Kreativní marketing vstupuje do nové éry. Slovo si bere umělá inteligence. V Publicis Groupe budou připraveni

Platforma skupiny Publicis Groupe, která se zaměřuje na digitální transformaci, rozšiřuje své kompetence v oblasti umělé inteligence. Do interních týmů, které pomáhají posílit automatizaci marketingových procesů pomocí integrovaných AI řešení, jmenovala klíčové strategické osoby.

Barbara Grabiwoda, ředitelka pro strategii Publicis Le Pont, řídí nový tým AI commerce z pozice vedoucí programu. Úzce spolupracuje s Pawlem Piatekem, ředitelem pro poskytování služeb v oblasti obchodu, který má v tomto týmu ještě druhou funkci, a to provozní. Marcin Skulimowski, absolvent doktorského studia na Fakultě fyziky a aplikované informatiky na Univerzitě v Lodži, který má dlouholeté zkušenosti s teorií a aplikacemi sémantických technologií, byl přibrán jako konzultant AI Architect.

Hlavním cílem nově zřízených týmů je maximálně využít možností, které nabízí umělá inteligence v oblasti generativní AI, a aplikovat automatizaci při tvorbě obsahu pro oblast e-commerce. Cílem nových investic do kompetencí v oblasti AI je pomáhat všem třem centrům Publicis Le Pont v Polsku, Maďarsku a České republice.

V souvislosti s touto iniciativou zřizuje Publicis Le Pont kreativní centrum pod názvem Generativní AI Centrum, které se bude zaměřovat na tvorbu vizuálů, textů a generování insightů. Tým má agilitu startupu a silné zaměření na produktové myšlení. Tým povede Roy Bar-Adon a jeho členy budou Eric Rainsberry (jako Creative Lead), János Szabó (Product Lead) a Lev Kvichko (jako Gen AI engineer). Kromě svých současných povinností budou úzce spolupracovat se svými klientskými partnery a Gen AI startupy.

Nastupuje nová éra obchodu i marketingu

„V popředí našeho konání stojí hluboké přesvědčení o síle umělé inteligence a jejím potenciálu způsobit revoluci v oblasti e-commerce. Jsme si vědomi, že hra s umělou inteligencí bude v dohledné budoucnosti nově definovat toto odvětví, a jsme odhodláni uvést naši vizi v život a stát v jejím čele. Zaměřujeme se na testování a ověřování špičkových řešení společně s našimi klienty, která nastaví nové standardy efektivity a produktivity. Jako vedoucí programu se také zaměřuji na sladění globálních a interních školení Open AI a na získaní dovedností a znalosti potřebných k orientaci ve složitém právním a autorskoprávním prostředí. Naším cílem v dlouhodobém horizontu je posilovat naše komplexní portfolio služeb pomocí AI a zároveň zachovat náš závazek k etickým a udržitelným postupům,“ uvedla ředitelka pro strategii Barbara Grabiwoda.

Roy Bar-Adon říká: „Nastává vzrušující doba. Už teď vidíme, jak spojení sil s Gen AI umožňuje našemu talentovanému týmu dosahovat spolu s našimi partnery jedinečných výsledků. Nyní jsme schopni vytvářet spotřebitelské a uživatelské zážitky šité na míru každé značce, a to desetkrát rychleji a s větším zaměřením na uživatele než kdykoli předtím. Umělá inteligence posiluje náš lidský potenciál a pohání nás k vytváření poutavějšího, produktivnějšího a působivějšího obsahu, o jakém se nám ani nesnilo, doplnil šéf kreativního centra Roy Bar-Adon.

