Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz — Špatné zprávy pro německý průmysl. Místo růstu ho letos čeká stagnace

ČTK
Německý průmysl bude v letošním roce v nejlepším případě stagnovat. Vyšší náklady na energie, rizika v dodavatelských řetězcích a domácí strukturální slabiny vyvíjejí na největší evropskou ekonomiku tlak. Uvedl to prezident Svazu německého průmyslu (BDI) Peter Leibinger.

Svaz tak po slabém začátku roku zhoršil výhled. Ještě v lednu odhadoval, že letos průmysl stoupne o jedno procento. Konflikt v Íránu podle BDI přinesl další rizika poklesu, včetně dražší energie, širšího cenového tlaku a narušení dopravy.

„Průmyslová výroba v Německu od roku 2022 každoročně klesá. V roce 2026 už neočekáváme oživení, ale stagnaci,“ řekl podle agentury Reuters Leibinger.

Problémy v námořní dopravě

Zpracovatelský průmysl Německa by se mohl už pátým rokem za sebou propadnout, pokud budou přetrvávat problémy v námořní dopravě, varoval svaz. Průmyslová výroba zůstává hluboko pod dřívějšími úrovněmi a využití kapacit je jen mírně nad 78 procenty.

Válka s Íránem podle Leibingera způsobí, že oživení průmyslu se posune hluboko do druhého pololetí, ale možná až do roku 2027. Pokud by konflikt přetrvat až do konce roku, představovalo by to vážné nebezpečí.

Slabiny Německa jsou podle Leibingera především strukturální. Jsou to zejména vysoké náklady na práci, daně, byrokracie a drahé energie, které postupně oslabují konkurenceschopnost země. Vyzval proto vládu, aby se do léta dohodla na rozsáhlém reformním balíku, který by podpořil růst a investice. Měl by zahrnovat daňové úlevy, spolehlivé investiční pobídky a omezení byrokracie.

Leibinger také apeloval na rychlejší a více digitalizovanou veřejnou správu a uvedl, že je potřeba se odklonit od krátkodobých krizových řešení. Opatření, která dosud vláda představila, jsou podle něj zklamáním a míjejí se účinkem.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Lukáš Kovanda

V Perském zálivu váznou také suroviny potřebné pro výrobu hnojiv. Maržová inflace, jakou známe v podání čerpadlářů, hrozí také v případě potravin, komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Přes Hormuzský průliv prochází významná část světových dodávek surovin potřebných k výrobě hnojiv, jako je močovina, čpavek nebo síra. Jakmile se tato logistika zkomplikuje, ceny těchto vstupů na světových trzích rostou. Zároveň platí, že výroba hnojiv je silně závislá i na zemním plynu, takže jakékoli napětí, které žene nahoru ceny energií, situaci dál zhoršuje.

Zásoby tlumí dopad jen dočasně

Zemědělci zatím nejsou zasaženi naplno, protože ještě využívají zásoby nakoupené dříve za nižší ceny. To je ale jen dočasný efekt. Nové nákupy už probíhají za výrazně vyšší ceny, podle dostupných dat klidně o desítky procent. To znamená, že tlak na náklady v zemědělství bude v dalších měsících sílit.

Konflikt v Íránu může zdražit potraviny

Konflikt v Íránu tak může poměrně výrazně poznamenat i trh s potravinami. Průmyslová hnojiva jsou dnes klíčová pro udržení současné úrovně zemědělské produkce. Pokud by konflikt dlouhodobě udržoval vysoké ceny plynu a surovin potřebných k výrobě hnojiv, zemědělci by na nich začali šetřit. To by se postupně promítlo do nižších výnosů a v globálním měřítku i do vyšší potravinové nejistoty.

Pšenice zatím roste jen mírně

Například cena pšenice na burze od začátku konfliktu mírně roste, ale zdaleka nedosahuje úrovně roku 2022. S určitým zpožděním se dostaví zdražení, právě třeba i pšenice, pokud konflikt v Íránu neustane. Zatímco ceny pohonných hmot se do trhu propisují okamžitě, u zemědělských komodit se vyšší náklady projeví až v horizontu několika měsíců.

Nejprve zdraží ovoce a zelenina

Nejprve se růst cen projeví u ovoce a zeleniny. S odstupem pak i u živočišných výrobků, protože dražší hnojiva zdražují krmiva, a tím i chov hospodářských zvířat.

Opatrnost je u zákazníků na místě, i při nákupu potravin. V obdobích zvýšené nejistoty mají některé firmy tendenci promítat do cen i náklady, které jim reálně ještě nevznikly, a zvyšovat si tak marže.

Doporučujeme