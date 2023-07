Ještě před rokem to vypadalo na pořádnou krypto zimu. Bitcoin a spol. jsou ale už zase v kurzu

Trh s kryptoměnami se v prvním pololetí zotavil a celková tržní kapitalizace kryptoměn se na konci období dostala na 1,17 bilionu dolarů (25,5 bilionu korun). Objem obchodů s nejznámější kryptoměnou bitcoin se přitom zvýšil o 185 procent. Ve své analýze to uvádí největší kryptoměnová burza Binance.

Zájem investorů o kryptoměny zaznamenal výrazný nárůst navzdory přetrvávající regulační a makroekonomické nejistotě. Co se samotného bitcoinu týče, jeho tržní hodnota se zvýšila o 87,7 procenta a v současnosti se drží přibližně na 580 miliardách dolarů. Celková tržní kapitalizace kryptoměn v první polovině roku vzrostla o 47,6 procenta.

Investice do kryptoměn táhnou

Trh do značné míry těžil ze zájmu o vytvoření bitcoinových burzovně obchodovaných fondů (ETF). Americká Komise pro cenné papíry (SEC) v uplynulém týdnu přijala k posouzení žádosti od šesti významných firem.

„Současné koordinované žádosti o otevření bitcoinových ETF považuji za jasně vyslanou zprávu ke zpřístupnění investic do bitcoinu běžným investorům. Oproti předchozím neschváleným žádostem, které přicházely především od kryptoměnových firem, vidíme nyní posun ke zvučným globálním správcům aktiv, mezi kterými jsou BlackRock, Fidelity, VanEck, WisdomTree a Invesco,“ řekl analytik společnosti Diverzo Lubomír Valík.

Zájem tradičních korporací, které vyhodnotily sázku na bitcoin jako běžnou součást nabídky investorům, podle Valíka může mít na trh kryptoměn pozitivní dopady. „Očekávám, že je schválení žádosti již jen otázka času. V případě zamítnutí žádostí by muselo dojít k věcné argumentaci ze strany regulátora, ale pro tu nyní nevidím reálné důvody. Zamítnutí proto přisuzuji menší pravděpodobnost než schválení,“ dodal Valík.

Ceny kryptoměn procházejí značnými výkyvy. Například bitcoin se koncem roku 2021 dostal na rekordních téměř 69 tisíc dolarů, v následujícím roce ale jeho cena spadla zhruba k hranici 15 tisícům dolarů. Po zotavení nad 30 tisíc dolarů dnes klesla o více než dvě procenta a odpoledne se podle záznamů specializovaného webu CoinDesk pohybovala mírně nad 29 tisíci dolary .

Téměř ve všech oblastech analyzovaných společností Binance zaznamenalo odvětví kryptoměn v prvním pololetí citelný růst. Počet uživatelů DeFi, což znamená decentralizovaných financí, se od začátku roku zvýšil o 43 procent a ve srovnání s druhým pololetím loňského roku vzrostly také objemy NFT, tedy nezaměnitelných tokenů.

Růst se projevil i v takzvaném fundraisingu, tedy získávání peněz od investorů. Binance uvádí, že deset největších fondů získalo v prvním pololetí celkem 3,6 miliardy dolarů.

