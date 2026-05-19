Chaty a chalupy jsou zpět v kurzu. Ceny rekreačních nemovitostí vyskočily o 12 procent

ČTK
Ceny bytů a domů v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku dál rostly. Ve srovnání s loňskem ale výrazně pomaleji. Zatímco loni byty v prvních třech měsících meziročně zdražily o 18 procent, letos jejich ceny vzrostly o šest procent. U rodinných domů je zpomalení ještě výraznější: po loňském růstu o pětinu letos zdražily jen o tři procenta.

Průměrný byt se letos v Česku prodával za 5,3 milionu korun, tedy zhruba o 300 tisíc korun dráž než v prvním čtvrtletí roku 2025. Průměrný rodinný dům vyšel na 6,9 milionu korun, meziročně o 385 tisíc korun více. Vyplývá to z analýzy realitní platformy Reas.cz. Podle ní se trh dostává k cenovým stropům a kupující začínají nákup bydlení mnohem pečlivěji zvažovat

„Ceny za poslední dva roky vyrostly natolik, že kupující už každou investici mnohem více promýšlejí, což se projevuje výrazným zbrzděním tempa zdražování. Trh sice ztratil loňskou dynamiku, ale rozhodně se nezastavil,“ uvedl ředitel a spoluzakladatel Reas.cz Michal Makoš.

Podle něj lidé dál nakupují, ale přísněji posuzují, zda cena odpovídá hodnotě nemovitosti. Ceny tak stále rostou, už ale ne tak dramaticky jako v předchozích letech.

Praha stagnuje, levnější regiony rostou rychleji

Průměrné ceny bytů v Česku meziročně vzrostly o šest procent. V přepočtu na metr čtvereční ale zdražení dosáhlo deseti procent a cena se dostala na zhruba 92 tisíc korun za metr.

Ve velkých městech se však růst podle analýzy prakticky zastavil. V Praze se ceny bytů v prvním čtvrtletí meziročně téměř nezměnily. Průměrný byt se tam dál prodával za 8,6 milionu korun.

Jiná situace je v levnějších regionech, kde ceny rostly mnohem rychleji. Nejvýraznější zdražení zaznamenal Ústecký kraj, kde ceny bytů vzrostly o 22 procent. V Moravskoslezském kraji stouply o 18 procent a v Karlovarském o 17 procent.

Domy v Praze a Libereckém kraji zlevnily

Regionální rozdíly jsou patrné také u rodinných domů. Poptávka v prvním čtvrtletí klesla v Praze a Libereckém kraji. Právě tyto dva regiony byly zároveň jediné, kde domy meziročně zlevnily.

V Praze ceny rodinných domů klesly o čtyři procenta. Průměrný dům tam letos v prvních třech měsících stál 19,7 milionu korun, zatímco loni to bylo 20,5 milionu. V Libereckém kraji ceny domů klesly o pět procent, z 6,1 milionu na 5,8 milionu korun.

Beze změny zůstaly ceny domů v Karlovarském kraji, kde průměrná cena dosahovala 4,6 milionu korun. V Olomouckém kraji se ceny zvýšily jen nepatrně, na 4,7 milionu korun.

Pražský kancelářský trh se po slabších letech znovu probouzí. V prvním čtvrtletí developeři zahájili tři nové projekty a objem kancelářských ploch ve výstavbě meziročně vyskočil o 81 procent. Zatímco špičkové budovy v centru jsou prakticky plné a nájemné dál roste, okrajové části metropole se potýkají s výrazně vyšší neobsazeností.

Chaty a chalupy zdražují nejrychleji

Odlišný vývoj ukazují rekreační nemovitosti. Zatímco loni v prvním čtvrtletí ceny chat a chalup meziročně klesly o desetinu, letos naopak vzrostly o 12 procent. Jde tak o nejrychleji zdražující segment ze všech sledovaných kategorií.

Průměrná cena chaty nebo chalupy letos dosáhla 3,3 milionu korun. Loni ve stejném období to bylo přibližně 2,96 milionu.

Vyšší ceny ale zároveň znamenají delší prodej. Podle analýzy trvá prodej rekreační nemovitosti v průměru o tři týdny déle než loni. Prodávající, kteří chtějí získat maximální možnou cenu, tak musí počítat s delším čekáním. Výsledkem ale může být vyšší prodejní částka.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Dříve za miliony, teď se slevou. Chaty a chalupy zlevňují i v atraktivních lokalitách

Češi čekají na moderní léky skoro dva roky. Dostupnost nových terapií se zhoršila

Čeští pacienti se k inovativním lékům dostávají pomaleji než dříve. Podle nové analýzy EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2025 se průměrná doba čekání na moderní léčbu v Česku za poslední dva roky prodloužila o půl roku na 659 dní. Zhoršila se také dostupnost nových přípravků: z celkem 168 sledovaných molekul se k pacientům dostala jen polovina.

Čeští pacienti čekají na moderní léčbu v průměru 659 dní od chvíle, kdy je nový lék schválen Evropskou lékovou agenturou. Vyplývá to z nové analýzy Patients W.A.I.T. Indicator 2025, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací EFPIA.

Za poslední dva roky se tak čekání na inovativní léky v Česku prodloužilo přibližně o půl roku. Tuzemští pacienti čekají déle než pacienti v řadě jiných evropských zemí, například v Rakousku či Maďarsku. Česko se zároveň dostává pod průměr Evropské unie.

Zhoršení se netýká pouze rychlosti vstupu nových léčiv do systému. Po několika letech klesl také počet přípravků, které se k českým pacientům vůbec dostanou. Ze 168 sledovaných nových molekul bylo v Česku dostupných 84, tedy přesně polovina. V předchozím období činila dostupnost 62 procent.

Česká republika si sice v evropském srovnání stále vede lépe než většina zemí, odstup od nejúspěšnějších států se ale zvětšuje. V Německu dosahuje dostupnost inovativních léčiv 93 procent, v Rakousku 85 procent a v Itálii 79 procent.

Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.

„Za každým číslem o dostupnosti léčby stojí konkrétní pacient. Inovativní léky dokážou prodloužit život a zlepšit jeho kvalitu a přinášejí nové možnosti tam, kde dříve účinná léčba neexistovala,“ uvedl Mehrdad Doustdar, předseda představenstva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Podle AIFP nestačí, aby byl lék pouze schválen. Klíčové je, aby se reálně dostal k pacientům.

Za poslední dva roky jsme se v tomto měřítku zhoršili o téměř šest měsíců. To znamená, že ve chvíli, kdy je nový lék schválen Evropskou lékovou agenturou, český pacient bude v průměru čekat ještě 659 dní, tedy rok a deset měsíců,“ upozornil výkonný ředitel AIFP David Kolář.

Za delším čekáním podle něj nestojí jediná příčina. Hodnocení nových léčiv je složitější než dříve, protože inovativní terapie bývají komplexnější a často jsou určeny pro menší skupiny pacientů. Náročnější je proto nejen odborné hodnocení, ale také vyjednávání mezi farmaceutickými firmami a zdravotními pojišťovnami. Samotná jednání podle AIFP trvala v průměru o měsíc déle než v předchozích letech.

Kolář zároveň upozorňuje na tlak, pod kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ústavu podle něj přibývá agenda, mimo jiné v souvislosti se společným evropským HTA hodnocením, personální kapacity se ale dlouhodobě nezvyšují.

Nové léky brzdí omezení i regionální rozdíly

I když se nové léky do Česka dostanou, pacienti k nim často nemají plný přístup. Devět z deseti inovativních léčiv má podle AIFP větší či menší indikační nebo preskripční omezení, případně jsou dostupná jen přes paragraf 16.

„Pro Českou republiku je typické, že nové léky sem umíme dostat, ale přes všechny limitace se k nim dostane jen část pacientů, kteří by je potřebovali,“ uvedl Kolář.

Nenápadný kašel, zadýchávání nebo únava. Příznaky, které lidé často podceňují. Za nimi se ale může skrývat vážné onemocnění – plicní fibróza. Lékaři varují, že klíčem k úspěšné léčbě je včasný záchyt. Ten dnes stále častěji umožňuje i vyšetření původně určené pro odhalení rakoviny plic. A Češi ve screeningu udávají tempo.

Dostupnost moderní léčby navíc závisí i na místě bydliště. Většina nových léků je dostupná hlavně ve specializovaných centrech, která jsou soustředěna zejména ve větších městech. Pacienti v regionech tak mohou mít menší šanci se k terapii dostat.

Jednou z cest ke zlepšení má být revize nastavení specializované centrové péče. Centralizace má podle AIFP v řadě případů smysl, u některých léků ale může zbytečně prohlubovat regionální rozdíly. Část léčby by mohla být pacientům dostupná blíže jejich bydlišti.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň připravuje rozvolnění některých preskripčních omezení. Od 1. července by vybrané léčivé přípravky mohli nově předepisovat také praktičtí lékaři, což je běžné v řadě evropských zemí.

AIFP upozorňuje také na nutnost aktualizace hranice ochoty platit, kterou při hodnocení léků používá Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tato hranice je podle asociace beze změny od roku 2011. Metodiky zdravotních pojišťoven, které určují maximální hrazenou částku za léčbu, se zase nezměnily od roku 2018.

Do dostupnosti moderních léků mohou promlouvat i globální faktory. AIFP zmiňuje například americkou cenovou politiku Most Favoured Nation, podle níž mají být ceny léčiv v USA odvozovány od nejnižších cen v referenčních zemích. Mezi nimi jsou i evropské státy včetně České republiky.

Podle Koláře proto Česko není izolovaným trhem. Ceny nastavené v Česku mohou ovlivňovat referenční systémy v dalších zemích a tím i rozhodování farmaceutických firem o investicích, výzkumu či uvádění nových terapií na trh.

AIFP a ekonomové zároveň zdůrazňují, že inovativní léčba není jen nákladem pro zdravotnictví. Podle Aleše Roda, výkonného ředitele Centra ekonomických a tržních analýz, mohou moderní terapie šetřit veřejné rozpočty tím, že lidem umožní zůstat déle ekonomicky aktivní, sníží počet hospitalizací a omezí potřebu sociálních dávek či dlouhodobé péče.

„Dostupnost inovací není náklad, ale racionální investice. Inovativní léčba umožňuje lidem pokračovat v běžném životě. Státu tak přináší úspory v řádech miliard korun ročně a zároveň posiluje dlouhodobou výkonnost celé ekonomiky,“ uvedl Rod.

Podle autorů analýzy je letošní výsledek varováním, že i relativně dobře fungující systém je nutné průběžně upravovat. Pokud se negativní trend nezastaví, bude se podle AIFP dále prodlužovat doba, po kterou čeští pacienti čekají na účinnější léčbu, lepší kvalitu života i větší šanci na zvládnutí nemoci.

Češi žijí déle, ale ne zdravěji. Po pětapadesátce nenajdete skoro nikoho bez problému, varují lékaři

Vytvořit „stát dlouhověkosti“ může být dost rizikové. Rodí se nový přístup k bezpečnosti medicíny

Michal Nosek: Reforma duševního zdraví začíná otázkou, proč zrovna Dita Protopopová?

Spojit protidrogovou politiku s péčí o duševní zdraví dává odborně smysl. Jenže vláda si pro citlivou reformu vybrala tvář, která místo důvěry okamžitě otevírá staré politické otázky.

Kabinet premiéra Babiše se rozhodl propojit protidrogovou politiku s agendou duševního zdraví a přesunout ji pod ministerstvo zdravotnictví. Na papíře to působí logicky. Závislosti a psychické potíže spolu často souvisejí a stát by k nim měl přistupovat celostně, ne přes úřední přepážky.

Jenže politika umí pokazit i správnou myšlenku tím, koho k ní přivede jako tvář. Pavel Bém končí a jeho nástupkyní má být Dita Protopopová. Tím se pouhá reorganizace mění v test veřejné paměti.

Jméno, které není neutrální

Protopopová není jen odbornice na duševní zdraví. Je také jméno spojené v politické paměti s kauzou Čapí hnízdo, Andrejem Babišem mladším, Krymem, Agrofertem a hnutím ANO. Samo o sobě to nemusí znamenat odbornou nezpůsobilost. Veřejná funkce ale nestojí jen na kvalifikaci. Stojí i na důvěře.

A právě ta je v tomto případě od prvního dne zatížena pochybností, zda jde především o odbornou volbu, nebo o další návrat člověka z politického okolí Andreje Babiše do veřejné správy.

Reforma potřebuje důvěru

Vláda mohla u tak citlivé agendy vybrat osobnost, která nebude okamžitě vyvolávat otázku „proč zrovna ona?“. Místo toho zvolila odborně-politický hybrid. Životopis se dá hájit, ale symbolika jmenování poškozuje samotnou reformu.

Závislosti a duševní zdraví jsou příliš vážná témata na to, aby se stala další epizodou seriálu „všechno se vysvětlilo, jedeme dál“. Lidé čekající na péči nepotřebují institucionální šarádu. Potřebují funkční systém a představitele, kterým mohou věřit bez dlouhého dodatku pod čarou.

Promarněný začátek

V Česku se často nemění pravidla hry, jen cedulky na dveřích. Agenda se přesune, funkce přejmenuje, koordinátor odejde a koordinátorka přijde. Veřejnost má mezitím věřit, že reforma běží.

Reforma, která nezačíná důvěrou, ale otázkou „proč zrovna Dita Protopopová?“, vykročila špatnou nohou. U témat, jako jsou závislosti a duševní zdraví, to není jen komunikační chyba. Je to promarněná šance začít jinak.

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Kauza Čapí hnízdo už dávno není jen soudní spis. Je to český politický folklor s účtenkou, rodinným albem a věčnou větou o politickém procesu. Jen čápi se mezitím stihli vystřídat několikrát.

