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newstream.cz Názory Česku od loňských voleb zdražilo desetileté půjčování prakticky shodně jako Německu

Česku od loňských voleb zdražilo desetileté půjčování prakticky shodně jako Německu

Česku od loňských voleb zdražilo desetileté půjčování prakticky shodně jako Německu
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
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Trhy zatím Česku za rozpočtovou politiku nové vlády netrestají. Od loňských voleb zdražilo české desetileté půjčování o 80,9 bazického bodu, německé o 76,1, rozdíl je tedy pouhých 4,8 bodu. Hůře než Česko dopadlo 13 z 23 sledovaných zemí EU. Vysoký výnos tak vychází spíš z doby před volbami.

Finanční trhy zatím žádný český „dluhový armagedon“ nevyhlížejí. Od loňských parlamentních voleb, které se konaly přesně před rokem, zdražilo České republice desetileté půjčování prakticky stejně jako Německu, tedy evropskému etalonu fiskální důvěryhodnosti. Výnos českého desetiletého státního dluhopisu se za posledních dvanáct měsíců zvýšil o 80,9 bazického bodu, německého o 76,1 bazického bodu. Rozdíl představuje pouhých 4,8 bazického bodu, tedy 0,048 procentního bodu.

Pokud by finanční trhy skutečně v posledním roce propadaly obavám z rozpočtové politiky nové Babišovy vlády, mělo by se to projevit především výraznějším rozevíráním úrokové přirážky českého dluhu vůči Německu. Nic takového se tedy neděje.

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Dostupnost bydlení ve městech by mohlo podle oslovených odborných sdružení po komunálních volbách zhoršit, kdyby se nové koalice nezvládly domluvit na výstavbě, ale také pokud by se začaly rozprodávat městské byty a pozemky, upustilo se od dlouhodobého plánování nebo se změnily některé dobře nastavené stavební předpisy. Zatímco stavebníci a podnikatelé se obávají zastavení výstavby například i v důsledku chyb v nové stavební správě, podle ekologů se nesmí opomíjet vznik městských bytů na úkor soukromé výstavby.

ČTK

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Naopak, 13 z 23 zemí EU, jejichž desetileté dluhopisy agentura Bloomberg sleduje a vykazuje, zaznamenalo proti Německu větší nárůst desetiletých výnosů než Česko (viz graf níže, vytvořený na základě dat agentury Bloomberg). Ve Francii činí rozdíl proti Německu 60 bazických bodů, v Bulharsku 47,6, na Kypru 42,2 a v Lotyšsku 38,3 bodu. Hůře než Česko vycházejí rovněž Řecko, Belgie, Itálie, Chorvatsko, Litva, Slovinsko, Slovensko, Portugalsko a Španělsko.

Ještě výmluvnější je statistické srovnání celé skupiny 23 zemí EU. Prostý průměr změny výnosu proti Německu činí přibližně 4,75 bazického bodu. České 4,8 bodu je tedy prakticky přesně průměr sledované skupiny. Medián přitom dosahuje 12,4 bodu, takže Česko se nachází dokonce pod touto střední hodnotou. A pokud země nevážíme všechny stejně, ale zohledníme jejich ekonomickou velikost, vychází průměr ještě podstatně výše, kolem 16 bazických bodů. Při vážení velikostí veřejného dluhu je přibližně 25 bazických bodů.

Těžko tudíž lze tvrdit, že by trhy během uplynulého roku Česko za jeho rozpočtovou politiku trestaly.

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Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.

Pavel Páral

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Což ovšem neznamená, že český stát financuje svůj dluh levně. Naopak. Výnos jeho desetiletého dluhopisu přesahuje pět procent a je výrazně vyšší než německý. Je ale třeba oddělit dvě zcela rozdílné věci: dlouhodobou úroveň úroku a jeho změnu od voleb.

Poměrně vysoká výchozí úroveň českých výnosů existovala již před vznikem nynější vlády i před zmíněnými volbami, z nichž vzešla. Je výsledkem předchozího inflačního vývoje, vyššího tempa ekonomického růstu v ČR, vyšších úrokových sazeb České národní banky, odlišné měnové politiky, existence kurzového rizika koruny, velikosti a likvidity českého dluhopisového trhu i dřívějšího vývoje veřejných financí. Už při nástupu současné vlády si český stát půjčoval podstatně dráže než Německo.

Lze samozřejmě diskutovat, zda dnešní rozpočtová politika vytváří rizika pro budoucnost. Pokud by schodky zůstávaly dlouhodobě příliš vysoké, může se riziková přirážka českého dluhu zvýšit. Nelze ale dnešní vysokou úroveň českých úroků jednoduše vydávat za účet vystavený finančními trhy nové vládě.

Data od voleb zatím říkají něco jiného: Česku zdražilo půjčování vůči Německu o pouhých pět bazických bodů, prakticky stejně jako v průměru sledovaným zemím EU a výrazně méně, než odpovídá jejich mediánu.

Pokud existuje důkaz, že trhy Česko po volbách za rozpočtovou politiku trestají, v desetiletých výnosech jej zatím hledat nelze.

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Merz je v Kyjevě na truc Putinovi. Na solidární návštěvu s ním dorazili i šéfové zbrojařských firem

Friedrich Merz
ČTK
ČTK
ČTK
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Německý kancléř Friedrich Merz dnes přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.

Podle vládních zdrojů má Merz v úmyslu ujistit Kyjev o brzkém dodání tisíců stíhacích dronů, které lze použít k boji proti obzvláště rychlým ruským bojovým dronům s proudovým pohonem. Na pomoc Německo plánuje uvolnit jednu miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy Kč) z již schválených rozpočtových prostředků, dalších 350 milionů eur má směřovat na opravy a obnovu zničených elektráren.

"Pokud Rusko nebude zastaveno, jeho válečný stroj se dříve či později obrátí proti nám," řekl Merz po příjezdu do Kyjeva. Uvedl také, že Ukrajina v nadcházejících týdnech potřebuje veškerou podporu. "Na naši pomoc se můžete spolehnout i nadále," chce podle svých slov říct ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

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vku, ČTK

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Kancléř do Kyjeva přijel navzdory varování ruského ministerstva zahraničí, které několik hodin před jeho příjezdem vyzvalo zahraniční návštěvníky a diplomaty, aby město opustili. Moskva je varovala také před pobytem v blízkosti vojenských objektů a vládních budov. Bezpečnostní situace na Ukrajině se podle německé agentury DPA v posledních měsících výrazně zhoršila a útoky dronů stále častěji zasahují také Kyjev.

Německo je finančně i vojensky nejvýznamnějším podporovatelem Ukrajiny, uvádí DPA. Další pomoc ale v Německu čelí rostoucímu odporu, mimo jiné ze strany opozičních stran AfD, Levice a BSW, které posilují po úspěších v nedávných zemských volbách. Merz už ve čtvrtek při projevu v Münsteru zdůraznil, že německá podpora Ukrajině musí pokračovat.

Čtvrtá návštěva

Jde o čtvrtou návštěvu německého kancléře na Ukrajině od začátku ruské invaze v únoru 2022. Merz navštívil Kyjev už loni v květnu, jen několik dní po svém nástupu do funkce. Doprovázeli ho tehdy francouzský prezident Emmanuel Macron, tehdejší britský premiér Keir Starmer a polský premiér Donald Tusk. Čtveřice tehdy z Kyjeva vyzvala Rusko k bezpodmínečnému příměří, k němuž však Moskva nepřistoupila.

Merz nyní doufá, že pokračující vojenský tlak přiměje Rusko zasednout k jednacímu stolu. Nedávné setkání německého ministra zahraničí Johanna Wadephula s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v New Yorku ale podle něj nepřineslo žádný pokrok. Merz proto tvrdí, že Moskva rozumí pouze "jazyku síly" a k jednání ji lze přivést jen prostřednictvím jednoty a síly.

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Týden tradera: Levnější ropa a optimistický Micron vrátily S&P 500 na 7 700 bodů, sázky na zvýšení sazeb Fedu klesly

Wall Street
iStock
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek
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V minulém týdnu na trhy jako živá voda působil pokles cen ropy, který byl způsoben zlepšením toků v oblasti Blízkého východu, a pozitivní výhled společnosti Micron, který dodal investorům chuť riskovat na trzích. Potěšila i lepší data v oblasti cen v rámci americké ekonomiky, kde vyšel nižší PCE index sledovaný americkou centrální bankou. Hlavní americký index S&P 500 se pak vrátil na 7 700 bodů.

Podle renomovaných bank, jako JPMorgan a Goldman Sachs, se tok ropy velmi zlepšil. Dodávky samotné ropy vzrostly přibližně na 17,5 milionu barelů denně, což odpovídá asi 98 procent předválečné úrovně, zatímco export ropných produktů, jako je nafta a benzín, dosahuje zhruba tří milionů barelů denně, tedy asi 58 procent dřívějších objemů. Celkově jsou podle JPMorgan toky přibližně na 89 procent úrovně roku 2025.

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Goldman Sachs zároveň uvádí, že globální ropný trh byl v září zhruba vyrovnaný a export z Perského zálivu se v posledním týdnu zotavil až na přibližně 23,3 milionu barelů denně. Ropa Brent tak klesnula až pod 100 dolarů přibližně k 97 dolarům za barel. To spolu s PCE indexem, který je důležitým ukazatelem inflace pro americkou centrální banku, přineslo poměrně velkou úlevu na trzích.

Musíme brát, že obavy z nedostatku mohly poslední týdny sílit a obava z další velké vlny inflace také. Index osobních výdajů spotřebitelů PCE rostl po sezónním očištění meziměsíčně o 0,3 procenta, respektive o 3,4 procenta v ročním vyjádření. Trh přitom očekával posun o 0,3 procenta, respektive 3,7 procenta. S tím, že sázky na růst sazeb ze strany Fedu v říjnu rázem klesly na 50 procent a investoři tak mohou s dalšími daty z ekonomiky spekulovat na o něco méně restriktivní měnovou politiku s pozitivním dopadem na riziková aktiva.

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Micron zveřejnil velmi optimistický výhled pro aktuální čtvrtletí, který těží ze silné poptávky spojené s výstavbou AI infrastruktury. Společnost očekává tržby kolem 61,5 miliardy dolarů, zatímco analytický konsenzus byl přibližně 56,8 miliardy dolarů, a upravený zisk zhruba 38,15 dolaru na akcii oproti očekávaným 36,02 dolaru. Firma zároveň upozornila, že rychle rostoucí náklady na odměňování zaměstnanců budou mírně tlačit na marže; upravená hrubá marže by měla v tomto čtvrtletí dosáhnout přibližně 66,3 procenta.

Celkově tak Micron potvrzuje velmi silné fundamenty v paměťových čipech díky AI boomu, i když část pozitivního efektu bude kompenzována vyššími personálními náklady. Možná právě to uchránilo trhy od větších výprodejů, přece jen desetiletý dluhopis, který je v případě USA až u 5,3 procenta, by měl znamenat korekci v technologickém sektoru.

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