Lukáš Kovanda: Americká vláda je bez peněz. Akcie na pražské burze to může oslabit
Dneškem americká vláda vstupuje do nového fiskálního roku, aniž by měla zajištěné financování. Po takřka sedmi letech totiž v USA nastává takzvaný „shutdown“, tedy doslova „vypnutí vlády“ právě kvůli nedostatku financí. Řada federálních agentur a úřadů dočasně omezí svůj chod, takže přechodně může narůst míra nezaměstnanosti.
Agentura Bloomberg odhaduje, že ze srpnové úrovně 4,3 procenta by mohla narůst až na 4,7 procenta, pokud bude „shutdown“ trvat tři týdny. A to právě kvůli pozastavení pracovní činnosti zaměstnanců federálních úřadů a agentur, na jejichž platy nyní zkrátka nejsou peníze.
Americký prezident Donald Trump navíc hrozí, že „shutdown“ využije k uskutečnění vlny propouštění federálních pracovníků nad rámec dočasného pozastavení pracovní činnosti, které se má týkat zhruba 750 tisíc zaměstnanců amerického „eráru“.
Zhoršení situace na americkém trhu práce může tamní americkou centrální banku vést k razantnějšímu uvolnění své měnové politiky, k rychlejší či výraznější redukcí základní úrokové sazby USA, což bude dolů tlačit také americký dolar. Ze slábnoucího dolaru by těžili například řidiči v České republice, kterým by dále zlevnil pohonné hmoty. A nejen je, pochopitelně. Také třeba cena elektroniky je navázaná na vývoj kurzu koruny k dolaru. A samozřejmě zboží z internetových obchodů, které nabízejí prodej v dolarech, zlevní Čechům též.
Americká vláda ve středu vstoupila do nového fiskálního roku, aniž by měla zajištěné financování. To znamená, že řada federálních agentur a úřadů bude muset dočasně omezit svůj chod, uvádí agentury. Demokraté a republikáni se totiž nedohodli na návrhu, který by odvrátil tento scénář známý pod anglickým názvem shutdown.
Česká koruna společně se švýcarským frankem představují dvě významnější světové měny, které od začátku roku 2020 zpevňují vůči dolaru vůbec nejvíce na světě. Frank přidává takřka 22 procent, česká koruna pak skoro deset procent (viz graf Bloomberg). Euro zpevňuje o necelých pět procent. Většina světově významnějších měn ale od začátku roku 2020 do dneška vůči dolaru ztrácí, včetně švédské nebo norské koruny, maďarského forintu, japonského jenu nebo čínské měny.
Pokud se zaměříme na období od začátku letoška, česká koruna vůči dolaru zpevňuje dokonce o bezmála 18 procent, takže je společně s maďarským forintem a švédskou korunou v první trojce žebříčku významnějších, běžně obchodovaných měn světa, jež vůči té americké v roce 2025 posilují vůbec nejvíce.
I právě v důsledku „shutdownu“, který oslabuje americkou měnu i kvůli související nejistotě stran efektivity dalšího výkonu americké politiky a ekonomiky, může dolar v nadcházejících týdnech vůči české koruně oslabit až na kurz pod 20 korunami za dolar (nyní je kurs 20,66 koruny za dolar). Naposledy stál dolar méně než 20 korun před více než jedenácti lety.
Nynější „vypnutí“ americké vlády nastává ve své podstatě proto, že republikáni nejsou s to se s demokraty dohodnout na podobě veřejných finančních pobídek ve zdravotnictví. Kvůli zatím poslednímu „shutdownu“, tomu z přelomu let 2018 až 2019, který trval pět týdnů, nejdéle v americké historii, přišla ekonomika USA až o 11 miliard dolarů, přestože část škod, které způsobil, byla odstraněna po opětovném „naběhnutí“ financování vlády.
Česká koruna za posledních 30 let významně posílila proti hlavním světovým měnám a stala se silnou měnou odolnou i v dobách globální nejistoty. Posilování koruny ale nebylo hladké a pro dosažení současného postavení musela česká měna překonat několik krizí, shodují se oslovení analytici. Cestu k posilování koruny otevřel devizový zákon, který začal platit před 30 lety a na jehož základě se stala volně směnitelnou měnou.
Kvůli nynějšímu „vypnutí vlády“ se také zpozdí zpracování a zveřejnění dat z amerického trhu práce. Úřad statistiky práce USA je měl zveřejnit tento pátek. Jsou přitom klíčová z hlediska americké centrální banky a jejího rozhodování o dalším nastavení základní úrokové sazby. Ta je zase důležitá z hlediska finančních trhů, včetně akciových, dluhopisových i devizových. Vzniklá nejistota tak ochromuje i tyto trhy, stahuje dolů nejen dolar, ale třeba právě i americké akcie. A konečně nejen americké. Dnes klesají i ty asijské a lze předpokládat, že americký „shutdown“ se neblaze promítne i do výkonu akcií evropských, potenciálně včetně těch na pražské burze.
Nejistota, jež se šíří z USA se kvůli jejich globálnímu ekonomickému významu zkrátka rozlévá po celém světě.