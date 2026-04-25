Prodlužující se válka v Íránu může vést k nedostatku některých surovin, říká Ruschka z J&T Banky

Hlavní ekonom J&T Banky Adama Ruschka
Stanislav Šulc
Válka na Blízkém východě se čím dál intenzivněji projevuje na našich peněženkách. A dokud se situace neuklidní, lépe rozhodně nebude. Inflace roste nejrychleji od začátku války na Ukrajině, to se podle ekonoma J&T Banky Adama Ruschky již nyní projevuje na komerčních úrocích i dluhopisech a stále více bude tlačit na růst sazeb České národní banky.

Situace v Hormuzském průlivu je sice nečitelná, ale její důsledky jsou již patrné. Jak se propisuje do české inflace a jak by to mohlo pokračovat, pokud se bude aktuální situace prodlužovat?

V současnosti už i na oficiálních inflačních datech vidíme přímé dopady blokády Hormuzského průlivu a z toho vzedmuvšího se šoku do cen energetických surovin. Březnová meziměsíční inflace, tedy nárůst o 0,6 procenta, je druhou nejvyšší březnovou hodnotou od roku 1995, vyšší byla pouze v březnu roku 2022.

Ceny se přitom standardně v březnu oproti únoru příliš nemění. Ceny pohonných hmot v březnu zdražily oproti předchozímu měsíci v průměru o 19,4 procenta, meziročně pak o 13,1 procenta, což bylo hlavním hybatelem vyšší zrychlení celkové inflace.

A ten výhled na základě různých scénářů?

Byť se zatím nenaplňují nejhorší scénáře o ceně ropy přes 150 dolarů za barel a více, ceny ropy na světových trzích zůstávají výrazně zvýšené oproti předválečné situaci. To se projevuje i v cenách pohonných hmot v ČR, které se v posledních týdnech (i vlivem změněné regulace) lehce snížily, ale stále zůstávají zvýšené.

Čím déle tato situace bude trvat, tím větší bude síla sekundárních dopadů do inflace, protože déle trvající zvýšený nákladový tlak, zejména skrze dopravu, energie či komodity, se propíše do celé výrobní vertikály. To by se nakonec neprojevilo pouze v inflaci plynoucí z cen pohonných hmot, jako v březnu, ale v plošném celkovém nárůstu cen.

Výrazně delší trvání uzavření Hormuzského průlivu by pak mohlo v konečném důsledku vést k fyzickému nedostatku některých surovin, což by se projevilo skokovým růstem cen i výrazně nižší ekonomickou aktivitou.

Zvýšená proinflační rizika jistě trh zaceňuje i v úrocích. Jak se to nyní projevuje?

Tržní náhled na budoucí vývoj úrokových sazeb procházel už během ledna a února veletočem, když trh nejprve očekával reakci na rychlejší než předpokládaný dezinflační vývoj, a následně, po komunikaci ČNB pohled na sazby upravil zpět opačným směrem. Do tohoto již celkem nervózního prostředí pak přišel stagflační šok, který náhled na vývoj měnověpolitické úrokové sazby posunul výrazně výše.

Konkrétně?

Aktuálně, tedy24. dubna, trh očekává jedno až dvě zvýšení sazeb v horizontu šesti až dvanácti měsíců, s výhledem na další jedno zvýšení v horizontu čtyř až pěti čtvrtletí. Tento výhled na vyšší sazby se odráží v růstu výnosů dluhopisů, a přes ně v rostoucí průměrné sazbě hypoték.

ČNB zatím vyčkávala, byť prozatím poslední zasedání probíhalo již v průběhu války v zálivu. Tržní očekávání jste již zmínil, jaký vývoj na sazbách očekáváte vy?

V současné chvíli na krátkém výhledu očekáváme pokračující stabilitu sazeb. ČNB pravděpodobně zvolí opatrný přístup a bude vyčkávat na větší podporu v pozorovaných datech.

Vzhledem k celkovému stavu ekonomiky – ve které je silná spotřeba domácností, oživují investice, pozorujeme svižný růst mezd, očekává se expanzivní fiskální politika a inflační jádro, ať už viděno optikou jádrové inflace nebo cen služeb, zůstává zvýšené – si lze představit v kontextu stagflačního šoku reakci na sekundární inflační dopady v podobě zvýšení sazeb například na přelomu roku. Zdali to ale opravdu nastane napoví události příštích dní.

Zmínil jste dopady na dluhopisy, jak se to projevuje?

Obdobně jako výhled na úrokové sazby, také výnosy dluhopisů zažívají v letošním roce – pro tuto třídu aktiv relativně netypické – mimořádně volatilní období. Obecně ale oproti počátku roku i předválečným dnům platí, že výnosy dluhopisů poměrně citelně narostly.

Výnos desetiletého státního dluhopisu se aktuálně pohybuje okolo, 4,79 procenta, pro srovnání začátkem roku to bylo 4,61 procenta. A den před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě to bylo okolo 4,32 procenta. Vyšší výnosy dluhopisů pochopitelně znamenají obtížnější financování, a to jak soukromého, tak státního dluhu.

Adam Ruschka

Ekonom J&T Banky, kam nastoupil s několikaletými zkušenostmi z České národní banky. V centrální bance působil postupně jako analytik a hlavní analytik se specializací na makroekonomickou analýzu, krátkodobé prognózování, především za účelem poskytování analytických podkladů pro rozhodování bankovní rady o měnové politice. Paralelně s praxí v centrálním bankovnictví vyučoval ekonomické a ekonometrické kurzy na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současnosti působí jako externí spolupracovník.

Válka na Blízkém východě dopadá na Čechy. Nejvíc trpí mladí a senioři

Válka na Blízkém východě zdražuje Čechům životy
ČTK
nst
nst

Dopady konfliktu na Blízkém východě už zasáhly rozpočty poloviny českých domácností. Nejčastěji je pociťují mladí lidé do 29 let a senioři. Vyplývá to z průzkumu agentury Median, který zveřejnil Český rozhlas.

Hlavním problémem je podle respondentů zdražování, které se v posledních týdnech nejvíce promítlo do cen pohonných hmot. Ty rostly v souvislosti s konfliktem, jenž odstartoval na konci února americko-izraelský útok na Írán.

Důsledky zdražování pociťují zhruba tři pětiny mladých do 29 let, u seniorů je podíl jen o něco nižší. Výrazněji dopadají také na obyvatele měst s 20 až 100 tisíci obyvateli.

Podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni se situace nejvíce promítá právě do cen pohonných hmot. „Tam, kde je ježdění každodenní záležitost, byl skok tak rychlý, že to má vliv na podnikání i život lidí,“ uvedl pro Český rozhlas Plus. Na nízkopříjmové domácnosti zatím krize výrazně nedopadá, problém by podle něj nastal v případě zdražení potravin nebo plynu.

Na rostoucí ceny už část domácností reaguje. Necelá třetina dotázaných omezuje jízdu autem a stejný podíl začal šetřit i na potravinách. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy se však většina Čechů při nákupech zatím výrazně neomezuje.

Obavy z budoucího vývoje

Obavy z budoucího vývoje jsou ale výrazné. Pokud bude konflikt pokračovat, většina lidí očekává další zdražování. Devět z deseti Čechů předpokládá růst cen pohonných hmot, 88 procent se obává dražších energií a podobný podíl respondentů očekává zdražení potravin.

Průzkum se uskutečnil mezi 14. a 16. dubnem a zúčastnilo se ho 1018 lidí.

Americká kosmická společnost SpaceX se chystá na burzu a přitom mění cíle svého podnikání. Má ještě svůj romantický cíl letět na Mars? Nebo chce stavět továrnu na Měsíci? Postaví datová centra na oběžné dráze Země? Ale nezanedbá tím svůj současný byznys, jímž je budování komerčních kosmických lodí, vynášení satelitů do vesmíru a budování vlastní sítě družic? Potenciální investoři mají právo být zmateni.

Elon Musk, zakladatel a šéf společnosti SpaceX, se chystá tuto firmu uvést do konce června na burzu v akci, která by se měla stát největší primární emisí akcií (IPO) v historii. Ale jaká firma se tu bude investorům vlastně nabízet?

Společnost s plným názvem Space Exploration Technologies Corporation vznikla v roce 2002 s původním cílem dostat lidi na Mars. O rok později to Musk popsal pro časopis Forbes: „To nejzásadnější, co můžeme udělat, je založit druhou, soběstačnou civilizaci mimo Zemi,“ řekl. „A jediným místem, kde je to skutečně proveditelné, je Mars.“

V té době předpokládal, že lidé poletí k Marsu už v roce 2024. Nepovedlo se, a asi je to pro potenciální investory dobře. SpaceX měla prostor pro výdělečnější projekty.

Královské zisky

SpaceX vyvinula a dále vyvíjí raketové nosiče Falcon a kosmické lodě Dragon, zásobovala jimi posádku na Mezinárodní kosmické stanici (ISS), vynesla do vesmíru spousty družic, vlastních i od jiných firem. Stala se dominantním soukromým kosmickým přepravcem.

SpaceX také vytvořila síť satelitů Starlink, která zprostředkovává internetové spojení téměř po celém světě. Na těchto aktivitách SpaceX královsky vydělává, vytvořily z ní firmu s hodnotou přes 800 miliard dolarů.

K tomu společnost vyvíjí systém Starship schopný dopravit lidi nebo těžký náklad i do vzdálenějšího vesmíru, až za dráhu planety Mars.

Nečekané nové nápady

A v této situaci se Elon Musk letos rozpřáhl k dalšímu rozvoji. Jednak vymyslel, že by SpaceX měla postavit na Měsíci, o který dosud neprojevoval zájem, továrnu na výrobu satelitů. Z Měsíce by se totiž měly „vystřelovat“ do vesmíru velkým katapultem, což by ušetřilo peníze za starty raket.

Touží však také zapojit SpaceX do rozvoje umělé inteligence (AI). A to konkrétně tak, že chce postavit továrnu na výrobu nedostatkových čipů potřebných pro AI, a pak ještě do tří let začít budovat datová centra na oběžné dráze kolem Země. Datová centra, tedy budovy nacpané souběžně pracujícími specializovanými čipy, umožňují obrovský výpočetní výkon nezbytně nutný pro modely umělé inteligence. Na Zemi se musí draze chladit, ve vesmíru to jde samo.

Jinému by to neprošlo

V rámci tažení za umělou inteligencí SpaceX tento týden uzavřela i dohodu s AI startupem Cursor, která má vést k akvizici této firmy za 60 miliard dolarů.

Změna zaměření firmy přímo před IPO by byla pro většinu šéfů korporací nepředstavitelná, cituje odborníky list New York Times. Podle Rosse Gerbera, generálního ředitele investiční firmy Gerber Kawasaki, Musk „přišel o rozum“, když se takto divně snaží vyvolat nadšení pro veřejnou nabídku akcií. „Je to halucinogenní byznys plán,“ ohodnotil.

Není jisté, co z toho vlastně Elon Musk opravdu dokáže. I jeho manažeři, kteří mluvili s reportéry listu New York Times pod podmínkou anonymity z obavy před odvetou, uvedli, že si museli zvyknout na prudké změny instrukcí a plánů, o nichž se dozvídali ze sociálních sítí. Musk je známý tím, že spousta jeho vizionářských nápadů nevyšla. Zato ty, co se povedly, jsou dost výnosné na to, aby mu investoři věřili.

A romantické osidlování Marsu? Musk už o něm mluví spíše zřídka. V únoru zmínil, že by SpaceX mohl začít budovat město na Marsu někdy za pět až sedm let. Pokud se tak opravdu stane, budou už akcie společnosti na burze a radovat (nebo rmoutit?) se budou jejich noví majitelé.

