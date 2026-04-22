newstream.cz Zprávy z firem Musk chce koupit Cursor. Za 60 miliard dolarů

Profimedia
ČTK
ČTK

Elon Musk znovu rozjíždí velkou hru. Jeho SpaceX se posouvá od raket ke kódu. Potenciální akvizice AI startupu Cursor ukazuje, že chce posílit svůj vliv v technologickém souboji o budoucnost.

Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska oznámila, že si zajistila opci buď na akvizici startupu Cursor za 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu korun) do konce letošního roku, nebo na zaplacení deseti miliard dolarů za nové partnerství s touto firmou zabývající se generováním kódu. Píše to agentura Reuters, podle níž se SpaceX dále prosazuje na lukrativním trhu s vývojářskými nástroji pro umělou inteligenci (AI).

AI nástroje pro programátory táhnou

Cursor, startup zabývající se prodejem modelů AI pro kódovací úkoly, je spolu s OpenAI a Anthropic jedním z několika startupů ze kalifornského Silicon Valley, které přilákaly vlnu vývojářů díky využití AI k automatizaci kódování. Jde o oblast, v níž firmy zabývající se touto technologií zaznamenaly brzký komerční úspěch.

Musk posiluje v AI

Díky dohodě by společnost xAI, výrobce chatbota Grok, s nímž se SpaceX v únoru spojila, mohla získat silnější pozici na trhu s kódováním pro AI, kde dosud zaostávala za konkurencí. Dohoda také Cursoru poskytuje větší výpočetní kapacitu pro vývoj modelů umělé inteligence.

„Spojením špičkového produktu společnosti Cursor a jeho distribuce mezi zkušenými softwarovými inženýry s výcvikovým superpočítačem Colossus společnosti SpaceX, jehož výkon odpovídá milionu procesorů (čipů Nvidia) H100, budeme moci vytvářet nejužitečnější modely na světě,“ napsala SpaceX v úterý na sociální síti X.

Superpočítač Colossus

Colossus je superpočítačový cluster společnosti xAI v Memphisu, který firma prezentuje jako největší na světě. Společnost do infrastruktury pro umělou inteligenci investovala miliardy dolarů.

Toto oznámení přichází před velmi očekávaným vstupem společnosti SpaceX na burzu, k němuž podle Reuters dojde v nadcházejících měsících. Společnost počítá s tržní hodnotou téměř 1,75 bilionu dolarů a získáním 75 miliard dolarů, což by mohlo znamenat největší primární emisi akcií (IPO) v historii.

Dva vedoucí produktového vývoje v Cursoru Andrew Milich a Jason Ginsberg v březnu oznámili, že nastoupili do SpaceX, aby se podíleli na jejích měsíčních projektech a na projektu xAI. To je Muskův startup v oblasti umělé inteligence, který je nyní součástí SpaceX.

Zámky se staly horkým zbožím. Zájem o ně roste, pár zajímavých je na trhu

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.
Se svolením poznejdomy.cz/Radomír Kočí
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

O zámky a další historické nemovitostmi roste v Česku v posledních měsících zájem. Podpořila ho krize na Blízkém východě, kdy movití Češi přesouvají své investice do Evropy. Zámky stále častěji slouží jako investice, která má zajistit hodnotu peněz. Nebo rozvinout byznys, například formou butikového hotelu.

„Zájemci vnímají památkové objekty jako bezpečný způsob uložení kapitálu v době geopolitické nejistoty,“ tvrdí Lenka Munter, makléřka realitní společnosti Luxent, která se segmentu prémiových nemovitostí věnuje.

Na rozdíl od běžného realitního trhu se trh s historickými nemovitostmi vyvíjí odlišně. Prodej je silně individuální, pomalejší. „V posledních dvou letech zaznamenáváme oživení poptávky a také růst cen u některých typů objektů,“ říká Munter.

Klienti, nejvíce Češi, poptávají lukrativní lokality a autenticitu architektury. „Historické nemovitosti, včetně zámků, je vždy nutné posuzovat zcela individuálně. Mají nepopiratelné estetické a kulturní hodnoty, otázkou však často zůstává jejich výnosový potenciál a zejména náklady na rekonstrukci a následný provoz,“ tvrdí Zdenka Klapalová, prezidenta Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a jednatelka společnosti Knight Frank.

Zásadní je podle ní najít optimální a dlouhodobě udržitelné využití a zároveň realisticky zohlednit, jaké zásahy a přestavby umožňuje památková ochrana.

nst

Různé využití

Zámek lze využít různými způsoby podle velikosti, stavu, lokality a konkrétních omezení. Nejčastěji jako butikový hotel, eventové centrum, reprezentativní sídlo firmy nebo soukromou rezidenci. „Stejně jako u jiných specifických aktiv si i tyto objekty svého kupce obvykle najdou, ale klíčová je ekonomika rekonstrukce, reálný provozní model a soulad cenových očekávání mezi majitelem a investorem,“ doplňuje Klapalová.

Aktuálně je na trhu řada zámků. Stát se snaží prodat zámek Bezdružice nebo pražský zámek Veleslavín. V soukromé nabídce je nyní třeba zámek Soutice, ležící na pomezí okresů Kutná Hora a Benešov. Zrestaurovaná tvrz Třebotov nedaleko Prahy, zámek Trnová v Praze, či zámecký areál Vršovice u Loun.

nst

Některé objekty zlevňují

Zatímco ceny bytů a domů rychle rostou, u historických objektů záleží především na jejich technickém stavu a využitelnosti. Objekty v havarijním stavu mírně zlevňují. Cena historické nemovitosti závisí především na lokalitě. „Platí pravidlo, že čím blíže Praze nebo turisticky atraktivnímu místu, tím je cena vyšší,“ tvrdí Munter.

Zchátralé objekty lze aktuálně pořídit přibližně od deseti do dvaceti milionů korun, zrekonstruované zámky se pohybují v řádu desítek až stovek milionů korun. Například raně barokní zámek v Cítolibech v okresu Louny lze pořídit za 15 milionů korun. Nicméně hlavní položkou budou náklady na rekonstrukci.

Obecně platí, že hlavní položkou při pořízení historické nemovitosti před rekonstrukcí není pořizovací cena, ale hodnota renovace, která navíc musí respektovat památkovou ochranu a specifické stavební postupy.

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí

Petra Nehasilová

Přes specifika segmentu zájem o historické nemovitosti od začátku roku 2026 roste. „Přičítám to politické situace posílené válečným konfliktem v místech, kde Češi masivně investovali do realit, například v Dubaji,“ vysvětluje Munter. Nejčastějšími zájemci jsou soukromé osoby se vztahem k historii a umění. Aktuálně například zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik a diplomat Karel Schwarzenberg, získala podle Hospodářských novin rodina Jaroslava Noska, spolumajitele sázkové kanceláře Tipsport. Původní nabídková cena 65 milionů korun byla podle deníku výrazně překonána.

Památky poptávají také investiční skupiny a developeři, kteří se zaměřují na přestavbu objektů na byty, butikové hotely či zdravotní zařízení. Velká poptávka panuje také po netradičních prostorech, jako jsou historické sýpky, mlýny, fary nebo industriální brownfieldy. Významnou roli při investici hraje i daňové prostředí, Česko má jedny z nejnižších daní z nemovitostí v Evropě.

Michal Nosek

Příměří se hroutí. Írán obviňuje Trumpa z podrazu

Profimedia
ČTK
ČTK

Trump prodloužil příměří s Íránem, zároveň ale nařídil pokračovat v blokádě jeho přístavů. Teherán to považuje za porušení dohody a hrozí vojenskou reakcí.

Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Zároveň ale nařídil americké armádě, aby pokračovala v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf na sociální síti X Trumpovi poděkoval, že přijal žádost jeho země o prodloužení příměří, a vyjádřil naději, že obě země budou klid zbraní dodržovat a uzavřou mír. Poradce šéfa íránského parlamentu podle agentury Reuters vidí v Trumpově prodloužení příměří trik, jak získat čas na překvapivý úder. Írán podle něj na blokádu vojensky zareaguje.

Spor o termín konce příměří

Klid zbraní začal platit v noci na 8. dubna. Teherán v úterý uvedl, že dvoutýdenní příměří se Spojenými státy vyprší už ve středu v 01:00 SELČ. Trump přitom v pondělí tvrdil, že příměří vyprší v noci na čtvrtek SELČ.

V Pákistánu, který příměří zprostředkoval, se mělo tento týden konat další kolo mírových rozhovorů, zatím ale není jisté, jestli zástupci obou zemí dorazí.

Trump: čekáme na návrh Íránu

„Vzhledem k tomu, že íránská vláda je vážně rozdělena, což není nijak překvapivé, a na žádost (šéfa pákistánských ozbrojených sil) Ásima Muníra a premiéra Šarífa jsme byli požádáni, abychom pozastavili náš útok na Írán do té doby, než íránští představitelé a zástupci předloží jednotný návrh,“ napsal v úterý Trump na své sociální síti.

ČTK

„Z tohoto důvodu jsem nařídil našim ozbrojeným silám, aby pokračovaly v blokádě a ve všech ostatních ohledech zůstaly připravené, a prodlužuji příměří do doby, než bude jejich návrh předložen a diskuse budou nějakým způsobem uzavřeny,“ dodal Trump.

Pákistán děkuje, Írán varuje

„Jménem mým i polního maršála Muníra upřímně děkuji prezidentu Trumpovi za to, že laskavě vyhověl naší žádosti o prodloužení příměří, aby mohly pokračovat probíhající diplomatické snahy. Upřímně doufám, že obě strany budou i nadále dodržovat příměří a že se jim podaří uzavřít komplexní ‚mírovou dohodu‘ při druhém kole jednání, které je naplánováno v Islámábádu, s cílem trvale ukončit konflikt,“ napsal Šaríf na X.

Nejmenovaný poradce předsedy íránského parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa podle Reuters uvedl, že Trumpovo prodloužení příměří nic neznamená a že prohrávající strana si nemůže diktovat podmínky. Trumpův krok je podle poradce trikem, jak získat čas na překvapivý útok, a Írán by proto měl převzít iniciativu. Pokračování americké blokády se podle něj neliší od bombardování a musí být potrestáno „vojenskou reakcí“.

Dalibor Martínek

Hrozby kolem Hormuzského průlivu

Íránská agentura Tasním podle Reuters uvedla, že pokračování blokády znamená pokračování nepřátelských akcí. Dokud blokáda přetrvává, Írán neotevře Hormuzský průliv a v případě potřeby blokádu prolomí silou, dodala.

Íránské nejvyšší společné vojenské velení také podle Reuters kvůli Trumpovým opakovaným výhrůžkám varovalo před „silným útokem“ na předem určené cíle.

ČTK

Konflikt dál eskaluje

Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.

USA, Izrael a Írán uzavřely příměří před dvěma týdny a následující víkend vedly v pákistánském Islámábádu mírové rozhovory, které ale nebyly úspěšné. Trump poté s platností od 13. dubna oznámil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy.

Teherán 17. dubna rozhodl o otevření Hormuzského průlivu, necelý den poté jej ale zase uzavřel kvůli pokračující americké blokádě, která podle něj porušuje příměří.

Lukáš Kovanda

Zadržení lodí zvyšuje napětí

Americké námořnictvo také v neděli zaútočilo na nákladní loď Touska plující pod íránskou vlajkou a zadrželo ji proto, že se podle Američanů snažila vyhnout jejich blokádě íránských přístavů. Pentagon dnes také oznámil zadržení ropného tankeru Tifani, který podle něj převážel ropu z Íránu.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí zadržení obou lodí označil za pirátství a státní terorismus s tím, že pochybuje o tom, že Washington bere vyjednávání vážně.

