Martin Kujal: Dluhopisy dál ponesou více než jejich vkladové alternativy

Potenciál dluhopisů se ještě nevyčerpal. Od začátku roku jsou, hlavně ty korporátní, ve slušném zisku. „Nyní možná nastává období konsolidace až nějaké korekce, ale nemyslím si, že už bychom měli vyhlížet jiné alternativy,“ říká Martin Kujal, ředitel odboru správy fondů J&T Investiční společnosti. V rozhovoru pro Newstream Kujal mimo jiné radí, jak nenaletět dluhopisovým šmejdům. „Je třeba se ptát, zda není nabízený úrok příliš vysoký.“

Reklama

Jsou dluhopisy nyní dobrou investicí?

Ano, nadále jsou. Dá se říci, že část toho potenciálu, na který jsme upozorňovali od poloviny loňského roku, se již odehrála, nějaký výnos se již realizoval. Ale pořád platí, že minimálně ve srovnání s alternativami, které investor má, což jsou například vkladové produkty, nese dluhopis vyšší výnos. Jsem o tom přesvědčený.

A co ve srovnání s akciemi?

To už jsou jiné světy. Je otázka, jaký má investor rizikový profil, investiční horizont, a to už bychom zacházeli do učebnicových příkladů. Dívám se na to portfoliově. A v tom portfoliu by měly být různé třídy aktiv, minimálně akcie, dluhopisy a likviditní rezerva. Nevím, zda do konce roku vynesou více akcie či dluhopisy, ale jsem přesvědčen, že většina investorů by tam měla mít zastoupené obě složky.

Co bude ovlivňovat výkonost dluhopisů po zbytek roku a v dalších letech?

Především nastavení úrokových sazeb. To je základní parametr. Bude záležet, jak rychle budou sazby klesat tam, kde už začaly klesat a kdy začnou klesat tam, kde ještě nezačaly klesat. Důležité bude také sledovat, kde se dlouhodobě ustálí neutrální úroková sazba. V posledních měsících se ukazuje, že třeba ve Spojených státech ekonomika dokáže žít s vyššími sazbami. Alespoň prozatím. To bude pro dluhopisy, především ty dolarové, znamenat jakýsi odklad té doby, kdy budou dluhopisy nejzajímavější. Stav ekonomiky a míra inflace ovlivňují nastavení úrokových sazeb. Stále si myslím, že sazby dolů půjdou. Je to jen otázkou času a tempa. Od začátku roku jsou dluhopisy, především ty podnikové, ve slušném zisku. Nyní možná nastává období konsolidace až nějaké korekce, ale nemyslím si, že ten příběh je úplně odehraný a že bychom už měli vyhlížet příběh jiný.

Diverzifikace je v dnešní době zásadní i pro investice do dluhopisů Money Dluhopisy jsou i letos stále zajímavé pro investice, i když ty snadné peníze už byly podle expertů vydělány dříve. Stále ale platí základní pravidlo diverzifikovat, diverzifikovat a diverzifikovat. Nestačí se přitom držet jen strategické alokace, ale rebalancovat i uvnitř jednotlivých tříd investičních nástrojů, řekl mimo jiné v úvodu dnešní Investiční snídaně Leoš Jirman, šéf společnosti EMUN, která akci pořádala. Věra Tůmová Přečíst článek

Kde v tom příběhu tedy jsme?

Řekl bych, že jsme někde v polovině. Možná si nyní na pár týdnů či měsíců dáváme oddych. Když se ale vrátím k tomu portfoliovému přístupu, tak vždy budou klienti, kteří rozložení portfolia měnit nebudou. Pak jsou investoři, kteří s tím pracují aktivně a ti se budou přesouvat z dluhopisů do akcií až vyhodnotí, že akcie jsou zajímavější.

Pokud ty sazby nepůjdou dolů rychle, tak se to období protáhne?

Může to vést k tomu, že budeme čekat déle. Dosud to očekávání bylo, že dluhopisy poměrně rychle hodně vydělají a pak budou vydělávat méně. Nyní může dojít k tomu, že průběh té křivky bude pozvolnější.

To, jakou roli by dluhopisy v portfoliu investora hrát, záleží tedy primárně na rizikovém profilu investora?

Roli hrají vždy podobnou, ale ten profil ovlivňuje to, kolik jich tam je. Pokud se bavíme o státních dluhopisech, tedy o těch nejkonzervativnějších, tak ty tam vyvažují rizikovější složky portfolia. Když pak přijdou krize a akcie spadnou, tak dluhopisová složka to zastabilizuje. Čím více jsou v dluhopisech korporátní dluhopisy, tím více přichází do hry složka pravidelného výnosu. U dividendových akcií je předvídatelnost horší.

Finanční poradkyně Iva Flídrová: Na státní penzi již nelze spoléhat Money Vláda od letoška umožňuje lidem odepisovat si z daňového základu až 48 tisíc, pokud stejnou částku neprošustrují, ale pošlou ji na dlouhodobé investice. Takzvaný dlouhodobý investiční produkt má být jednou z cest, kterými si lidé zajistí další peníze do důchodu a nebudou jen spoléhat na státní penzi. „Demografický vývoj je jasný, spoléhat na státní důchod nebude do budoucna moudré,“ uvedla finanční poradkyně společnosti 4fin Iva Flídrová v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. Stanislav Šulc Přečíst článek

Když se podíváme na dluhopisovou část portfolia, jaké by tam mělo být rozdělení mezi státními a korporátními dluhopisy?

Zase na to není univerzální odpověď. Investor s delším horizontem, více penězi a nižší averzí k riziku, bude mít celkově dluhopisů méně a zároveň v tom méně bude mít větší podíl podnikových dluhopisů. My u fondu státních dluhopisů doporučujeme investiční horizont minimálně dva roky a u fondu firemních dluhopisů pak tři roky.

Je lepší investovat do dluhopisů přímo anebo přes fond? Jaké jsou tam výhody a nevýhody?

Obojí má svá pro a proti. A je to individuální. Pro někoho je relevantní jít do dluhopisů napřímo. Naopak, pokud má investor méně peněz a více míří na podnikové dluhopisy, kde větší roli hraje kreditní riziko, hraje více faktorů ve prospěch fondové investice. Je tam více faktorů, které investor musí zohlednit a často toho ze znalostních či časových důvodů není schopný. Jde především o rozložení kreditního rizika. V případě fondu se to riziko rozloží např. mezi sto emisí, málokdo si bude napřímo kupovat sto různých dluhopisů. Typicky tam bude mít nižší jednotky. Je tam také daňové hledisko. Většina klientů v dluhopisovém fondu zůstane tři a více let a žádnou daň nezaplatí. Fond je u nás daněn pěti procenty, zatímco u kupónů napřímo bude investor platit daň 15 procent.

Češi si cestu ke korporátním dluhopisům našli. Trhu pomáhají pozitivní příběhy firem Money Firemní dluhopisy jsou standardní a důležitý nástroj financování pro podniky v každé vyspělé ekonomice. Tyto cenné papíry umožňují firmám získat kapitál prostřednictvím půjčky od investorů v pozici věřitelů na stanovenou dobu a s jasně danými podmínkami. Investoři přitom dostanou jako protiplnění nad rámec poskytnuté jistiny smluvený výnos z investovaných prostředků. Přístup k tomuto typu financování je ale různý a bližší pohled na české prostředí odhalí oproti zahraničí řadu specifik. Vojtěch Hebnar Přečíst článek

Podle čeho vybírat podnikové dluhopisy? Jak nenaletět dluhopisovým šmejdům?

Když to bude méně zkušený investor, který se přeci jen rozhodne do toho jít sám, tak by se měl na prvním místě ptát, zda ten výnos není podezřele vysoký. Je potřeba si uvědomit, že to bude muset někdo splácet a když mu slibuje výnos deset procent, tak je otázkou, zda je ten projekt tak výnosný, že vytvoří zisk pro sebe, a ještě bude investorům vracet deset procent. To je úplně základní otázka, kterou si může každý položit.

Dále je třeba se zajímat, zda je v prospektu dluhopisu přesně popsáno, co se s těmi penězi děje anebo je to případ, kdy si půjčuje firma A, která je může obratem poslat do firmy B, která je půjčí firmě C. Když se pak firma A dostane do problémů, tak já už si na ní nic nevezmu. Pokud tam tento mechanizmus obrany není, že firma si za to může koupit pouze nějaký majetek a musí to zůstat v té firmě, tak to už je velký vykřičník. Může to být i tak seriózní záměr, ale my do duše toho, kdo si půjčuje nevidíme, takže pak je to čistě jen o víře. A investice by neměly být o víře, ale o racionální úvaze. Dále se můžeme bavit o finančních výkazech, o přiměřeném zadlužení, které některé firmy překračují.

Ekonom Petr Budínský: Letošní a příští rok budou skvělé pro dluhopisy Trhy Státní protiinflační dluhopisy byly nejlepší možnou investicí v době vysoké inflace. Uvedl to v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS prorektor Vysoké školy finanční a správní Petr Budínský. A dluhopisy, ačkoli ne ty protiinflační, budou podle něj mimořádnou investicí také v letošním a příštím roce. sta Přečíst článek

Bývají taková omezení v prospektech běžná?

U seriózních projektů a emisí je to standard. Jsou tam omezení na co jsou ty prostředky půjčeny, že z firmy lze vyvést majetek jen do určité limitované výše a často tam bývá i parametr maximálního zadlužení. Může tam být úrokové krytí, to znamená, že firma musí na provozní části vytvářet zisk několikrát převyšující úrokové náklady. Tato omezení jsou u seriózních emisí standard.

Dávají dnes větší smysl dluhopisy s pevným nebo proměnlivým úrokem?

Smysl dává obojí. Když půjdeme do dluhopisů s pevným úročením s delší splatností, tak výnos bude pravděpodobně o něco vyšší. Pokud budu čekat rychlejší a prudší pokles úrokových sazeb, tak se zaměřím na fixní výnos, když budu očekávat stabilní či rostoucí sazby, zaměřím se na variabilní kupon.