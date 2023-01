Bitcoin býčí běh letos mine. Možná už ale dosáhl dna, tvrdí experti

Bývalý finančník z Wall Street a kryptoinvestor Anthony Scaramucci se i přes těžké ztráty jeho fondů dál drží kryptoměn. A není sám. Po bouřlivém roce 2022 se i ostatní investoři do bitcoinu snaží zjistit, kdy by mohla nastat další býčí série kryptoměny. Scaramucci věří, že bitcoin bude do tří let za 100 tisíc dolarů. Rok 2023 ale bude na kryptotrhu rokem opatrnosti. Do toho příštího už ale kryptoinvestoři hledí s optimismem.

V roce 2022 ztratil celý trh s kryptoměnami hodnotu přibližně 1,4 bilionu dolarů, přičemž odvětví čelilo problémům s likviditou a bankrotům, které završil kolaps burzy FTX. Nákaza se šířila napříč celým odvětvím. Bitcoin v roce 2022 ztratil dvě třetiny své hodnoty.

Začátkem letošního roku ale bitcoin otočil a začal mírně růst, podobně jako i ostatní riziková aktiva v čele s americkými akciemi. Nejznámější kryptoměna ale podle expertů, které oslovila CNBC, už zřejmě své historické maximum těsně pod 69 tisíci dolary nepřekoná, možná ale už dosáhl svého dna.

Nejistota na trhu zakořenila

Investoři očekávají, že rok 2023 bude rokem opatrnosti před potenciální býčí sérií, která by mohla začít v roce 2024.

„Myslím, že je tu ještě prostor k poklesu, ale nemyslím si, že bude velký,“ řekl minulý týden pro CNBC kryptoveterán Bill Tai. „Existuje šance, že než vyskočí zpět nahoru, klesne ještě až na 12 tisíc dolarů,“ dodal.

Meltem Demirors, ředitel pro strategii ve společnosti CoinShares, uvedl, že bitcoin se bude pravděpodobně pohybovat v rozmezí obchodování na dolním konci mezi 15 tisící a 20 tisíci dolary a na horním konci mezi 25 tisíci a 30 tisíci dolary.

Experti se shodují, že část „nucených prodejů“, ke kterým došlo v roce 2022 v důsledku kolapsů na trhu, je nyní u konce. Bitcoin se ale zatím nedaří přitáhnout „nové peníze“, investoři vyčkávají, sledují makroekonomickou situaci.

Rok 2024 bude pro bitcoin nadějný

Ukázalo se totiž, že bitcoin je úzce korelován s rizikovými aktivy, jako jsou akcie, a to zejména s technologickým Nasdaqem. Tato aktiva jsou ovlivňována změnami úrokových sazeb Fedu a dalšími makroekonomickými pohyby. Loni se Fed vydal cestou agresivního zvyšování úrokových sazeb ve snaze zkrotit inflaci, což poškodilo riziková aktiva spolu s bitcoinem. Obrat v měnové politice americké centrální banky by mohl bitcoinu pomoci.

„Situace je poměrně nejistá, přetrvávající vysoká inflace v USA je poměrně nová věc. To jsme neviděli 30, 40 let,“ komentuje Demirors.

V rozhovorech pro CNBC hovořilo několik účastníků odvětví o historických cyklech bitcoinu, které se odehrávají zhruba každé čtyři roky. Obvykle bitcoin dosáhne historického maxima a poté dojde k masivní korekci. Následuje špatný rok a poté rok mírného oživení.

Pak dojde k „půlení“ bitcoinu. Halving, ke kterému dochází každé čtyři roky, účinně zpomaluje nabídku bitcoinů na trhu. Odměny těžařům se sníží tehdy sníží na polovinu. Příští halving se uskuteční v roce 2024.

Rok zotavení bitcoinu

Scaramucci označil rok 2023 za „rok zotavení“ bitcoinu a předpověděl, že by se za dva až tři roky mohl obchodovat za 50 tisíc až 100 tisíc dolarů.

Jean-Baptiste Graftieaux, globální generální ředitel kryptoměnové burzy Bitstamp, minulý týden pro CNBC uvedl, že další býčí run by mohl přijít v průběhu příštích dvou let, a to s odkazem na rostoucí zájem institucionálních investorů.

Následky kolapsu FTX může kryptotrh pociťovat ještě šest až devět měsíců. Do roka by ale podle kryptoveterán Bill Tai měla cena bitcoinu už zase výrazně růst.