newstream.cz Money Nové Dluhopisy Republiky: Stát se poučil z chyb. Bude to ale skutečně win-win?

Nové Dluhopisy Republiky: Stát se poučil z chyb. Bude to ale skutečně win-win?

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Minulá emise protiinflačních dluhopisů pro domácnosti vládě prodražila financování možná až o 10 miliard korun. Domácnostem stát platil 15 procent, bankám a fondům šest, říká ekonom Petr Dufek.

Ministerstvo financí ve čtvrtek odstartovalo emisi státních dluhopisů, určených pro domácnosti. Hned první den si jich lidé objednali za 1,5 miliardy. Státní kasa přitom počítá s objemem 20 miliard korun. „Myslím, že tentokrát je to relativně dobře udělaná záležitost. Státu se tím financování neprodraží, protože úroky jsou nastavené podobně jako u aktuálních emisí pro institucionální investory, tedy pro banky a fondy. Stát na tom nevydělá ani neprodělá, ale pozitivní je, že si tím rozšiřuje investorskou základnu,“ řekl Newstreamu hlavní ekonom Delloitte David Marek.

Podobně to vidí i hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Je to přijatelná alternativa pro financování státního dluhu. Stát primárně spoléhá na finanční trhy, takže by si mohl něco málo půjčit i od domácností napřímo,“ konstatuje s tím, že je vidět pokrok v kvalitě přípravy. Kromě konstrukce bondů i z hlediska jejich distribuce. „Na rozdíl od dřívějších emisí lze ale tyto dluhopisy nakoupit velmi pohodlně. Lze to udělat pomocí Identity občana z domova, není nutné jít kvůli tomu s příkazem do banky. Je to technicky jednodušší a srozumitelnější“. Skoupení bohatými lidmi, což postihlo první emisi, podle něj brání limit, který je na třech milionech na osobu.

Nabízeny jsou tři typy dluhopisů. S pevnou sazbou 4,5 procenta a dobou splatnosti pět let, dále protiinflační dluhopisy, kde se sazba bude odvíjet od květnové meziroční inflace v jednotlivých letech a roční výnosy se budou reinvestovat do stejné emise. Dále jsou v nabídce tříměsíční dluhopisy se sazbou 3,5 procenta, které se po třech měsících automaticky obnovují, pokud jejich majitel nepožádá o vyplacení peněz. Sazba se může měnit podle sazeb ČNB.

Inflace státu zavařila

Česko už má co do prodeje státních dluhopisů domácnostem zkušenosti. První vlna proběhla v roce 2011 za dob ministra financí Miroslava Kalouska (KDU-ČSL/TOP09). Po ní zůstala velká pachuť. Po výhodně úročených dluhopisech se totiž v první várce jen zaprášilo. Během několika hodin ji skoupila hrstka bohatých investorů. Další emise, respektive emisní vlna, nastoupila v roce 2018. To už šlo o Dluhopisy Republiky za ministryně financí Aleny Schillerové (ANO).

Emise měla u lidí velký úspěch, prodaly se dluhopisy za 85 miliard korun, ale stát si na jedné její části vylámal zuby. Šlo o protiinflační dluhopisy, kde se úroková sazba skládala z inflace plus fixní sazby, která byla zpočátku na 0,5 procenta a později byla snížena na nulu. Problém byl právě s inflací. Ta totiž už v roce 2019 vyjela ze svých „nudných“ kolejí kolem dvou procent a od podzimu 2019 dokonce překračovala takzvané toleranční pásmo. Pak nastoupil covid a rusko-ukrajinská válka a v roce 2022 už průměrná roční inflace činila přes 15 procent. Státu se tak financování jeho dluhu začalo prodražovat. V lednu 2022 ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) emisní vlnu zastavil.   

Nečekaně vysoká inflace financování státu výrazně prodražila. Podle Petra Dufka stát celkově vyplatil možná až o 10 miliard korun více, než kdyby si býval půjčil u institucionálních investorů. „Pro stát by tenkrát bylo bývalo výhodnější, kdyby se financoval na trhu, a ne u domácností. Na trhu se 15 procent neplatilo, maximum bylo jen chvíli nad šesti procenty,“ říká.

Bude to win-win?

Člen národní rozpočtové rady (NRR) Petr Musil vidí problém v následujícím. „Teze, že je to výhodné pro stát a občany, je nesmyslná. Dluh není výhodný pro nikoho, natož pro občany. Lidé, kteří dluhopis nakoupili, se budou podílet na splátkách dluhu stejně jako ostatní, přičemž stát bude muset zvýšit daně, aby dostal finance do rovnováhy. Efekt pro majitele dluhopisu bude pouze ten, že mu stát trošku vykompenzuje vyšší budoucí daně tím, že mu dnes z toho dluhopisu dá nějaký úrok,“ podtrhuje.

Výhoda pro lidi je podle něj v tom, že kdyby si kupovali dluhopis přes banku, ta si strhne poplatek, od státu je to bez poplatku. Další věcí, pokud chceme hodnotit, zda může být řeč o win-win, jak nové dluhopisy propaguje ministryně financí Alena Schillerová, je otázka nákladů na realizaci emise. „U pevně úročených dluhopisů činí průměrná roční sazba 4,5 procenta, přičemž stát si nyní půjčuje za 4,7 procenta, takže na té sazbě stát ušetří řekněme dvě desetiny procentního bodu. Ale neznáme náklady, které jsou s emisí spojené,“ upozorňuje Musil. „Ministerstvo financí říká, že emise bude řídit samo a že náklady jsou marginální. Poměr mezi úsporami z nižší sazby a náklady ovšem bude záležet na objemu emise,“ dodává.  

Proč vtáhnout do financování státního dluhu veřejnost?

Ministerstvo financí, které emise státních bondů administruje, sice nikdy nemá problém je udat, ale podle Davida Marka není od věci mít portfolio jejich držitelů širší. Problém se ukázal před 15 lety, kdy začalo krachovat Řecko a úrokové sazby začaly výrazně růst všem od Řecka přes Německo až po Česko. „V takovém okamžiku, když se můžete opřít nejen o finanční trhy, ale i o sektor domácností, nemusíte být tolik vystavena stresu, který může z nějakých důvodů, kvůli nějaké černé labuti, nastat,“ říká Marek.

Riziko je jiné, než když drží dluhopisy institucionální investor. Stát se vyhne tomu, že po něm ten institucionální investor bude chtít vyšší úrok,“ souhlasí také člen NRR Petr Musil. „Ale obrácenou stranou téže věci je, že když půjde státní dluh nahoru, a současné rozvolňování rozpočtových zákonů tomu nasvědčuje, tak může za pár let být tržní úrok státních dluhopisů třeba na šesti procentech. Domácnost, která je nakoupila s 4,5 procenty, prodělává a nemá na rozdíl od institucionálního investora možnost si zajistit vyšší úrok,“ podtrhuje.

Nízký podíl domácností na emitovaném objemu státních dluhopisů nám nedávno v mezinárodní srovnávací studii vyčetlo OECD.

Kolik je stát ochoten prodat?  

V první emisi, která bude uzavřena 28. června, ministerstvo financí očekává prodej za zhruba 20 miliard korun. Z toho deset miliard by mělo připadnout na tříměsíční dluhopisy a po pěti miliardách na oba typy pětiletých dluhopisů. Ministerstvo počítá i s tím, že bude poptávka vyšší či nižší. Další emisi má ministryně financí Alena Schillerová naplánovanou na období před Vánoci.

„Všechny tři typy nabízených dluhopisů nejsou nikterak křiklavě výhodné pro stát na úkor daňového poplatníka ani nejsou nevýhodné pro kupující. Zajímavé je, že ten pětiletý dluhopis a protiinflační jsou hodně designované tak, aby tam člověka udržely po celých pět let,“ hodnotí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. „Je tam docela významná penalizace při dřívějším ukončení. U fixního dluhopisu začíná úrok nízko a končí vysoko, až někde u šesti procent, čili v posledních letech jsou výnosy nejvyšší. Podobné je to i u protiinflačního dluhopisu,“ vysvětluje.

Nejlákavější jsou podle Hradila tříměsíční dluhopisy, které lze považovat za přímého konkurenta spořicích účtů nebo termínovaných vkladů. „I vzhledem k tomu, že výnosy nejsou zdaněné, to vychází dobře. Oproti spořicímu účtu je o něco složitější ty peníze vybrat, je třeba počkat v nejhorším případě tři měsíce,“ podotýká Hradil. Narazil však podle svých slov na jednu nejasnost. „Nikde jsem nevyčetl, co se u dluhopisu vázaného na repo sazbu stane, když ČNB sazbu sníží. Nakolik jistý si člověk může tou 3,5 procentní sazbou, za jakých okolností to půjde dolů,“ nadhazuje otázku.

Zájem je velký

Už v první den emise v 18 hodin večer, jak uvedla ministryně Schillerová na síti X, dosáhly objednávky 1,5 miliardy korun. Stát je podle ní připraven i na to, že bude zájem vyšší anebo naopak nižší. „Tyto dluhopisy jsou jen doplňkovým zdrojem peněz. Zda to bude 20 či 50 miliard, to je státu de facto jedno. Emise těch „velkých“ dluhopisů jsou řádově úplně někde jinde,“ usuzuje David Marek.

Na minulých emisních vlnách se svezly hlavně movitější domácnosti. Tentokrát by se okruh investorů mohl rozšířit. „Významnou roli tady může sehrát jeden důležitý faktor, a to je zkušenost s vysokou inflační vlnou v letech 2022 a 2023, kdy velkou část našich úspor spolykala inflace a většina lidí proti tomu nebyla nijak chráněna. Nové protiinflační dluhopisy tak mohou být pro dost lidí zajímavé,“ domnívá se Marek.  

Předchozí emise byla záležitostí bohatých respektive bohatších vrstev. Nyní jsou nákupy limitovány třemi miliony na hlavu.

Dluhopisy Republiky jsou stejně jako ostatní státní dluhopisy osvobozeny od daní. Tedy od zdanění výnosů jinak 15procentní srážkovou daní. To bude mít mírně negativní dopad na příjmy státního rozpočtu. „Když spočítáme výnosy z plánovaného objemu a daň, půjde o částku, která je pod rozlišovací úroveň státního rozpočtu,“ uzavírá hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Boj o jachty. Itálie prověřuje podnět Karla Komárka kvůli rozhodnutí akcionářů Ferretti

Karel Komárek
Allwyn, užito se svolením
nst
nst

Italská vláda se zabývá žádostí společnosti KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka o přezkum čtvrtečního rozhodnutí akcionářů výrobce luxusních jachet Ferretti. Valná hromada se ve sporu o kontrolu nad firmou přiklonila k čínské skupině Weichai. KKCG upozorňuje na možné porušení pravidel pro investice do strategických podniků a žádá prověření postupu čínských akcionářů.

Italská vláda posuzuje žádost společnosti KKCG Maritime podnikatele Karla Komárka o přezkoumání platnosti rozhodnutí akcionářů italského výrobce luxusních jachet Ferretti. Ti se ve čtvrtek ve sporu o kontrolu nad podnikem přiklonili na stranu čínské skupiny Weichai Group. S odkazem na italského ministra průmyslu Adolfa Ursa o tom informovala agentura Reuters.

Žádost byla přijata a nyní ji posuzují příslušné odbory,“ uvedl Urso. Podle něj se věcí nezabývá pouze jeho resort. „Netýká se to jen mého ministerstva, ale především také ministerstva obrany, jelikož Ferretti má zbrojní část výroby,“ dodal ministr.

Italský úřad vlády podle zdroje ČTK obdržel podnět k prověření, zda nebyly porušeny povinnosti spojené s oznamováním a schvalováním investic do strategických podniků ze zemí mimo Evropskou unii. Podle KKCG by se na Ferretti tato pravidla mohla vztahovat, protože firma má menší divizi vyrábějící hlídková plavidla pro bezpečnostní složky.

Akcionáři dali přednost Weichai

Čtvrteční valná hromada Ferretti se konala za zavřenými dveřmi. Rozhodovala o tom, zda si kontrolu nad představenstvem udrží největší akcionář firmy, čínská skupina Weichai, nebo zda převahu získá skupina kandidátů podporovaná Komárkovou KKCG Maritime.

Podle zveřejněného zápisu podpořili kandidátku vedenou společností Weichai akcionáři zastupující 49,7 procenta kapitálu. Kandidátku navrženou KKCG podpořili akcionáři držící 45,1 procenta kapitálu.

Weichai má většinu v představenstvu, KKCG jedno místo

Po hlasování má podle italských médií Weichai v představenstvu Ferretti osm křesel, zatímco KKCG jedno. V představenstvu podle webu společnosti zasedá dlouholetá manažerka skupin KKCG a Allwyn Katarína Kohlmayerová.

Nové představenstvo následně jmenovalo nového generálního ředitele. Stal se jím švýcarský manažer bulharského původu Stassi Anastassov, který ve funkci nahradil dlouholetého šéfa firmy Alberta Galassiho.

KKCG mluví o vážných obavách

KKCG už ve čtvrtek rozhodnutí valné hromady zpochybnila. Uvedla, že informovala italskou vládu o možném porušení pravidel, a žádá mimo jiné prověření toho, zda skupina čínských investorů nekoordinovala nákupy akcií Ferretti.

„Stanovisko KKCG Maritime odráží její vážné obavy ohledně možné koordinované akce akcionářů napojených na skupinu Weichai, možného nedodržení oznamovacích povinností a širšího souladu s regulatorními požadavky vztahujícími se na společnosti strategického významu pro národní obranu a bezpečnost Itálie,“ uvedla společnost ve čtvrtečním prohlášení zaslaném ČTK.

Ferretti vlastní značky Riva či Wally

Ferretti ovládá sedm značek luxusních jachet, mimo jiné Riva a Wally. Skupina KKCG působí v zábavním průmyslu, energetice, technologiích, nemovitostech a dalších odvětvích. Zaměstnává více než 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.

Českým bankám se loni dařilo. Podle studie Deloitte CEE Banking M&A Study si tuzemský sektor drží vysokou ziskovost, silný kapitál a velmi dobrou kvalitu úvěrů. Celková aktiva bank vzrostla na 472 miliard eur a návratnost vlastního kapitálu se zvýšila na 16,7 procenta.

Českému bankovnímu sektoru se v roce 2025 dařilo. Podle objemu bankovních aktiv si udržel pozici druhého největšího trhu ve střední a východní Evropě. Vyplývá to z osmého vydání studie Deloitte CEE Banking M&A Study, která sleduje bankovní sektor a transakční aktivitu v 16 zemích regionu.

Celková aktiva českých bank dál rostla. Ve třetím čtvrtletí roku 2025 dosáhla 472 miliard eur, zatímco v roce 2024 činila 422 miliard eur. Banky zároveň posílily kapitálovou vybavenost. Kapitálová přiměřenost sektoru dosáhla 23,5 procenta.

Ziskovost dál rostla

České banky si udržely také vysokou ziskovost. Návratnost vlastního kapitálu, tedy ROE, se v roce 2025 pohybovala na úrovni 16,7 procenta. O rok dříve činila 15,5 procenta.

Hlavním zdrojem růstu zisků zůstaly čisté úrokové výnosy. Podle Deloitte je podpořila zejména refixace hypotečních úvěrů za vyšší sazby. Rostly ale také čisté výnosy z poplatků a provizí.

Český bankovní sektor potvrzuje, že i při postupném poklesu úrokových sazeb je možné udržet vysokou ziskovost a stabilitu. Čisté úrokové výnosy zůstávají hlavním tahounem rostoucích zisků, českým bankám se však daří zlepšovat i provozní efektivitu danou poměrem nákladů k výnosům, takzvaným cost-to-income ratio,“ uvedl Roman Lux, partner v oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte.

Úvěrový trh znovu ožil

Po slabším roce 2024 se podle Deloitte loni výrazněji rozběhl také úvěrový trh. Celkové úvěry v roce 2024 vzrostly o 3,5 procenta, zatímco do třetího čtvrtletí roku 2025 tempo růstu zrychlilo na 8,1 procenta.

K oživení přispěly domácnosti i firmy. Výraznější dynamiku ale vykázal retailový segment. Objem retailových úvěrů rostl v roce 2024 tempem 4,1 procenta, ve třetím čtvrtletí roku 2025 už o 9,6 procenta.

Firemní úvěry rostly pomaleji. V roce 2024 se zvýšily o 3,4 procenta, v roce 2025 pak o 6,6 procenta. Podle Deloitte se v tom odráží opatrnější investiční aktivita podniků.

Špatných dluhů je minimum

Kvalita úvěrových portfolií českých bank zůstává podle studie velmi silná. Podíl nesplácených úvěrů se od roku 2023 drží kolem 1,6 procenta. To Česko řadí mezi nejlépe hodnocené trhy ve střední a východní Evropě.

„Nízký podíl nesplácených úvěrů je odrazem kombinace konzervativního úvěrování, důsledného posuzování bonity klientů a aktivního přístupu k řízení rizik ze strany bank, stejně jako přiměřené regulace České národní banky. Úvěrová portfolia českých bank tak dlouhodobě vykazují vysokou kvalitu,“ uvedl Lux.

Bankovní trh ve střední a východní Evropě zůstává podle Deloitte vysoce koncentrovaný. Mezi největší bankovní skupiny v regionu patří Erste Group, v Česku zastoupená Českou spořitelnou, KBC, tedy vlastník ČSOB, dále UniCredit, PKO a OTP.

V roce 2024 se Česká spořitelna stala největší bankou v Česku podle celkových aktiv. Její tržní podíl dosáhl 18,3 procenta. Těsně za ní skončila ČSOB s podílem 18,2 procenta.

Konsolidovaný a vysoce koncentrovaný trh

Na trhu pokračují také strategické transakce. V září 2025 dokončila Banka CREDITAS akvizici digitální bankovní skupiny MeDirect, která působí na Maltě a v Belgii.

V říjnu 2025 se skupina KBC dohodla na akvizici stoprocentního podílu ve společnostech Business Lease Czech Republic a Business Lease Slovakia za 72 milionů eur. Transakce má rozšířit její leasingové aktivity ve střední Evropě.

„Konsolidace bankovního trhu zůstává jedním z hlavních současných trendů. Silné bankovní skupiny budou nadále hledat růstové příležitosti doma i v zahraničí. Současně se M&A aktivita posouvá od navyšování tržního podílu k rozšiřování nabídky, a to zejména prostřednictvím integrace fintech řešení a doplňkových služeb do bankovních ekosystémů,“ dodal Lux.

Studie Deloitte CEE Banking M&A Study 2026 analyzuje bankovní sektor, fúze a akvizice a hlavní trendy ve střední a východní Evropě. Věnuje se makroekonomickému vývoji, výkonnosti bank, transakční aktivitě, bankovním IPO, platebnímu sektoru i vztahu kryptoměn a finančního systému.

