Musk připravuje SpaceX na historické IPO. Do Texasu míří experti z Wall Street
Společnost SpaceX pokračuje v přípravách na jeden z nejočekávanějších primárních úpisů akcií (IPO) v historii. Jak uvedla agentura Reuters, firma tento týden hostí analytiky na třídenních neveřejných setkáních ve svých klíčových provozech v Texasu a Tennessee.
Cílem společnosti Elona Muska je získat až 75 miliard dolarů, což by z transakce učinilo největší IPO na světě. Vedení přitom směřuje k zahájení obchodování na burze koncem června.
Program prezentací začal celodenním setkáním ve startovacím komplexu Starbase v texaském Boca Chica, kde SpaceX vyrábí a testuje rakety i satelitní technologie. Následně se mají konat další jednání s analytiky zastupujícími velké institucionální investory, včetně podílových fondů a penzijních schémat. Závěr série setkání obstará návštěva datového centra Colossus v Memphisu, kde firma představí projekt „Macrohard“.
Podle zdrojů obeznámených se situací musí účastníci při vstupu na jednání odevzdat elektronická zařízení. SpaceX se k informacím nevyjádřila.
Běžný postup
Takzvané „analyst days“ jsou standardní součástí procesu IPO. Firmy během nich seznamují analytiky se svým byznysem, finančními plány a dlouhodobou strategií. Někteří z nich již obdrželi důvěrnou registrační dokumentaci, která však zatím obsahuje jen omezené množství informací.
Zhruba dva týdny po těchto setkáních plánuje SpaceX uspořádat ještě takzvaný „modeling day“, během nějž detailně představí finanční projekce a klíčové ukazatele, které analytici využijí při oceňování firmy.
Finanční ředitel Bret Johnsen má nyní zhruba dva měsíce na to, aby přesvědčil investory o valuaci společnosti na úrovni přibližně 1,75 bilionu dolarů. K jejímu ospravedlnění někteří investoři používají netradiční srovnání – místo klasických hráčů z letectví a telekomunikací dávají SpaceX do kontextu firem zaměřených na data a umělou inteligenci, jako jsou Palantir Technologies, GE Vernova či Vertiv.
Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.
Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze
Zapojení drobných investorů
Dalším specifikem připravovaného IPO je výrazné zapojení drobných investorů. SpaceX plánuje vyčlenit zhruba 30 procent akcií právě pro ně a část z nich dokonce pozvat na prohlídku Starbase po zahájení roadshow v týdnu od 8. června. Nabídka má být otevřena i retailovým investorům ze zahraničí, včetně Evropy, Velké Británie, Japonska či Austrálie.
Konečná struktura transakce a přesné rozdělení akcií budou stanoveny blíže k samotnému vstupu na burzu. Hlavními koordinátory emise jsou Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan a Goldman Sachs, další banky se podílejí v menších rolích.