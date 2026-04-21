newstream.cz Trhy Musk připravuje SpaceX na historické IPO. Do Texasu míří experti z Wall Street

Musk připravuje SpaceX na historické IPO. Do Texasu míří experti z Wall Street

SpaceX
ČTK
nst
nst

Společnost SpaceX pokračuje v přípravách na jeden z nejočekávanějších primárních úpisů akcií (IPO) v historii. Jak uvedla agentura Reuters, firma tento týden hostí analytiky na třídenních neveřejných setkáních ve svých klíčových provozech v Texasu a Tennessee.

Cílem společnosti Elona Muska je získat až 75 miliard dolarů, což by z transakce učinilo největší IPO na světě. Vedení přitom směřuje k zahájení obchodování na burze koncem června.

Program prezentací začal celodenním setkáním ve startovacím komplexu Starbase v texaském Boca Chica, kde SpaceX vyrábí a testuje rakety i satelitní technologie. Následně se mají konat další jednání s analytiky zastupujícími velké institucionální investory, včetně podílových fondů a penzijních schémat. Závěr série setkání obstará návštěva datového centra Colossus v Memphisu, kde firma představí projekt „Macrohard“.

Podle zdrojů obeznámených se situací musí účastníci při vstupu na jednání odevzdat elektronická zařízení. SpaceX se k informacím nevyjádřila.

Běžný postup

Takzvané „analyst days“ jsou standardní součástí procesu IPO. Firmy během nich seznamují analytiky se svým byznysem, finančními plány a dlouhodobou strategií. Někteří z nich již obdrželi důvěrnou registrační dokumentaci, která však zatím obsahuje jen omezené množství informací.

Zhruba dva týdny po těchto setkáních plánuje SpaceX uspořádat ještě takzvaný „modeling day“, během nějž detailně představí finanční projekce a klíčové ukazatele, které analytici využijí při oceňování firmy.

Finanční ředitel Bret Johnsen má nyní zhruba dva měsíce na to, aby přesvědčil investory o valuaci společnosti na úrovni přibližně 1,75 bilionu dolarů. K jejímu ospravedlnění někteří investoři používají netradiční srovnání – místo klasických hráčů z letectví a telekomunikací dávají SpaceX do kontextu firem zaměřených na data a umělou inteligenci, jako jsou Palantir Technologies, GE Vernova či Vertiv.

SpaceX

Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze

Trhy

Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.

Stanislav Šulc

Zapojení drobných investorů

Dalším specifikem připravovaného IPO je výrazné zapojení drobných investorů. SpaceX plánuje vyčlenit zhruba 30 procent akcií právě pro ně a část z nich dokonce pozvat na prohlídku Starbase po zahájení roadshow v týdnu od 8. června. Nabídka má být otevřena i retailovým investorům ze zahraničí, včetně Evropy, Velké Británie, Japonska či Austrálie.

Konečná struktura transakce a přesné rozdělení akcií budou stanoveny blíže k samotnému vstupu na burzu. Hlavními koordinátory emise jsou Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan a Goldman Sachs, další banky se podílejí v menších rolích.

EU hrozí Srbsku. Země může přijít o miliardy z dotací kvůli úpadku demokracie

Aleksandar Vučić
ČTK
nst
nst

Srbsko by mohlo přijít o přístup k přibližně 1,5 miliardy eur (asi 36 miliard korun) z fondů Evropské unie, pokud nezastaví zhoršování demokratických standardů v zemi. Upozornila na to eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová, podle níž Brusel stále vážněji zpochybňuje, zda Bělehrad splňuje podmínky pro čerpání unijních peněz.

Evropská komise nyní posuzuje, zda má Srbsko na finanční podporu nadále nárok. Podle Kosové vyvolávají obavy mimo jiné zákony oslabující nezávislost soudnictví, zásahy proti demonstrantům nebo opakované kroky proti nezávislým médiím. „Vývoj v Srbsku nás znepokojuje čím dál víc,“ uvedla eurokomisařka před poslanci Evropského parlamentu.

Nesrovnalosti a násilí

Varování přichází i v souvislosti s nedávnými komunálními volbami v deseti srbských okresech na konci března. Ty podle mezinárodních pozorovatelů provázely nesrovnalosti a násilí mezi stoupenci prezidenta Aleksandara Vučiče a aktivisty opozičního studentského hnutí.

Srbsko má přitom nárok na významnou část unijních fondů určených pro šest zemí západního Balkánu usilujících o vstup do EU. Podmínkou je ale pokračování reforem. Z plánovaných prostředků zatím Bělehrad obdržel 110 milionů eur, zatímco o zbytku – více než 1,5 miliardy eur – se stále rozhoduje.

Péter Magyar

Magyar se tvrdě opřel do prezidenta a soudců: Očekáváme rezignaci Orbánových loutek

Politika

Vítěz parlamentních voleb v Maďarsku a pravděpodobný příští premiér Péter Magyar zopakoval svou výzvu, aby prezident Tamás Sulyok odstoupil z funkce a spolu s ním také nejvýznamnější soudci. Podle lídra strany Tisza, která ve volbách získala ústavní většinu poslanců, tak mají učinit nejpozději do konce příštího měsíce, jinak budou odvoláni. Magyar už dříve označil Sulyoka za loutku strany Fidesz končícího premiéra Viktora Orbána.

ČTK

Evropská unie od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 posiluje snahy o integraci západního Balkánu, mimo jiné kvůli obavám z možného vlivu Moskvy v regionu. Ten je stále poznamenán konflikty z devadesátých let.

Prezident Vučić přitom dlouhodobě lavíruje mezi Bruselem a Moskvou. Zatímco deklaruje zájem o vstup Srbska do Evropské unie, zároveň udržuje úzké vztahy s Ruskem. Loni v květnu se například zúčastnil vojenské přehlídky na Rudém náměstí po boku ruského prezidenta Vladimira Putina.

Éra Tima Cooka končí. Apple povede John Ternus

John Ternus
ČTK
ČTK
ČTK

Tim Cook po 15 letech opustí post generálního ředitele americké technologické společnosti Apple, od 1. září ho vystřídá John Ternus, který byl dosud odpovědný za hardware. Oznámila to společnost Apple s tím, že Cook se stane předsedou představenstva. Cook vedl Apple od roku 2011, kdy funkci převzal od zesnulého spoluzakladatele společnosti Stevea Jobse. Apple vyrábí počítače Mac, tablety iPad, mobilní telefony iPhone či chytré hodinky Apple Watch.

„Být generálním ředitelem společnosti Apple a dostat důvěru vést takovou mimořádnou společnost bylo největší poctou mého života,“ uvedl Cook. Ten nyní ve vedení představenstva bude pomáhat společnosti v jednáních s politickými představiteli zemí.

Změna ve vedení není zcela překvapivá, o Cookově očekávaném odchodu média informovala již v uplynulých měsících. Agentura DPA napsala, že Ternus je již nějakou dobu považován za Cookova nástupce.

Společnost Apple založili tři počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v kalifornském Cupertinu v dubnu 1976. Počítačová firma patří k nejhodnotnějším firmám na světě a s pobočkami ve více než 25 zemích světa má v současnosti zhruba 166 tisíc zaměstnanců. Loni v říjnu přesáhla tržní hodnota společnosti Apple poprvé čtyři biliony dolarů (85 bilionů korun). Firma se tak podle agentury Bloomberg stala třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila.

TSMC

AI hlad po čipech sílí. Nvidia, Apple i AMD tlačí TSMC k rekordům

Trhy

Čipový gigant TSMC oznámil za první čtvrtletí výrazný růst hospodaření. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 58 procent na zhruba 18 miliard dolarů, čímž překonal očekávání analytiků a znamenal už čtvrté po sobě jdoucí rekordní čtvrtletí.

nst

Globalstar

Amazon chce konkurovat Starlinku. Za 240 miliard kupuje provozovatele satelitů Globalstar

Zprávy z firem

Americký internetový obchod Amazon se dohodl na převzetí provozovatele satelitů Globalstar. Hodnota transakce činí zhruba 11,6 miliardy dolarů (téměř 240 miliard korun), uvedla agentura Reuters. Amazon se tak snaží posílit své aktivity v oblasti satelitů, aby mohl lépe konkurovat komunikační síti Starlink, kterou provozuje vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely dnes Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).

ČTK

