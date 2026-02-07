Nový magazín právě vychází!

ČNB: Navýšení schodku rozpočtu je jen kosmetická změna

Česká národní banka považuje navýšení letošního plánovaného schodku státního rozpočtu za spíše kosmetické. Nebude tedy kvůli němu měnit závěry své nové prognózy, kterou její představitelé blíže představili na včerejším setkaní s analytiky. Právě v jeho rámci zaznělo i zmíněné hodnocení navýšení schodku.

Vláda koncem ledna oznámila letošní plánovaný deficit ve výši 310 miliard korun. Ten je podle Národní rozpočtové rady fakticky vyšší hned o 63 miliard korun než deficit navrhovaný ještě předchozí vládou.

Česká ekonomika by podle nové prognózy ČNB měla růst rychleji než podle poslední prognózy z loňského podzimu. V rozsahu 2,9 namísto 2,4 procenta. A to navíc při pomalejší než dosud předpokládané inflaci – ta by měla celoročně činit 1,6 namísto 2,2 procenta. ČNB tak nepředpokládá, že by navýšení schodku mělo působit proinflačně. Pokud by čekala jeho proinflační působení, zřejmě by na to hlasitě upozorňovala, jako v minulých letech.

Češi si nadále půjčují více. Objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl zhruba o devět procent a spolu s tím posílil i segment refinancování. Vyplývá to z dat České národní banky, která zároveň ukazují na dlouhodobý pokles úrokových sazeb u nových spotřebitelských úvěrů. To vytváří prostor pro refinancování starších půjček a možné snížení nákladů na jejich splácení.

ČNB navíc nevylučuje možnost dokonce dvojího letošního snížení své základní úrokové sazby. Na tuto možnost upozorňuje od konce ledna. Začala s ní tedy vlastně až poté, co již bylo zveřejněno zamýšlené navýšení schodku státního rozpočtu. Opět, pokud by centrální banka považovala navýšení schodku za proinflační, věrna své předchozí rétorice by těžko mohla takto otevřít možnost hned dvojího snížení sazeb.  

Trh i v reakci na nejnovější komunikaci ČNB nyní počítá s jedním letošním snížením základní úrokové sazby, z 3,5 na 3,25 procenta, k němuž by mělo dojít nejspíše už v rámci měnověpolitického zasedání letos v březnu.

Mzdy porostou rychleji

Z prognózy ČNB dále plyne, že reálné mzdy letos porostou rychleji, než se dosud mínilo. Jejich růst by se mohl opět pohybovat kolem úrovně 4,5 procenta, která se obecně předpokládá také za loňský rok. Celkový výsledek za loňský rok Český statistický úřad teprve zveřejní.

Tuzemská centrální banka je ve své nové prognóze výrazně optimističtější než ministerstvo financí. To ve své lednové prognóze počítá s letošním reálným růstem české ekonomiky jen ve výši 2,4 procenta. Inflace by přitom měla činit 2,1 procenta.

I když ČNB počítá s citelně rychlejším růstem ekonomiky než resort financí, nelze na základě její prognózy předpokládat, že tuzemská ekonomika vytvoří vyšší nominální hrubý domácí produkt. Ten by se měl pohybovat letos kolem úrovně 8960 miliard korun, protože ČNB sice počítá s citelně rychlejším reálným růstem než ministerstvo financí, zato však se znatelně pomalejší inflací. Zlepšení prognózy ze strany ČNB tedy čistě nominálně neznamená žádný dodatečný letošní příjem pro veřejnou kasu ČR, ani pro státní rozpočet.    

Kdo vydělá na dohodě USA–Indie: oděvy a obuv táhnou, ropa brzdí

Naréndra Módí a Donald Trump
ČTK
nst
nst

Prozatímní obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Indií přinesla výraznou úlevu finančním trhům a posílila vyhlídky řady exportně orientovaných indických odvětví. Největšími vítězi jsou výrobci obuvi, oděvů a další pracně náročné sektory, zatímco tlak mohou pocítit rafinerské firmy a domácí producenti alkoholu.

Podle nového rámce dohody USA sníží cla na indické zboží na efektivní sazbu 18 procent z dosavadních 50 procent, připomíná agentura Bloomberg. Indie se na oplátku zavázala k nákupům amerických produktů v hodnotě 500 miliard dolarů a k odstranění obchodních bariér u části zboží, včetně zemědělských výrobků, chemikálií a zdravotnických prostředků. Podrobnosti dohody byly zveřejněny po podpisu exekutivního nařízení americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Dohoda odstranila významný zdroj nejistoty, což se okamžitě odrazilo na trzích. Indické akcie i měna v uplynulém týdnu výrazně posílily. Rupie zaznamenala nejlepší týden za poslední tři roky a akciový index NSE Nifty 50 vzrostl o 3,5 procenta.

Mezi Amerikou a Asií: Evropu straší problémy s dodávkami léků

Zprávy z firem

Pandemie covidu i politika Donalda Trumpa odkryly slabiny evropského zdravotnictví. Závislost na Asii a tlak ze strany USA nutí Evropu přehodnotit, kde a jak budou vznikat léky budoucnosti. Farmaceutický průmysl se stává strategickou otázkou podobnou obraně či energetice. A Evropa stojí před dilematem, jak si zajistit bezpečné dodávky bez ztráty konkurenceschopnosti, píše v analýze Jan Žižka z Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

Komu se uleví?

Pozitivní dopad se očekává zejména u indických vývozců oděvů, obuvi a šperků, kteří patří mezi klíčové dodavatele na americký trh. Dosavadní vysoká cla narušovala jejich dodavatelské smlouvy a firmy byly nuceny absorbovat zvýšené náklady. Snížení cel na 18 procent by mělo zlepšit marže a obnovit růst objednávek. Úlevu očekávají také dodavatelé amerických maloobchodních řetězců a výrobci šperků.

Výrazné zlepšení vyhlídek zaznamenává rovněž letecký a kosmický průmysl. USA souhlasily se zrušením cel na některá letadla a letecké komponenty dovážené z Indie. To by mělo přispět ke zlepšení cash flow a konkurenceschopnosti indického dodavatelského řetězce v situaci, kdy se firmy připravovaly na zavedení vyšších cel.

Z dohody budou těžit i výrobci automobilových dílů. USA Indii přiznaly preferenční celní kvóty a základní automobilové komponenty vyvážené z Indie budou zatíženy nulovým clem. Naopak elektromobily byly z jednání vyňaty a případné snížení cel na americká auta se má týkat pouze vozů s vyšším objemem motoru.

Na opačné straně stojí rafinerský sektor. Dohoda se sice výslovně nezmiňuje o indických nákupech ruské ropy, exekutivní nařízení však počítá s návratem 25procentního sankčního cla v případě pokračujících dovozů z Ruska. Indické rafinerie, které v posledních letech profitovaly ze zpracování levné ruské ropy, se tak mohou dostat pod zvýšený dohled. Největší dovozci ruské ropy zároveň patří k významným vývozcům ropných produktů na americký trh, což jejich pozici činí citlivější.

Naréndra Módí
Aktualizováno

Potíže pro Putina? Trump tvrdí, že Indie přestane odebírat ruskou ropu

Politika

Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to uvedl americký prezident Donald Trump. Spojené státy podle něho s okamžitou platností sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent. Indie jako součást uzavřené obchodní dohody omezí cla a další bariéry pro dovoz z USA postupně až na nulu, dodal Trump. Módí následně uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.

ČTK

Přečíst článek

Tlak může zesílit také v sektoru alkoholu. Indie se v rámci dohody zavázala odstranit bariéry pro dovoz vína a lihovin, což zvýší konkurenci pro domácí výrobce. Největší indické vinařské a lihovarnické společnosti budou čelit silnějšímu tlaku ze strany evropských a amerických producentů, přestože celní úlevy mají být zaváděny postupně a za určitých podmínek.

Analytici očekávají, že dohoda posílí postavení Indie v globálních dodavatelských řetězcích v rámci strategie diverzifikace výroby mimo Čínu. Krátkodobě přináší úlevu trhům, střednědobě by mohla vést k přeskupení zisků napříč jednotlivými sektory indické ekonomiky.

Miliardový byznys s konopím: Německo hledá brzdy pro boom online prodeje

Konopí na pár kliknutí: byznys roste, pravidla se zpřísňují
ČTK
nst
nst

Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst a během necelých dvou let se proměnil v miliardové odvětví. Liberalizace konopných zákonů otevřela cestu digitálním telemedicínským platformám a online lékárnám, které dnes stojí v centru rychle se rozvíjejícího trhu. Zároveň však rostoucí dostupnost vyvolává obavy politiků a regulačních orgánů, které chtějí systém zpřísnit.

Dovoz léčebného konopí do Německa podle odhadů v roce 2025 dosáhl 192 tun, zatímco v roce 2023 činil 32 tun, uvádí agentura Bloomberg. Prodeje na domácím trhu se podle oborové asociace BPC zvýšily z téměř jedné miliardy eur v roce 2024 na zhruba dvě miliardy eur v roce 2025. Klíčovou roli v tomto růstu hrají online lékárny, které prostřednictvím digitálních platforem nabízejí široký sortiment konopných produktů.

Dovoz léčebného konopí do Německa podle odhadů v roce 2025 dosáhl 192 tun ČTK

Růst trhu je spojen především s rozšířením telemedicíny. Po vyřazení konopí ze seznamu zakázaných narkotik mohou lékaři látku předepisovat snadněji, což vedlo ke vzniku desítek online služeb. Ty často fungují na základě krátkých zdravotních dotazníků, které posuzují lékaři působící v různých zemích Evropské unie. Po vystavení receptu mají zákazníci přístup k online tržišti, kde si mohou konopí objednat s doručením domů.

Multivitamíny, vitamíny

Biohacking: Nejde o to používat víc doplňků, ale jejich lepší kombinaci

Enjoy

První týdny v novém roce bývají ve znamení vysoké motivace pro lifestylové změny, ale mnohdy se postupem času ukáže, že samotná vůle nemusí stačit. Únava, stres, nedostatečná regenerace nebo kolísající energie představují biologické limity, které je těžké obejít pouhým rozhodnutím. Pokud se i v únoru svého cíle držíte, můžete podpořit své tělo systematičtěji. Jednou z možností je takzvaný supplement stack, tedy promyšlená kombinace doplňků stravy cíleně sestavená tak, aby podporovala konkrétní fyziologické procesy, jako regulaci hmotnosti, kvalitu spánku nebo zdraví kůže.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Má spotřeba ještě zdravotní charakter? 

Snadná dostupnost však vyvolává podezření, že značná část spotřeby má spíše rekreační než zdravotní charakter. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že zatímco celkový počet receptů prudce vzrostl, výdaje hrazené z veřejného zdravotního pojištění se v roce 2024 zvýšily pouze o 9 procent. Většina zákazníků si konopí hradí z vlastních prostředků, což podle některých odborníků ukazuje na obcházení původního účelu zákona.

Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst ČTK

Soudní spory

Rostoucí tržby zároveň přitahují pozornost regulátorů. Ministryně zdravotnictví Nina Warkenová loni představila návrh zákona, který by omezil vydávání receptů pouze na osobní návštěvy lékaře a výdej konopí na kamenné lékárny. Zástupci odvětví varují, že by takový krok mohl zásadně snížit objem trhu a poškodit dostupnost léčby, zejména v regionech s nedostatkem lékařů.

Regulační tlak se už promítá i do soudních sporů. Regionální lékárenská komora v Severním Porýní-Vestfálsku uspěla u soudu s návrhem na zákaz vydávání receptů bez osobní konzultace u jedné z online platforem. Některé digitální služby čelí kritice také kvůli agresivnímu marketingu a cenovým akcím, které testují hranice německého zákazu reklamy na léčbu na předpis.

Protesty v Německu za dekriminalizaci a legalizaci konopí ČTK

Tomáš Prouza
video

Češi neumí stárnout zdravě. Bez prevence zdravotnický systém nevydrží, varují lékaři

Newstream TV

Češi se dožívají stále vyššího věku, jenže zdraví jim nepřibývá. Počet let prožitých s nemocemi a omezeními zůstává stejný, zatímco náklady zdravotního systému rostou rekordním tempem. Lékaři a odborníci a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají: Bez důrazu na prevenci, změnu životního stylu a nové motivace pro pacienty se zdravotnictví dostane na hranici udržitelnosti. A data poprvé jasně ukazují, že prevence není luxus ani ideologie, ale nutnost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Masivní investice

Navzdory nejistému výhledu část trhu dál masivně investuje. Některé lékárny uvádějí, že léčebné konopí dnes tvoří až 80 procent jejich tržeb, rozšiřují provozy a navyšují počet zaměstnanců. Analytici očekávají, že současná fáze rychlého růstu povede k postupné konsolidaci trhu, kdy menší a méně stabilní hráči mohou zaniknout, zatímco zavedené společnosti s robustním dodavatelským řetězcem svou pozici upevní.

Výsledek legislativních jednání tak bude klíčový nejen pro dostupnost konopí, ale i pro budoucí podobu jednoho z nejrychleji rostoucích segmentů německého farmaceutického trhu.

