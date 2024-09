Meta představila nový a levnější prototyp brýlí pro rozšířenou realitu

Americká technologická společnost Meta Platforms představila levnější verzi náhlavní soupravy pro virtuální realitu Quest 3S za 299 dolarů (zhruba 6750 korun), první funkční prototyp brýlí Orion pro rozšířenou realitu a také aktualizace svých stávajících produktů pro virtuální realitu a umělou inteligenci. Firma přístroje předvedla na výroční konferenci Meta Connect ve svém kalifornském sídle.

Předchůdce představeného headsetu, Quest 3 z roku 2023, ještě stál 499 dolarů. Nový typ lze používat ke sledování filmů, ale i k provozování fitness aplikací a her pro virtuální realitu, uvedla Meta.

Brýle Orion jsou vyrobeny z hořčíkové slitiny a poháněny vlastním křemíkem navrženým společností Meta. Firma plánuje pracovat na jejich zmenšení, zeštíhlení a zlevnění pro spotřebitele.

Spolupráce AI a kamer

Zařízení umělé inteligence mají být podle vedení společnosti chytřejší díky zapojení kamer, protože tak lépe vyhodnotí, co od nich uživatelé chtějí. Chatboti s umělou inteligencí se dosud obvykle orientují pouze podle toho, co jim uživatelé řeknou.

Chatbot Meta AI může prostřednictvím těchto zařízení ale živě sledovat, na co se uživatelé dívají, vysvětlil šéf Mety Mark Zuckerberg. To by mohlo být užitečné například při vaření nebo při poznávání nového města. S pomocí kamery by si umělá inteligence mohla zapamatovat i polohu velkého parkoviště.

Další novou funkcí brýlí s kamerami a malými reproduktory je živý překlad. Ten bude zpočátku fungovat pro angličtinu, francouzštinu, italštinu a španělštinu. Meta vyvíjí zařízení prodávaná pod značkou Ray-Ban společně s největším světovým výrobcem brýlí Luxottica.

Mezi oznámenými aktualizacemi umělé inteligence je i vylepšení zvuku digitálního asistenta s názvem Meta AI, který nyní bude reagovat na hlasové příkazy. Nabídne uživatelům možnost, aby asistent mluvil hlasy celebrit včetně Judi Denchové nebo Johna Ceny.

„Myslím, že hlas bude přirozenějším způsobem interakce s AI než text,“ řekl Zuckerberg. Metu AI podle něj používá měsíčně více než 400 milionů lidí, z toho 185 milionů se k ní vrací každý týden.

Společnost Meta ve své divizi zaměřené na virtuální realitu prodělává miliardy dolarů, ale stále doufá, že se jí investice vyplatí. Akcie podniku po oznámení posílily o zhruba dvě procenta.