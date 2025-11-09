Je AI bubina před prasknutím? V žádném případě, říká analytik J&T Banky Kubik
Investice v řádech desítek miliard dolarů, ale zatím nepříliš přesvědčivé zisky. I tak může působit současná situace kolem umělé inteligence z pohledu drobných investorů. I proto se množí spekulace, že AI je bublina připomínající tu na přelomu milénia, která posléze praskla a způsobila krizi. Situace je ale podle analytika J&T Banky George Williama Kubika úplně jiná. Kubik o detailech hovořil v podcastu J&T Banka Talks.
Je rok 2025 podobný jako rok 2000? Tehdy se akcie technologických firem vyšplhaly k rekordním výšinám, protože vrcholila očekávání spojená s nástupem internetu. Obří valuace tehdy měly i společnosti, které nenabízely hodnotný produkt ani službu. Když pak takzvaná dotcom bublina praskla nastala hospodářská krize.
Řada lidí tak v současnosti nachází s dobou před 25 lety mnoho analogií. Především valuace firem v technologickém sektoru je podle nich extrémní, ačkoli se investice do umělé inteligence zatím nijak nevyplácejí.
Podle analytika J&T Banky George Williama Kubika však situace kolem investic do AI bublina není. „Těch důvodů je celá řada. Jedním ze nich je i to, že v roce 2000 představovaly valuace firem i 50násobky zisků. V současnosti se to i u těch největších firem pohybuje na úrovni maximálně 30násobků,“ vypočítává Kubik v podcastu J&T Banka Talks.
Pojem, který znají i úplní laikové, Turingův test, už nedává smysl. Jak tedy posoudit kvalitu obecné umělé inteligence, o niž se vývojáři snaží? Možná podle toho, že stroj pochopí, jak složit nábytek z krabice, určí čas podle ručiček na ciferníku hodin a nějak pozná, že lidem nemá ublížit. Anebo vůbec nijak.
Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby
Enjoy
Pojem, který znají i úplní laikové, Turingův test, už nedává smysl. Jak tedy posoudit kvalitu obecné umělé inteligence, o niž se vývojáři snaží? Možná podle toho, že stroj pochopí, jak složit nábytek z krabice, určí čas podle ručiček na ciferníku hodin a nějak pozná, že lidem nemá ublížit. Anebo vůbec nijak.
Nejvyšší zisky v historii
Podstatnější ale je fungování těchto firem. Ty v současnosti masivně investují částečně do vylepšení vlastních produktů a služeb, zároveň do infrastruktury. Přičemž zejména energetické nároky na AI infrastrukturu jsou enormní a nadále porostou. „Do konce dekády by spotřeba energie spojená s AI mohla dosáhnout asi 18násobku toho, co nyní spotřebuje celá Česká republika,“ připomíná Kubik.
A zatímco investice jdou do desítek miliard ročně, zisky z AI podle obecného přesvědčení zatím neplynou. To je přitom podle Kubika mýtus.
„Mluvíme-li o těch největších firmách, jako je Alphabet, Microsoft či Meta, tak ty i přes tyto masivní investice generují nejvyšší zisky v historii. Tyto firmy nyní generují ohromné množství volného kapitálu, za který by si klidě mohly koupit třeba celý McDonald’s,“ připomíná analytik J&T Banky.
Martin Kupka je zatím jediným kandidátem na budoucího předsedu ODS. Chce po vzoru Andreje Babiše objet celou republiku a vysvětlit lidem, proč volit ODS. "Je na místě přiznat, že nedostupné bydlení je jedna z největších chyb vlády. Digitalizace stavebního řízení narazila do zdi," říká Kupka.
Bytová krize byla naše největší chyba. Ale víme, jak udělat Česko moderním, říká Martin Kupka
Leaders
Martin Kupka je zatím jediným kandidátem na budoucího předsedu ODS. Chce po vzoru Andreje Babiše objet celou republiku a vysvětlit lidem, proč volit ODS. "Je na místě přiznat, že nedostupné bydlení je jedna z největších chyb vlády. Digitalizace stavebního řízení narazila do zdi," říká Kupka.
Miliardy uživatelů
A co se týče kritiky, že samotná AI zatím takové zisky nepřináší, i to je podle Kubika poměrně logické. Zejména startupy jako OpenAI či Anthropic v současnosti generují tržby v řádu jednotek, maximálně desítek miliard dolarů. Z běžného finančního hlediska to tedy neodpovídá stamiliardovým valuacím, které firmy mají. Jenomže očekávání skokových růstů je podle Kubika více než logické.
„V současnosti používají AI zhruba dvě miliardy uživatelů po celém světě. Blíží se tedy doba, kdy tyto firmy dokážou mnohem lépe pracovat s monetizací svých produktů. Při takto velkém množství se totiž přesněji cílí na specifická publika,“ dodává Kubik.
Svatomartinské menu vyjde na více než tisíc korun, nejchutnější jsou české husy, běžně prakticky nesehnatelné.
Lukáš Kovanda: Svátek sv. Martina letos restauracím přihraje až tři miliardy korun
Názory
Svatomartinské menu vyjde na více než tisíc korun, nejchutnější jsou české husy, běžně prakticky nesehnatelné.
Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.
Nejdražší hra všech dob nabírá další zpoždění. Miliardové GTA 6 bude nejdřív za rok
Enjoy
Původně si první hráči měli moct užít očekávané hry Grand Theft Auto 6 někdy v těchto dnech. Společnost Rockstar Games, která hru vyvíjí, ale nejprve odložila premiéru na květen příštího roku, nyní má hra nové datum startu: listopad 2026. Mateřské společnosti Take-Two kvůli tomu padly akcie o sedm procent.