity“.

Návrat populisty

Programové prohlášení budoucí české vlády je podle respektovaného bruselského serveru důležité zejména kvůli tomu, že se unijní úředníci již nyní chystají „na dopad návratu populisty Babiše k jednacímu stolu“. Očekává se, že se tak stane na summitu EU, který začíná v Bruselu 18. prosince. Existují přitom obavy, že se budoucí český předseda vlády spojí s maďarským premiérem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem, a posílí tak blok vystupující proti Kyjevu a blokující další pomoc Ukrajině.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Program však ukazuje, že se Babiš více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny (alespoň prozatím),“ konstatuje Politico. Podobně přitom vystupuje polský premiér Tusk, který mimo jiné prosazoval, aby se do závěrů říjnového summitu dostalo, že jakékoli budoucí klimatické cíle budou doplněny o takzvanou revizní klauzuli.

Závěry summitu nepožadovaly žádné konkrétní změny klimatických předpisů, nicméně pokud se Tusk spojí s Babišem, křehký konsensus v rámci EU ohledně klimatu by mohl být v ohrožení, píše Politico.

„Důležitou prioritou naší zahraniční politiky je obnova a posílení narušených vztahů v rámci Visegrádské skupiny, založená na vzájemném respektu, společných zájmech a efektivní regionální spolupráci,“ všímá si server dalších řádků v programovém prohlášení budoucí české vlády. Visegrádskou čtyřku tvoří Polsko, Slovensko, Česko a Maďarsko, nicméně v posledních letech spolupráce v rámci skupiny příliš nefungovala.

Alphabet si jde pro tři miliardy eur. Google investuje rekordní částky do AI

Money

Společnost Alphabet, mateřská firma Googlu, se letos podruhé obrací na evropský dluhopisový trh. Chce získat minimálně tři miliardy eur prostřednictvím vícedílné emise, aby podpořila rekordní kapitálové výdaje zaměřené na rozvoj umělé inteligence a cloudové infrastruktury, uvedl server Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Babiš se ale místo toho, aby se připojil k Orbánovi, kterého čeká příští rok těžký boj o znovuzvolení, dívá na Polsko jako na svého potenciálního spojence na zasedání Evropské rady, dodává server.

Za další důležitý bod programového prohlášení považuje Politico Babišův záměr osobně dohlížet na politiku Evropské unie, což znamená, že bude zrušen post ministra pro evropské záležitosti.

Ohledně Ukrajiny prohlášení uvádí pouze, že Česká republika bude podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě, všiml i server.

Server Politico věnoval Babišovi celou první část svého ranního newsletteru Brussels Playbook. V závěru uvedl, že Brusel čeká opětovné seznámení se s politikem, který je podobný Donaldu Trumpovi a který se „řídí spíše svým instinktem než ideologií a loajalitou ke své straně“. Co to pro EU znamená, se teprve uvidí, nicméně podle analytika Milana Niče se Babiš stane „velmi brzy problémem“, protože bude muset svým voličům ukázat, že „bojuje s Bruselem“.

Další akvizice CSG. Strnad přebírá klíčového dodavatele hydrauliky

Další akvizice CSG. Strnad přebírá klíčového dodavatele hydrauliky
CSG, užito se svolením
ČTK
ČTK

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada přebírá výrobce hydraulických systémů Hydraulics se závodem ve Slopném na Zlínsku. Cena transakce je podle tržních odhadů kolem 400 milionů korun, uvedl server Hospodářské noviny. Dokončení akvizice podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Hydraulics vyrábí a dodává hydraulické válce, systémy a hadice pro strojírenství a energetiku. Je také dlouholetým dodavatelem pro výrobce pozemní techniky ze skupiny CSG. Komponenty dodává pro výrobu raketometů a samohybných houfnic. „Hydraulics je pro nás důležitým partnerem, který má dlouhodobě špičkové know-how a vysokou kvalitu výroby. Integrací do CSG posílíme naši soběstačnost v oblasti klíčových komponent pro pozemní techniku,“ uvedl generální ředitel subdivize CSG Land Systems Vladimír Stulančák.

CSG má podle Stulančáka ambici v příštích letech zdvojnásobit hospodářské výsledky firmy Hydraulics, zejména investicemi do rozvoje výroby a exportních aktivit. Podnik, který zaměstnává 130 lidí, měl v loňském roce obrat 320 milionů korun a čistý zisk 41,9 milionu korun. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) loni firma vykázala zhruba 60 milionů korun.

Prodávajícími jsou zakladatelé firmy Hydraulics Libor Kráčalík a Daneš Janík, kteří firmu budují od začátku 90. let. K prodeji je podle HN přiměla potřeba generační obměny a nového impulzu pro další rozvoj podniku.

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. V Česku letos holding ohlásil nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice.

Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. Loni podle výroční zprávy CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 12,8 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur. Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Strnadova CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Zprávy z firem

Skupina Czechoslovak Group (CSG) zahájila na Ukrajině licenční výrobu velkorážové dělostřelecké munice prostřednictvím místního partnera Ukrajinska bronetechnika (Ukrainian Armor). CSG poskytla licenci, know-how a dodává klíčové komponenty; Ukrajinci vyrábějí těla granátů, provádějí plnění, kompletaci a testování. Projekt podle zástupců CSG představuje „průlomový krok“ v lokalizaci výroby dělostřelecké munice na Ukrajině.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

