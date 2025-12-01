Bitcoin znovu padá pod 90 tisíc dolarů

Po říjnovém maximu přišla tvrdá rána. Bitcoin padá nejprudším tempem za roky a trh přepíná do režimu strachu.
Cena bitcoinu se v pondělí vrátila k poklesu a je zpět pod 90 tisíci dolary za virtuální minci (1,87 milionu korun). Za den je slabší asi o pět procent. Spolu s bitcoinem klesá i cena kryptoměny etheru, která odpoledne odepisovala kolem sedmi procent pod 2830 dolarů. Na trhu podle analytiků sílí averze k riziku, protože ceny kryptoměn v listopadu klesly nejvíce od poloviny roku 2021.
Investoři utíkají od rizika
Investoři se nyní začínají odklánět nejen od kryptoměn, ale také od dalších aktiv, která jsou vnímána jako riziková, například akcie. Bitcoin do určité míry kopíruje vývoj akciových indexů, což má vliv na jeho cenu.
Cena bitcoinu, který je nejznámější a nejrozšířenější kryptoměnou na světě, přes den klesla až pod 84 820 dolarů. Krátce před 16:00 SEČ se pohybovala v blízkosti 86 250 dolarů a vykazovala za 24 hodin propad o 4,6 procenta. V listopadu cena přechodně klesla až na 80 553 dolarů, což byla nejnižší hodnota za osm měsíců, uvedla agentura Reuters.
Nonstop trh a výrazný říjnový vrchol
Bitcoin se obchoduje nepřetržitě, nemá žádný začátek a závěr obchodování v rámci dne jako klasické akciové burzy. Na maximu se cena bitcoinu ocitla začátkem letošního října, kdy se dostala nad 125 tisíc dolarů.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn. Založen je na technologii blockchain, což je decentralizovaná účetní kniha, která umožňuje transparentně a zároveň bezpečně posílat data, nejen kryptoměny. V roce 2010 stál bitcoin méně než jeden dolar.
Tadeáš Silovský: Kryptoměny zastínila umělá inteligence, ESG zase geopolitika. Češi se stále více zajímají o DIP
Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny.
Není vždycky posvícení, říká staré české pořekadlo. A platí to i o velmi bohatých lidech, jako je rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pád kryptoměn připravil rodinné podniky o miliardu dolarů.
Společnosti Google i OpenAI jsou zaskočeny. Nezávislé testy totiž ukázaly, že nejlepší aplikaci pro tvorbu AI videí na světě vytvořila firma s pouhou stovkou lidí. Startup Runway poráží technologické giganty i jejich miliardové rozpočty.
Americký startup Runway uvádí nový generativní video-model Gen 4.5, který podle nezávislých testů předčí konkurenci Googlu i OpenAI. Podle žebříčku Video Arena, jenž funguje na principu anonymního porovnávání výstupů, se Runway dostal na světovou špičku modelů převádějících text na video, píše server CNBC.
Nejvýkonnější model na trhu
Gen 4.5 umožňuje generovat video z textových pokynů, včetně komplexních scén, pohybu kamery nebo interakce objektů. Startup uvádí, že nový model rozumí fyzikálním zákonům, lidské dynamice i kauzalitě.
Podle nezávislé benchmarkingové platformy Video Arena (Artificial Analysis) je Gen 4.5 aktuálně číslem jedna na světě, následovaný modelem Veo 3 od Googlu. Sora 2 Pro od OpenAI se propadla až na sedmou příčku.
„Předběhli jsme bilionové firmy se stovkou lidí,“ řekl pro CNBC šéf Runway Cristóbal Valenzuela. „Na hranice možností se dá dostat extrémním soustředěním a disciplínou,“ dodal.
Petr Mára: Díky AI bude každý moci mít vysněnou kariéru
Popularizátor moderních technologií Petr Mára byl jedním z řečníků konference Good Company Circle. Ve své přenášce se věnoval tomu, jak nastupující technologie ovlivní lidské životy, a to vedle profesní, tak i osobnostní části. „Díky novému modelu Sora 2 jsem se mohl stát rapperem, což bych dříve nedokázal. Prostě díky těmto technologiím v budoucnu budeme moci být kýmkoli, alespoň ve virtuálním prostředí,“ řekl Mára.
Runway vznikl v roce 2018 a letos se dostal do prestižního žebříčku CNBC Disruptor 50. Jeho video-AI používají filmová studia, televizní produkce, designéři i marketingové agentury. Podle dat PitchBook má startup již valuaci 3,55 miliardy dolarů.
Valenzuela uvedl, že interní kódové označení projektu bylo „David“ – jako odkaz na biblický souboj s Goliášem. „Chceme, aby AI nebyla monopolizovaná dvěma nebo třemi firmami,“ dodal Valenzuela.
Gen 4.5 se postupně zpřístupňuje uživatelům, přičemž do konce týdne bude aktivní pro všechny zákazníky Runway. Podle Valenzuely je Gen 4.5 jen prvním z několika velkých releasů, které startup plánuje uvést do konce roku.
Tvůrce ChatuGPT je v problémech. OpenAI přichází o klíčové lidi
Na jedné straně je rostoucí valuace a příslib stát se jednou z nejdůležitějších firem světa, na straně druhé je společnost, kterou opouštějí klíčové osobnosti. To je současný stav OpenAI, firmy, která uvedla ChatGPT a rozpoutala tak mánii kolem umělé inteligence. Co se tu vlastně nyní děje? A dostojí OpenAI a její šéf Sam Altman mimořádným vizím, které zatím stále investorům i lidstvu nabízejí?
Je AI bubina před prasknutím? V žádném případě, říká analytik J&T Banky Kubik
Zbrojařský magnát Michal Strnad, šéf skupiny CSG a jeden z nejagresivnějších českých investorů posledních let, pokračuje ve své tiché, ale vytrvalé expanzi do luxusního ubytovacího byznysu. Poté, co letos získal zhruba třetinový podíl v pražském hotelovém paláci Four Seasons, se podle informací serveru Seznam Zprávy, zaměřil na další pražskou ikonu: hotel Augustine na Malé Straně.
Pokud by k transakci došlo, Strnad by si připisoval další „trofejní“ zářez – a zároveň jednu z nejzajímavějších hotelových nemovitostí v celé střední Evropě. Augustine totiž patří mezi architektonické unikáty. Sídlí v bývalém augustiniánském klášteře ze 13. století, jeho pokoje zdobí původní fresky, kamenné oblouky či dřevěné trámy, a provozně jej zastřešuje síť Marriott International. Letos si navíc vysloužil prestižní ocenění Michelin Key, které dostávají jen mimořádně kvalitní hotely.
Hodnota objektu se podle lidí z byznysu může pohybovat mezi 1,5 a 2,2 miliardy korun, v závislosti na stavu nemovitosti a výkonu hotelu. Seznam Zprávy přitom s odkazem na zdroje z trhu upozorňují, že Augustine je na trhu už delší dobu, a právě Strnad může být jedním z mála kupců, kteří si tak velkou akvizici mohou dovolit bez většího váhání.
Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
„Hotel Augustine se 101 pokoji (z toho šestnáct apartmánů) v prestižní lokaci na Malé Straně by mohl mít hodnotu 1,8 až 2,2 miliardy korun,“ odhadl pro Seznam Zprávy Jan Adámek, majitel společnosti Jan Hospitality.
„Cena by se mohla pohybovat ve výši 15 až 18 milionů korun za jeden pokoj. To by ocenilo Augustine na částku mezi 1,5 až 1,8 miliardy korun,“ řekl Seznam Zprávám zdroj z finančních kruhů, který si nepřál být jmenován.
FOTOGALERIE: Podívejte se, jak vypadá brunch v hotelu Augustine
CSG má letos rekordní výsledky: tržby za tři čtvrtletí vyskočily o 82 procent na 4,49 miliardy eur, provozní zisk překročil 26 miliard korun. Investice do hotelů tak pro Strnada představují jednak prestižní vizitku, jednak logickou diverzifikaci byznysu, který stojí především na obranném průmyslu.
Strnad si nákupem hotelů buduje portfolio míst, kde může ubytovat zahraniční partnery, vládní návštěvy a významné delegace, které do Prahy míří kvůli jeho podnikání. Augustine by tak doplnil Four Seasons a další reprezentativní adresy, které už jeho skupina vlastní.
Z PPF je největší hoteliér v Česku. Byznys je to ztrátový, zatím
Po miliardových investicích a změně vlastníka dostal Hilton Praha nové jméno i směr. Největší hotel v Česku, který nyní patří skupině PPF Renáty Kellnerové, loni navýšil tržby a snížil ztrátu. A čeká jej další etapa proměny. Hilton není jediným realitním úlovkem skupiny PPF, letos v březnu koupila také pražský hotel Four Seasons, také jeho ekonomická situace se zlepšuje.
Pražský hotelový trh v posledních dvou letech výrazně ožil a přitahuje kapitál silných českých investorů. Největší transakce provedla PPF, která za poslední období nakoupila hotely Hilton, Diplomat a podíl ve Four Seasons. Patria investiční společnost koupila hotel Ibis Na Poříčí, skupina Atlanis zase získala budovu s hotelem Ramada a knihkupectvím Luxor na Václavském náměstí. Po letech, kdy pražské hotely ovládaly převážně zahraniční fondy, se tak situace mění – a český kapitál se vrací na nejprestižnější adresy v metropoli.
Augustine mezitím zůstává jednou z nejvyhledávanějších pražských pětihvězdiček. Kombinace historie, polohy a provozu pod silným mezinárodním brandem dělá z hotelu unikátní aktivum, které se na trhu objeví jen výjimečně. Není divu, že kolem něj krouží Strnad, jehož skupina se připravuje i na další zásadní krok – plánovaný vstup na burzu v prvních měsících roku 2026.
Pokud akvizice dopadne, Strnad potvrdí, že jeho investiční strategie je jednoduchá: kupovat to nejlepší, co Praha nabízí. A měnit tím mapu tuzemského luxusního hotelového trhu.
Renáta Kellnerová rozšíří hotelové impérium. PPF Real Estate může koupit pražský hotel Diplomat
Společnost PPF Real Estate může koupit hotel Diplomat v pražských Dejvicích. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval v tiskové zprávě. PPF hotel kupuje od thajské firmy Rabbit Holdings. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, za hotel zaplatí 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun.
Strnad koupí od Kellnerové třetinu v pražském hotelu Four Seasons