Zdražování bytů zpomaluje jen na papíře, Hradec Králové a Ústí nad Labem ukazují, že regiony se rozjely
Růst cen starších bytů ve třetím čtvrtletí oproti první polovině roku zpomalil. Mezičtvrtletně zdražily v průměru o procento a meziročně o desetinu. Metr čtvereční se tak v průměru prodával za 86 538 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo, kterou má ČTK k dispozici. Oproti druhému čtvrtletí starší byty zdražily nejvýrazněji v Hradci Králové, a to o tři procenta. O 14 procent pak meziročně zdražily v Ústí nad Labem, kde se ale za čtvrtletí jejich ceny snížily o čtyři procenta.
Přestože podle analýzy mezičtvrtletně ceny starších bytů vzrostly jen nepatrně, v porovnání se stejným obdobím minulého roku se stále jednalo o skok, který ve finále pořízení vlastní nemovitosti činil stále méně dostupným. „U drahých trhů, jako je Praha nebo Brno, se i jednociferný procentní růst promítá do velmi vysokých částek,“ uvedl zakladatel Valuo Radek Šitera.
U běžného staršího bytu o velikosti 80 metrů čtverečních se meziroční rozdíl v kupní ceně pohyboval ve vyšších stovkách tisíc korun. Například v Praze se modelový byt prodával za 12,77 milionu korun. Ve stejném období loňského roku to přitom bylo 11,96 milionu korun. V Brně se pak ceny bytů meziročně zvýšily z 9,31 milionu korun na 10,03 milionu korun, tedy o téměř 720 tisíc korun. V Ostravě zdražily o více než 579 tisíc korun, v Ústí nad Labem o 518 tisíc korun a v Olomouci o 382 tisíc korun.
Po několika letech, kdy měli navrch hlavně prodávající, se poměr sil na českém realitním trhu začíná měnit. Nabídky se zlevňují častěji, rozdíl mezi požadovanou a skutečně zaplacenou cenou roste a investoři vyhlížejí rok 2027 jako období lepších nákupních příležitostí. Na konferenci MECH EXPO 2026 na to upozornili Radek Šitera z Valuo, hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel a Dalibor Klíč z MECH.
Prodávající ustupují. Kupující si znovu říkají o slevy a rok 2027 může být jejich
Reality
Po několika letech, kdy měli navrch hlavně prodávající, se poměr sil na českém realitním trhu začíná měnit. Nabídky se zlevňují častěji, rozdíl mezi požadovanou a skutečně zaplacenou cenou roste a investoři vyhlížejí rok 2027 jako období lepších nákupních příležitostí. Na konferenci MECH EXPO 2026 na to upozornili Radek Šitera z Valuo, hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel a Dalibor Klíč z MECH.
Vývoj ve třetím čtvrtletí pak podle analýzy potvrzuje trend z předchozích měsíců. Zatímco v nejdražších městech je tempo růstu cen mírnější, ve vybraných cenově dostupnějších regionech naopak pokračuje rychlejší dohánění úrovně větších měst.
„Regionální města v posledních kvartálech ovlivňuje fakt, že část kupujících hledá dostupnější alternativy k Praze nebo Brnu. Vyšší poptávka se následně promítá do cen. V relativním vyjádření tak mohou levnější lokality růst rychleji než nejdražší trhy,“ dodal Šitera.
Na další vývoj růstu cen bytů by podle některých odborníků mohl mít vliv momentální růst hypotečních sazeb. Ten by ve svém důsledku totiž mohl vést ke snížení poptávky po nákupu vlastní nemovitosti. Z posledního Hypomonitoru České bankovní asociace vyplývá, že v srpnu stouply úrokové sazby v průměru na pět procent z červencových 4,9 procenta. Zároveň se oproti červenci objem hypoték snížil o 15 procent a banky a spořitelny poskytly meziměsíčně o 13 procent méně nových úvěrů bez refinancování.
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