Když Meta nakupuje, ostatní prchají. Scale AI přichází o klienty

Meta získala téměř poloviční podíl ve Scale AI a posílila svou pozici v oblasti umělé inteligence. Tento krok ale vyvolal vlnu nevole mezi konkurenty – Google, Microsoft nebo xAI přerušují se Scale AI spolupráci. Firma čelí nejisté budoucnosti a na scénu vstupují noví hráči.

Dlouhá léta byla Scale AI vnímána jako důvěryhodný dodavatel datových služeb pro největší vývojáře umělé inteligence. Její role v tichém pozadí vývoje jazykových modelů od OpenAI, Googlu nebo Microsoftu byla nenápadná, ale klíčová. To se ovšem změnilo v okamžiku, kdy Meta oznámila akvizici 49procentního podílu Scale AI za15 miliard dolarů. Klíčovým bodem dohody je nejen kapitál, ale především přestup spoluzakladatele Alexandera Wanga do vedení nové divize Mety zaměřené na vývoj pokročilých AI systémů.

Scale AI pomáhá klientům velkých technologických firem školit a vylepšovat jejich nejnovější modely umělé inteligence. Investice od významného konkurenta v oblasti umělé inteligence, jako je Meta, tento vztah zpochybňuje. Scale AI v očích partnerů přišla o svoji neutralitu. A důvěra, že citlivá trénovací data partnerů zůstanou v bezpečí, se začala hroutit.

Jak vmžiku přijít o reputaci

Okamžitě a jako první zareagoval Google, dosud největší klient Scale AI, který jen letos plánoval u Scale AI utratit přibližně 200 milionů dolarů. Kontrakty však ukončil, připomíná agentura Reuters. Podobně měla podle Business Insideru zareagovat i společnost Microsoft a Elon Musk se svou společností xAI údajně připravuje totéž.

Obavy se ovšem netýkají jen samotné přítomnosti Mety v akcionářské struktuře, ale především toho, co to znamená v praxi. Jak to formuloval jeden z analytiků oslovených serverem Business Insider: „Firmy, které s Metou soupeří ve vývoji nejpokročilejších AI modelů, se obávají, že spolupráce se Scale AI by mohla ohrozit jejich výzkumné priority.“ Jinými slovy – kdo sdílí data se Scale AI, sdílí je dnes i s Metou. A to je pro konkurenty nepřijatelné riziko.

Nic na tom nemění ani opakované ujištění prozatímní generálního ředitele Scale AI Jasona Droegeho, že firma nebude společnosti Meta poskytovat důvěrné informace o svých klientech a jejich projektech.

Zatímco Scale AI přichází o klíčové klienty, jiní si mnou ruce. Firmy jako Labelbox, Turing nebo Handshake hlásí v posledních dnech rekordní zájem. Šéf společnosti Turing Labs pro Reuters uvedl, že v posledních hodinách registrují desítky nových poptávek. A CEO Labelboxu dodal, že některé typy zakázek vyskočily během jednoho dne na trojnásobek.

Důvod je zřejmý. V éře strojového učení už nejde jen o výkon, ale o důvěru. Analytici mluví o tom, že neutralita poskytovatelů datových služeb se z volitelného luxusu stává nutností. „Neutralita už není volbou – je to nutnost,“ shrnuje situaci pro Reuters výstižně Jonathan Siddharth z Turing Labs.

Scale AI se tak ocitá ve zvláštní pozici: na jedné straně má nový kapitál, vlivného investora a zakladatele v klíčové roli u Mety. Na straně druhé ale čelí odlivu klientů a ztrátě reputace, kterou si budovala roky.

Z pohledu Mety je akvizice krokem, který má posílit její snahu konkurovat OpenAI nebo Googlu na poli velkých jazykových modelů. Získává přístup k infrastruktuře pro datový labeling a zároveň přivádí jednoho z nejrespektovanějších lidí v oboru do svého týmu. Podle analytiků z Oppenheimeru může tahle sázka přinést Metě nejen technologickou, ale i investorskou dividendu – mluví se o cílové ceně akcií Mety až 775 dolarů.

Jenže zároveň se tím Meta dostává pod větší tlak – nejen ze strany konkurence, ale i regulatorních orgánů. Obchod vyvolává otázky, jestli není na čase začít se víc zabývat tím, kdo ovládá klíčovou AI infrastrukturu, a zda nevzniká další síť netransparentních vazeb mezi modely a daty.

V této nové realitě už nestačí být nejlepší. Důvěra se stává komoditou. A jak ukazuje případ Scale AI, i sebelepší firma o ni může přijít přes noc.

