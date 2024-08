Tvůrce ChatuGPT je v problémech. OpenAI přichází o klíčové lidi

Na jedné straně je rostoucí valuace a příslib stát se jednou z nejdůležitějších firem světa, na straně druhé je společnost, kterou opouštějí klíčové osobnosti. To je současný stav OpenAI, firmy, která uvedla ChatGPT a rozpoutala tak mánii kolem umělé inteligence. Co se tu vlastně nyní děje? A dostojí OpenAI a její šéf Sam Altman mimořádným vizím, které zatím stále investorům i lidstvu nabízejí?

Není to ani rok od momentu, kdy správní rada společnosti OpenAI vyhodila jejího CEO Sama Altmana. A za několik dní pak došlo k dalšímu otřesu, Sam Altman se vrátil do vedení firmy, ale několik lidí z ní odešlo. A zdálo se, že se společnost, která světu dala revoluční nástroj ChatGPT a spustila novou vlnu investičního zájmu o umělou inteligenci, vrátila zpět na správnou cestu.

Nicméně od té doby se OpenAI nadále zmítá v problémech. Zejména personálních. Před několika dny z ní odešel jeden ze zakladatelů a „architekt“ chatbota ChatGPT John Schulman.

„Toto rozhodnutí vychází z mé touhy dále pracovat na vyladění umělé inteligence a možnosti vrátit se zpět k technické práci po boku lidí, s nimiž nás pojí stejné zájmy,“ uvedl Schulman v dopise pro zaměstnance OpenAI, který cituje list The Financial Times.

Jeho odchod pro původní mateřskou společnost byl zvlášť citlivý, Schulman přechází ke konkurenci. A to rovnou k největšímu rivalovi OpenAI – společnosti Anthropic. Právě Anthropic a jeho Claude se v USA i části Evropy profiluje jako klíčový konkurent OpenAI a jejího ChatuGPT, v boji o budoucnost široce využívané umělé inteligence tak OpenAI může začít ztrácet.

Anthropic přito založili výzkumníci, kteří odešli v OpenAI v roce 2021, když se původně výzkumná agentura začala orientovat na komerční produkty.

Zůstane Altman jediným?

OpenAI založilo původně 11 osobností jako nekomerční projekt v polovině desátých let. Cílem mělo být vybudovat non-profit infrastrukturu pro umělou inteligenci, na jejímž poli tehdy největší pokroky činily velké technologické společnosti, zejména Google a Microsoft. Součástí původní iniciativy přitom byl i Elon Musk.

Odchod Johna Schulmana nastal pár týdnů po odchodu dalšího ze zakladatelů OpenAI, Ilji Sutskevera, který byl hlavním vědeckým pracovníkem OpenAI. Spolu s ním přitom odešla velká část jeho týmu.

A krátce po odchodu Schulmana oznámil také prezident OpenAI Greg Brockman, že odchází na „sabbatical“, tedy neplacené volno. „První čas na relax za devět let od chvíle, co jsme založili OpenAI. Naše mise ještě zdaleka není u konce, pořád ještě před námi leží úkol vytvořit bezpečnou AGI (tedy všeobecnou umělou inteligenci – pozn. red.),“ vzkázal Brockman na síti X, dříve známé jako Twitter.

Z původních lídrů tak ve firmě dál setrvává zejména Sam Altman, vůdčí osobnost projektu, miliardář, který se však věnuje i dalším investicím, například v energetice.

Rostoucí moloch

Navzdory problémům OpenAI nadále roste a pracuje na nových projektech. Jen v letošním roce vydala nejnovější model ChatuGPT označený GPT 4o, který je ještě blíže vizi osobního asistenta, než předchozí model 4. Neméně podstatný je vylepšený obchodní model, když je stále více uživatelů tlačeno k přechodu na placenou verzi.

Dalším úspěchem, který je zatím v testovací fázi, je vedlejší model Sora. Ten uživatelům nabízí službu text-to-video, tedy vytváření až minutových videí na základě textových promptů. V současnosti Sora není uvolněna k obecnému využití, k dispozici ji mají jen testeři.

Vedle samotných technologií také roste hodnota společnosti. V letošním roce uzavřela OpenAI deal, který ji naceňuje na více než 80 miliard dolarů, což z ní činí jeden z nejhodnotnějších start-upů světa.