Týden tradera: Americké dluhopisy na tříletém maximu, Nike hrozí vyřazení z S&P 500
V uplynulém týdnu se trh nacházel dále ve fázi stagnace, kdy negativně působí dál rostoucí výnosy amerických vládních dluhopisů a pokračuje eskalace konfliktu na Blízkém východě. Ta vede americké desetileté dluhopisové výnosy nad 4,8 procenta a ropu Brent až k 103 dolarům za barel. Dlouhodobě vyšší ceny energií jsou možná na stole.
Napětí mezi USA a Íránem dál eskaluje a začíná se výrazněji propisovat nejen do cen energií, ale také do dluhopisového trhu. Teherán podle íránského představitele nehodlá ustoupit americké námořní blokádě a útokům na svou infrastrukturu a je připraven konflikt dále vystupňovat.
Íránští představitelé podle všeho počítají s pokračováním bojů navzdory rostoucím ekonomickým nákladům. I americké domácnosti trpí vyšší cenou benzinu nebo vyššími úroky na hypotékách. Zjevně mají za cíl pomoci k porážce republikánů v nadcházejících „midterms“ volbách v USA.
Americké dluhopisy na tříletém maximu
Současně se zvyšuje tlak na americké dluhopisy: ropa se dostala nad 100 dolarů za barel a výnos desetiletého amerického státního dluhopisu vystoupal na nové tříleté maximum kolem 4,85 procenta. Za této situace je evidentní naprostá neschopnost rozumně ukončit nesmyslný konflikt na Blízkém východě.
Akciové fondy letos jasně porážejí konzervativní investice. Za prvních osm měsíců vydělaly v průměru 11,2 procenta, zatímco dluhopisové fondy přidaly jen 0,4 procenta.
Akcie investorům letos sypou peníze. Fondy vydělaly přes 11 procent
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Akciové fondy letos jasně porážejí konzervativní investice. Za prvních osm měsíců vydělaly v průměru 11,2 procenta, zatímco dluhopisové fondy přidaly jen 0,4 procenta.
Doplácet na to bude celé světové hospodářství. Vezměme si totiž nejen cenu ropy, ale také dál rostoucí cenu zemního plynu v EU, který se již pohybuje u 80 eur za megawatthodinu. Nabídkový šok, který nás postupně dovede do další vlny inflace, ztráty kupní síly a stagnace ekonomiky, je doslova na spadnutí.
A to tentokrát ještě v daleko horším stavu veřejných financí. Dluhopisové výnosy například v USA tak nutí tamní ministerstvo financí k intervencím na trhu se snahou snížit výnosy. V případě hospodářského šoku tak jsou „patrony“ tvůrců fiskální politiky naprosto vyčerpány.
Nike zřejmě opustí prestižní pozici v indexu S&P 500
Taková událost se nevidí každý den – ještě několik let zpátky byla společnost Nike jedním z výrazných amerických leaderů a udávala směr sportovní módě. Nyní se dostávají její akcie natolik pod tlak, že bude vyřazena z prestižního indexu S&P 500. Co za tím stojí?
Problémy v segmentu luxusního zboží poslaly akcie francouzského konglomerátu LVMH dolů. A s nimi padá také hodnota majetku nejbohatšího Evropana a zakladatele LVMH Bernarda Arnaulta. Jeho majetek podle Bloombergu klesl na 143 miliard dolarů, čímž vypadl ze žebříčku deseti nejbohatších lidí světa. A ten se tak poprvé od roku 2012 stal čistě americkou záležitostí.
Žebříček miliardářů drtí Američané. Jediný Evropan vypadl z první desítky
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Problémy v segmentu luxusního zboží poslaly akcie francouzského konglomerátu LVMH dolů. A s nimi padá také hodnota majetku nejbohatšího Evropana a zakladatele LVMH Bernarda Arnaulta. Jeho majetek podle Bloombergu klesl na 143 miliard dolarů, čímž vypadl ze žebříčku deseti nejbohatších lidí světa. A ten se tak poprvé od roku 2012 stal čistě americkou záležitostí.
Podle dat Euromonitor klesl globální podíl Nike na trhu sportovní obuvi z 25,9 procenta v roce 2022 na 22,9 procenta v roce 2025, tedy o celé tři procentní body. Důvodů je vícero. Dlouhodobě se na akciích firmy negativně propisuje obava z čínské konkurence a vstup menších hráčů do odvětví.
Nicméně, firma má problém držet se i trendů u sportovního oblečení. V tomto směru jí zdatně konkuruje německý Adidas. Po odchodu z indexu bych tak očekával další propad akcií.