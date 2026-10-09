Další megasázka na AI. SoftBank chce získat 2,2 bilionu
SoftBank shání až 100 miliard dolarů na další sázku na umělou inteligenci. Peníze chce Masajoši Son získat od investorů z Perského zálivu a využít je na nákupy firem, které by následně proměnil pomocí AI.
Japonská investiční společnost SoftBank usiluje o získání až 100 miliard dolarů, tedy zhruba 2,2 bilionu korun, od investorů z Perského zálivu. Zakladatel a šéf firmy Masajoši Son v posledních týdnech jednal s vysokými představiteli fondů ve Spojených arabských emirátech o poskytnutí kapitálu, uvedl list Financial Times. Získané peníze chce SoftBank využít na vytvoření nového fondu, který by nakupoval firmy a následně pomocí umělé inteligence a technologií zvyšoval jejich efektivitu.
Významnou roli v plánu má hrát robotická divize SoftBank Roze zaměřená na takzvanou fyzickou AI. Son ji plánuje uvést na burzu, což má být další část širší strategie firmy v oblasti umělé inteligence. Zda se ale SoftBank skutečně podaří od investorů z Perského zálivu požadovaný kapitál získat, podle zdrojů Financial Times zatím jisté není.
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Sázka na AI je stále větší
Nové financování by přišlo v době, kdy investoři znovu zvažují rizika spojená s rozsáhlými investicemi SoftBank do umělé inteligence. Plánovaný vstup OpenAI na burzu se odkládá a zároveň rostou obavy z toho, jak velká je expozice SoftBank vůči tomuto odvětví. Akcie firmy od červnového maxima ztratily více než 30 procent, přestože od začátku roku zůstávají v plusu.
SoftBank už přitom do OpenAI míří s mimořádně vysokými částkami. Firma dříve oznámila, že do tohoto měsíce hodlá do společnosti stojící za ChatGPT investovat téměř 65 miliard dolarů. Dlouhodobě proto hledá další zdroje financování. Podle agentury Reuters nedávno vydala dluhopisy v objemu 11,1 miliardy dolarů a začátkem srpna získala také úvěr ve výši deset miliard dolarů, který je zajištěný jejím podílem v OpenAI.
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Perský záliv jako zdroj kapitálu
Země Perského zálivu v posledních letech výrazně investují do umělé inteligence ve snaze diverzifikovat ekonomiky závislé na energetice. Abú Zabí patří mezi největší světové investory v tomto odvětví, mimo jiné prostřednictvím fondu MGX a investiční společnosti G42.
SoftBank má navíc s kapitálem z regionu zkušenosti už z minulosti. Fondy Mubadala ze Spojených arabských emirátů a Public Investment Fund ze Saúdské Arábie investovaly do jejího prvního fondu Vision Fund už v roce 2017. Nyní se Son pokouší na tuto kapitálovou vazbu navázat v ještě větším měřítku.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.