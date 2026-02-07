ČNB: Navýšení schodku rozpočtu je jen kosmetická změna
Česká národní banka považuje navýšení letošního plánovaného schodku státního rozpočtu za spíše kosmetické. Nebude tedy kvůli němu měnit závěry své nové prognózy, kterou její představitelé blíže představili na včerejším setkaní s analytiky. Právě v jeho rámci zaznělo i zmíněné hodnocení navýšení schodku.
Vláda koncem ledna oznámila letošní plánovaný deficit ve výši 310 miliard korun. Ten je podle Národní rozpočtové rady fakticky vyšší hned o 63 miliard korun než deficit navrhovaný ještě předchozí vládou.
Česká ekonomika by podle nové prognózy ČNB měla růst rychleji než podle poslední prognózy z loňského podzimu. V rozsahu 2,9 namísto 2,4 procenta. A to navíc při pomalejší než dosud předpokládané inflaci – ta by měla celoročně činit 1,6 namísto 2,2 procenta. ČNB tak nepředpokládá, že by navýšení schodku mělo působit proinflačně. Pokud by čekala jeho proinflační působení, zřejmě by na to hlasitě upozorňovala, jako v minulých letech.
ČNB navíc nevylučuje možnost dokonce dvojího letošního snížení své základní úrokové sazby. Na tuto možnost upozorňuje od konce ledna. Začala s ní tedy vlastně až poté, co již bylo zveřejněno zamýšlené navýšení schodku státního rozpočtu. Opět, pokud by centrální banka považovala navýšení schodku za proinflační, věrna své předchozí rétorice by těžko mohla takto otevřít možnost hned dvojího snížení sazeb.
Trh i v reakci na nejnovější komunikaci ČNB nyní počítá s jedním letošním snížením základní úrokové sazby, z 3,5 na 3,25 procenta, k němuž by mělo dojít nejspíše už v rámci měnověpolitického zasedání letos v březnu.
Mzdy porostou rychleji
Z prognózy ČNB dále plyne, že reálné mzdy letos porostou rychleji, než se dosud mínilo. Jejich růst by se mohl opět pohybovat kolem úrovně 4,5 procenta, která se obecně předpokládá také za loňský rok. Celkový výsledek za loňský rok Český statistický úřad teprve zveřejní.
Vyšší navrhovaný letošní schodek státního rozpočtu sice čeří politické vody, Českou národní banku ale nechává v klidu. Navýšení plánovaného deficitu z 286 na 310 miliard korun evidentně pro ČNB není ničím zásadním, alespoň z hlediska její zákonem dané snahy o udržování stabilní cenové hladiny.
Tuzemská centrální banka je ve své nové prognóze výrazně optimističtější než ministerstvo financí. To ve své lednové prognóze počítá s letošním reálným růstem české ekonomiky jen ve výši 2,4 procenta. Inflace by přitom měla činit 2,1 procenta.
I když ČNB počítá s citelně rychlejším růstem ekonomiky než resort financí, nelze na základě její prognózy předpokládat, že tuzemská ekonomika vytvoří vyšší nominální hrubý domácí produkt. Ten by se měl pohybovat letos kolem úrovně 8960 miliard korun, protože ČNB sice počítá s citelně rychlejším reálným růstem než ministerstvo financí, zato však se znatelně pomalejší inflací. Zlepšení prognózy ze strany ČNB tedy čistě nominálně neznamená žádný dodatečný letošní příjem pro veřejnou kasu ČR, ani pro státní rozpočet.
