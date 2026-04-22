Musk chce koupit Cursor. Za 60 miliard dolarů
Elon Musk znovu rozjíždí velkou hru. Jeho SpaceX se posouvá od raket ke kódu. Potenciální akvizice AI startupu Cursor ukazuje, že chce posílit svůj vliv v technologickém souboji o budoucnost.
Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska oznámila, že si zajistila opci buď na akvizici startupu Cursor za 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu korun) do konce letošního roku, nebo na zaplacení deseti miliard dolarů za nové partnerství s touto firmou zabývající se generováním kódu. Píše to agentura Reuters, podle níž se SpaceX dále prosazuje na lukrativním trhu s vývojářskými nástroji pro umělou inteligenci (AI).
AI nástroje pro programátory táhnou
Cursor, startup zabývající se prodejem modelů AI pro kódovací úkoly, je spolu s OpenAI a Anthropic jedním z několika startupů ze kalifornského Silicon Valley, které přilákaly vlnu vývojářů díky využití AI k automatizaci kódování. Jde o oblast, v níž firmy zabývající se touto technologií zaznamenaly brzký komerční úspěch.
Musk posiluje v AI
Díky dohodě by společnost xAI, výrobce chatbota Grok, s nímž se SpaceX v únoru spojila, mohla získat silnější pozici na trhu s kódováním pro AI, kde dosud zaostávala za konkurencí. Dohoda také Cursoru poskytuje větší výpočetní kapacitu pro vývoj modelů umělé inteligence.
„Spojením špičkového produktu společnosti Cursor a jeho distribuce mezi zkušenými softwarovými inženýry s výcvikovým superpočítačem Colossus společnosti SpaceX, jehož výkon odpovídá milionu procesorů (čipů Nvidia) H100, budeme moci vytvářet nejužitečnější modely na světě,“ napsala SpaceX v úterý na sociální síti X.
Superpočítač Colossus
Colossus je superpočítačový cluster společnosti xAI v Memphisu, který firma prezentuje jako největší na světě. Společnost do infrastruktury pro umělou inteligenci investovala miliardy dolarů.
Toto oznámení přichází před velmi očekávaným vstupem společnosti SpaceX na burzu, k němuž podle Reuters dojde v nadcházejících měsících. Společnost počítá s tržní hodnotou téměř 1,75 bilionu dolarů a získáním 75 miliard dolarů, což by mohlo znamenat největší primární emisi akcií (IPO) v historii.
Dva vedoucí produktového vývoje v Cursoru Andrew Milich a Jason Ginsberg v březnu oznámili, že nastoupili do SpaceX, aby se podíleli na jejích měsíčních projektech a na projektu xAI. To je Muskův startup v oblasti umělé inteligence, který je nyní součástí SpaceX.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.