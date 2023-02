Michal Šnobr v pořadu Jiný peníze: Všechny moje investice vycházejí ze selské logiky

Málo se to ví, ale díky Michalu Šnobrovi zbohatla spousta Čechů a Slováků. Přivedl je totiž k investicím, které jim vydělaly dostatek peněz do konce života. I proto si jej pozvaly Andrea Ferancová Bartoňová a Tereza Zavadilová do pořadu Jiný peníze, který se věnuje investicím. A na konci článku najdete ještě bonusovou epizodu, v níž Michal Šnobr představuje svou vizi české energetiky a budoucnost ČEZ.

Reklama

„Investuju dlouhodobě, s rozmyslem, ale investiční příležitosti většinou vidím až příliš brzy. Když o nějaké investici začnu mluvit, tak to většinou ještě dlouho trvá, než to pochopí trh,“ prozrazuje v další epizodě investičního seriálu Jiný peníze Michal Šnobr. Ten proslul zejména investicemi do českého energetického kolosu ČEZ. Právě sázka na růst energetické firmy přitom podle spolumoderátorky pořadu a investorky Andreji Ferancové Bartoňové přivedla řadu lidí k úspěšnému investování.

video Newstream rozjíždí investiční videoseriál Jiný peníze s Andreou Ferancovou Bartoňovou Newstream TV Investorka Andrea Ferancová Bartoňová a vydavatelka portálu Newstream.cz Tereza Zavadilová mluví o investování v těžkých dobách v první epizodě nové série o investování nazvané Jiný peníze. nst Přečíst článek

„Přitom to vycházelo z až směšně jednoduché myšlenky. Tehdy se totiž česká energetika ocitla v situaci před spuštěním nové jaderné elektrárny a zároveň byl téměř jistý vstup do Evropské unie, který měl jasně rozšířit perspektivu ČEZ,“ vysvětluje Šnobr.

Jaké jsou jeho aktuální největší sázky? Jak se vyplácí sázka na síť hotelů? Jak se měnil jeho vztah k Danielu Křetínskému? A má skutečně investiční potenciál lego, jehož největším sběratelem v Česku je právě Michal Šnobr?

Reklama

Sledujte další díl investičního seriálu Jiný peníze na byznysovém portálu newstream.cz.

Jiný peníze

Investiční seriál Jiný peníze, který natáčíme v prostorách pražského hotelu Augustine ve spolupráci s marketingovou agenturou Notigo, můžete sledovat na portálu Newstream.cz, v podobě podcastu pak na všech podcastových platformách. Posléze bude k vidění také na YouTube.

video Andrea Ferancová: Sázím na investice do vzdělávání. Díky nim společnost roste Newstream TV Po pauze se vrací série rozhovorů s předními představiteli tuzemského byznysu, společnosti i kultury Victory Club. V aktuální epizodě představíme investorku Andreu Ferancovou Bartoňovou, spoluzakladatelku fondu Espira Investments, který se zaměřuje za investice s pozitivním dopadem na společnost. Stanislav Šulc Přečíst článek

video Lukáš Kovanda: Lidé říkají, že je mě hodně. Chci ale jen popularizovat ekonomii Newstream TV „Vím, že moje osobní značka polarizuje. Část lidí mě nesnáší, druhá část uznává,“ uvedl v rozhovoru pro Newstream Lukáš Kovanda, český ekonomický komentátor a hlavní ekonom Trinity Bank. „Lidé kritizují, že se vyjadřuji k širokému záběru věcí,“ uvedl v pořadu Značka: Osobně Kataríny Krajčovičové. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Bonusová epizoda, kde Michal Šnobr představuje svou vizi české energetiky