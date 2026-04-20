Špatné zprávy pro německý průmysl. Místo růstu ho letos čeká stagnace
Německý průmysl bude v letošním roce v nejlepším případě stagnovat. Vyšší náklady na energie, rizika v dodavatelských řetězcích a domácí strukturální slabiny vyvíjejí na největší evropskou ekonomiku tlak. Uvedl to prezident Svazu německého průmyslu (BDI) Peter Leibinger.
Svaz tak po slabém začátku roku zhoršil výhled. Ještě v lednu odhadoval, že letos průmysl stoupne o jedno procento. Konflikt v Íránu podle BDI přinesl další rizika poklesu, včetně dražší energie, širšího cenového tlaku a narušení dopravy.
„Průmyslová výroba v Německu od roku 2022 každoročně klesá. V roce 2026 už neočekáváme oživení, ale stagnaci,“ řekl podle agentury Reuters Leibinger.
Problémy v námořní dopravě
Zpracovatelský průmysl Německa by se mohl už pátým rokem za sebou propadnout, pokud budou přetrvávat problémy v námořní dopravě, varoval svaz. Průmyslová výroba zůstává hluboko pod dřívějšími úrovněmi a využití kapacit je jen mírně nad 78 procenty.
Válka s Íránem podle Leibingera způsobí, že oživení průmyslu se posune hluboko do druhého pololetí, ale možná až do roku 2027. Pokud by konflikt přetrvat až do konce roku, představovalo by to vážné nebezpečí.
Slabiny Německa jsou podle Leibingera především strukturální. Jsou to zejména vysoké náklady na práci, daně, byrokracie a drahé energie, které postupně oslabují konkurenceschopnost země. Vyzval proto vládu, aby se do léta dohodla na rozsáhlém reformním balíku, který by podpořil růst a investice. Měl by zahrnovat daňové úlevy, spolehlivé investiční pobídky a omezení byrokracie.
Leibinger také apeloval na rychlejší a více digitalizovanou veřejnou správu a uvedl, že je potřeba se odklonit od krátkodobých krizových řešení. Opatření, která dosud vláda představila, jsou podle něj zklamáním a míjejí se účinkem.
